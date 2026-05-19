ΤΡΙΤΗ 19.05.2026 13:49
Με ζεύγος Mirage 2000-5 αντικαθίστανται οι Patriot στην Κάρπαθο

Ένα ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών Mirage 2000-5 θα μετασταθμεύσει στην Κάρπαθο, αντικαθιστώντας τη συστοιχία Patriot που είχε αναπτυχθεί στο νησί για την παροχή προστασίας από πιθανή βαλλιστική απειλή στο Νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.

Η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη προκειμένου να καλυφθεί πιθανό επιχειρησιακό κενό. Σημειώνεται ότι στο αεροδρόμιο της Καρπάθου γίνονται εργασίες προκειμένου να μπορεί να υποστηρίξει επί μακρόν στάθμευση μαχητικών της Πολεμικής Αεροπορίας.

Επιπλέον, έχει αποφασιστεί να αποχωρήσουν από την Κύπρο τα τέσσερα F-16 που στάθμευσαν στην Πάφο στις αρχές της πολεμικής κρίσης στον Περσικό κόλπο.

Και αυτά θα αντικατασταθούν από ζεύγη της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) προκειμένου να καλυφθεί το σχετικό κενό.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, ο Παύλος Μαρινάκης είχε αρνηθεί κατηγορηματικά ότι υπάρχει η παραμικρή σχέση της απόσυρσης των Patriot από την Κάρπαθο με τις εξελίξεις στην Τουρκία.

«Έχω βαρεθεί να διαβάζω δημοσιεύματα περί υποχωρητικότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η σχετική απόφαση ελήφθη μετά από «επιχειρησιακή εκτίμηση και την πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος», με βάση εισήγηση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

