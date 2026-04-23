Η Le Parisien κάνει λόγο για σενάρια μεταφοράς ελληνικών Mirage στην Ουκρανία με αντάλλαγμα σύγχρονα Rafale

Στο προσκήνιο επανέρχονται τα σενάρια για πιθανή μεταφορά ελληνικών μαχητικών Mirage 2000 στην Ουκρανία, στο πλαίσιο ευρύτερων ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών ενίσχυσης της άμυνας του Κιέβου.

H Le Parisien αναφέρει πως εν όψει της συνάντησης Μητσοτάκη-Μακρόν στην Αθήνα, η γαλλική πλευρά εξετάζει ένα σχέδιο που θα περιλάμβανε την αξιοποίηση μέρους ή και του συνόλου του ελληνικού στόλου Mirage, σε συνδυασμό με ανταλλάγματα σε σύγχρονα μαχητικά Rafale.

Πρόκειται για μία πρόταση που κυκλοφόρησε και στις αρχές Απριλίου, με την Αθήνα ωστόσο να την απορρίπτει.

Το γαλλικό σχέδιο και τα ανταλλάγματα

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η πρόταση θα είναι η εξής: η Ελλάδα παραχωρεί Mirage 2000-5, τα οποία θα πάνε στην Ουκρανία, και σε αντάλλαγμα θα αποκτήσει επιπλέον Rafale με ευνοϊκούς οικονομικούς όρους.

Πρόκειται για μία πρόταση που εκτιμούν στο Παρίσι ότι θα δελεάσει την Αθήνα στο πλαίσιο περαιτέρω εκσυγχρονισμού των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς τα Rafale αποτελούν πιο σύγχρονη και πολυδύναμη πλατφόρμα. Παράλληλα, η αποδέσμευση παλαιότερων αεροσκαφών θα μείωνε το κόστος συντήρησης.

Γιατί η Αθήνα λέει «όχι»

Η ελληνική κυβέρνηση ωστόσο εμφανίζεται ιδιαίτερα επιφυλακτική κυρίως για το ζήτημα της επιχειρησιακής ετοιμότητας της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η Αθήνα έχει εκφράσει την μη διάθεση κρίσιμων οπλικών συστημάτων στην Ουκρανία, ώστε να μην υπάρξει αμυντικό κενό στη χώρα. Ομως η Γαλλία φαίνεται πως παρουσιάζει μια πιο βελτιωμένη πρόταση και το δημοσίευμα αναφέρει πως το ενδεχόμενο να υπάρξει μια τέτοια συμφωνία είναι υπαρκτό, όμως θα ζητήσει σαφές επιχειρησιακό και οικονομικό αντιστάθμισμα.

