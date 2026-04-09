ΠΕΜΠΤΗ 09.04.2026 10:18
Ουκρανία: Η Γαλλία θέλει να στείλει κι άλλα Mirage, «όχι» από την Ελλάδα

Την αντίδραση και άρνηση της Αθήνας προκάλεσε πρόταση της Γαλλίας για την παραχώρηση ορισμένων από τα 24 Mirage 2000-5 της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας στην Ουκρανία.

Όπως αναφέρει η «Καθημερινή», η γαλλική πλευρά προτείνει ως αντάλλαγμα την προμήθεια από την Ελλάδα πρόσθετων Rafale σε ευνοϊκότερη τιμή. Επί της ουσίας – σημειώνει η εφημερίδα – η Γαλλία έχει πρακτικά αντικαταστήσει τις ΗΠΑ στο πεδίο της προώθησης οπλικών συστημάτων στο Κίεβο.

Υπενθυμίζεται ότι η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία άρχισε να χρησιμοποιεί μαχητικά αεροσκάφη Mirage 2000 στις αρχές του 2026 για την πραγματοποίηση αεροπορικών επιθέσεων κατά των θέσεων των ρωσικών δυνάμεων. Προηγουμένως, είχε αναφερθεί επίσημα ότι η Ουκρανική Πολεμική Αεροπορία χρησιμοποιούσε αυτά τα αεροσκάφη μόνο για την αεροπορική άμυνα.

Συνολικά η Γαλλία έχει παραχωρήσει στην Ουκρανία πέντε Mirage 2000, προκειμένου να ενισχύσει τις προσπάθειες του Κιέβου να αποκρούσει τις ρωσικές επιθέσεις στα ανατολικά και νοτιοανατολικά της χώρας. Το ένα από αυτά καταρρίφθηκε το καλοκαίρι του 2025.

