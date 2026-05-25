ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 11:38
25.05.2026 10:06

Euroleague: Το φιάσκο του Final-4 με τα εισιτήρια, η γιορτή με τα… ΜΑΤ και η διαιτησία

Όταν η κυβέρνηση διεκδικούσε να φιλοξενήσει το Final-4 της Euroleague τόνιζε πως περίμενε να φιλοξενήσει ένα σπουδαίο τουρνουά. Ένα τουρνουά που τελικά αποδείχθηκε… φιάσκο, όχι βέβαια με δική της υπαιτιότητα -τουλάχιστον όχι σε μεγάλο βαθμό.

Κατά γενική ομολογία ήταν ένα από τα χειρότερα τουρνουά από πλευράς οργάνωσης, που έχει γίνει, με την Euroleague κατά κύριο λόγο, όχι απλά να μένει μεταξεταστέα, αλλά να δείχνει ακατάλληλη -τουλάχιστον με την τωρινή διοίκηση- να φιλοξενήσει ένα Final-4.

Δεν είναι και λίγοι εξάλλου αυτοί που επανέφεραν στο διαδίκτυο την ιδέα κατάργησης του Final-4 προτείνοντας τελικούς αλά ΝΒΑ με σειρά αγώνων μεταξύ των δύο φιναλίστ, ώστε να αποφευχθεί το φιάσκο και τα… πολλαπλά έξοδα που απαιτεί μια τέτοια διοργάνωση.

Το φιάσκο με τα εισιτήρια και τα ΜΑΤ

Το κορυφαίο μπασκετικό γεγονός της σεζόν έφερε οπαδούς από την Ισπανία και την Τουρκία, όπου μαζί με ορισμένους του Ολυμπιακού έμειναν να περιμένουν με αγωνία αν θα πάρουν τα εισιτήριά του αγώνα, που τελικά ορισμένοι δεν τα πήραν ποτέ και πήγε τσαμπα το ταξίδι τους.

Άλλοι, σύμφωνα με καταγγελίες, πλήρωσαν πακέτα άνω των 500 ευρώ και όταν πήγαν να κάτσουν στις θέσεις τους, οπαδοί του Ολυμπιακού που μπήκαν χωρίς εισιτήριο στο γήπεδο, τους έλεγαν να βρουν αλλού να κάτσουν και τους ανάγκαζαν να πάνε να κάτσουν στα… σκαλάκια. Απλά γιατί… μπορούν.

Κανένας έλεγχος στο γήπεδο, ειδικά στον ημιτελικό, ενώ άλλοι… μπούκαραν από τα δημοσιογραφικά και τα VIP. Υποτίθεται ότι είχε 3 ελέγχους στο γήπεδο πριν μπουν στις κερκίδες, αλλά μάλλον… ξεχάστηκαν κάποιοι. Και η Euroleague έλυσε το πρόβλημα στον τελικό με… βραχιολάκια.

Το τσιγάρο βέβαια πήγε… σύννεφο (το μικρότερο κακό ίσως), ενώ δεν έμεινε ασχολίαστο ότι η Ελλάδα φιλοξένησε το πρώτο Final-4 της διοργάνωσης παρουσίας… ΜΑΤ.

Και η διαιτησία…

Μέσα σε όλα αυτά δεν έλειψε και η γκρίνια για τις επιλογές της διαιτησίας. Ο Ολυμπιακός πήρε τον τίτλο, ωστόσο οι Τούρκοι στον ημιτελικό έκαναν παράπονα για το πρώτο ημίχρονο (βέβαια ο Ολυμπιακός όπως παραδέχτηκε και ο Γιασικεβίτσιους ήταν καλύτερος), ενώ και η Ρεάλ έκανε παράπονα τόσο για το πρώτο ημίχρονο (όπου ο Ολυμπιακός ήταν πίσω στο σκορ και κρατήθηκε σε επαφή), ενώ και στο τέλος του αγώνα διαμαρτύρονται έντονα για ένα κλέψιμο του Καμπάτσο που χρεώθηκε με φάουλ στον Γουόκαπ, ενώ το σκορ ήταν στο 82-80.

