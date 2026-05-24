Ολυμπιακός – Ρεάλ 92-85: Στην κορυφή της Ευρώπης, έραψαν το 4ο αστέρι οι Πειραιώτες!

Ο Ολυμπιακός είναι για 4η φορά στην ιστορία του πρωταθλητής Ευρώπης! Σε έναν τελικό για γερά νεύρα, κέρδισε την Ρεάλ με 92-85 και κατέκτησε την φετινή Euroleague.

Ο Ολυμπιακός «έσπασε» και την κατάρα που ήθελε να μην κατακτά ποτέ τον τίτλο, η πρώτη ομάδα στη regular season. Με σύνολο 31 νίκες – 12 ήττες, η ομάδα του Πειραιά επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί ξανά, μετά από 13 χρόνια. Ρώμη 1997, Κωνσταντινούπολη 2012, Λονδίνο 2013 και Αθήνα 2026… η Ιστορία γράφτηκε. Όπως και το ότι ο Ολυμπιακός μείωσε σε 3-2 σε τελικούς με τη Ρεάλ Μαδρίτης των 11 τίτλων!

Με επιμέρους σκορ 31-20 στην 4η περίοδο, τον Εβάν Φουρνιέ ν’ αναδεικνύεται MVP με 20 πόντους (3/7 τρίποντα), τον Άλεκ Πίτερς σταθερή αξία με 16 πόντους και 7 ριμπάουντ, τον Βεζένκοφ να προσφέρει 12 πόντους και 4 ριμπάουντ και τον Τόμας Ουόκαπ να σημειώνει 10 πόντους, ο Ολυμπιακός, μετά από απογοητεύσεις σε 4 διαδοχικά φάιναλ φορ (Βελιγράδι 2022, Κάουνας 2023, Βερολίνο 2024 και Άμπου Ντάμπι 2025), στο 5ο σερί… τα κατάφερε. Η Ρεάλ, έστω και χωρίς τους ψηλούς της Έντι Ταβάρες, Ουσμάν Γκαρούμπα και Άλεξ Λεν, κατάφερε να προηγηθεί με +12 στην 1η περίοδο, και έμενε στο παιχνίδι μέχρι το τέλος, χάρη στα 13/35 τρίποντα και έναν απίστευτο Τρέι Λάιλς (24 πόντους, με 5/6 τρίποντα και 8 ριμπάουντ). Ο Μάριο Χεζόνια έδωσε στη Ρεάλ 19 πόντους, αλλά αστόχησε σε κρίσιμα τρίποντα στο τέλος, όπως και ο Φακούντο Καμπάτσο που είχε 0/4 τρίποντα και ο Γκάμπριελ Ντεκ (4 πόντοι με 0/4 τρίποντα).

Όμως τα 42 ριμπάουντ του Ολυμπιακού (26 η «βασίλισσα» έκαναν τη διαφορά), έστω κι αν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν ήταν σε καλή μέρα, ενώ και ο Βεζένκοφ δεν ήταν ο σκόρερ που έχει συνηθίσει ο Ολυμπιακός.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έγινε ο 2ος Έλληνας προπονητής με 2 τίτλους Euroleague (2013, 2026), μαζί με τον Δημήτρη Ιτούδη (2016, 2019).

Ο Κώστας Παπανικολάου έγινε ο μόνος παίκτης που έχει κατακτήσει τρεις τίτλους Euroleague με τον Ολυμπιακό (2012, 2013 και 2026). Ο Βασίλης Σπανούλης μετρά τρεις τίτλους Εuroleague, αλλά ο πρώτος του, το 2009 ήταν με τον Παναθηναϊκό και οι άλλοι δύο (2012, 2013) με τον Ολυμπιακό. Μόνο ένας Έλληνας παίκτης έχει δύο τίτλους με τον Ολυμπιακό, ο Γιώργος Πρίντεζης, αφού ο Θοδωρής Παπαλουκάς κατέκτησε μεν δύο τίτλους, αλλά με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας (2006 και 2008).

Ο Βεζένκοφ έγινε ο δεύτερος παίκτης στην Ιστορία που έχει κατακτήσει τίτλο Euroleague και παράλληλα έχει αναδειχτεί MVP της σεζόν και του φάιναλ φορ στη Εuroleague, αλλά και πρώτος σκόρερ μίας σεζόν στη Euroleague. Ο μόνος που το είχε πετύχει μέχρι σήμερα (24/5/2026) ήταν ο Νάντο Ντε Κολό με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας τη σεζόν 2015-16. Ο Νάντο ντε Κολό σε αυτό το φάιναλ φορ (Αθήνα 2026) αγωνίστηκε με τη φανέλα της Φενερμπαχτσέ, η οποία αποκλείστηκε, αν και κάτοχος του τίτλου (2025 Άμπου Ντάμπι) από τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό. Αυτός ήταν και ο τελευταίος αγώνας του Νάντο Ντε Κολό στη Euroleague, αφού ανακοίνωσε πως «κρεμάει τα παπούτσια του».

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Κώστας Παπανικολάου, είναι πρώτος στην Ιστορία της Euroleague σε αγώνες στους οποίους ξεκίνησε βασικός. Στον τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης, στο φετινό φάιναλ φορ, ξεκίνησε για 360ή φορά βασικός! Τον ακολουθεί με 323 αγώνες ως βασικός ο Νικ Καλάθης.

Ο Παπανικολάου και ο Άλεκ Πίτερς ήταν μέχρι απόψε και οι δύο μόνοι παίκτες του Ολυμπιακού που είχαν κατακτήσει τον τίτλο της Euroleague. Ο Παπανικολάου μετρά πλέον 3 τίτλους με τον Ολυμπιακό (2012, 2013 και 2026), 3 τίτλους έχει και ο Βασίλης Σπανούλης. O Πίτερς είχε κατακτήσει το τρόπαιο το 2019 με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας και με προπονητή τον Δημήτρη Ιτούδη.

Ο Τάισον Ουόρντ έγινε ο 25ος παίκτης που κατακτά τίτλο Euroleague και τίτλο Eurocup. To 2024 είχε κατακτήσει το Eurocup με την Παρί. Ανάμεσα στους 25 αυτούς παίκτες είναι και οι Νάντο Ντε Κολό, Ρούντι Φερνάντεθ, Ρίκι Ρούμπιο, Τάιρις Ράις και Μίλος Τεόντοσιτς.

Τα δεκάλεπτα: 19-26, 46-44, 61-65, 92-85

