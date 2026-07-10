Βιολόγος ονόμασε θαλάσσιο σαλιγκάρι Βοζίνια από τον τερματοφύλακα του Πράσινου Ακρωτηρίου

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Ισπανός βιολόγος και φίλαθλος του ποδοσφαίρου Χεσούς Ορτέα έδωσε το όνομα του Βοζίνια, του τερματοφύλακα του Πράσινου Ακρωτηρίου που εντυπωσίασε τους φιλάθλους αποκρούοντας όλες τις προσπάθειες της Ισπανίας στο ντεμπούτο της χώρας του σε Παγκόσμιο Κύπελλο, σε ένα νέο είδος θαλάσσιου σαλιγκαριού που ανακάλυψε.

Ο Ορτέα ανακάλυψε το μικροσκοπικό, κατακόκκινο μαλάκιο στην Καραϊβική και προγραμμάτισε την ανακοίνωση της ανακάλυψης ώστε να συμπέσει χρονικά με τη διεξαγωγή του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Vozinha was one of the standout performers in this summer’s World Cup, and now the Cape Verde goalkeeper has been recognised by having a newly-discovered species named in his honour.



A new species of marine mollusk has been named after the 40-year-old by Spanish researcher Jesus… pic.twitter.com/vgrCDRl2Dh — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 10, 2026

«Επιλέξαμε την ονομασία Vozinha προς τιμήν του Βοζίνια… ο οποίος διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στην πρώτη συμμετοχή της χώρας του σε Παγκόσμιο Κύπελλο απέναντι στους “Ρόχας” (Ισπανία)», ανέφερε ο Ορτέα στη δημοσίευσή του. «Ο χρωματισμός του είδους αποτελεί φόρο τιμής σε αυτό το επίτευγμα».

Ο 40χρονος Βοζίνια αναδείχθηκε σε μία από τις μεγάλες αποκαλύψεις της διοργάνωσης, βοηθώντας τη χώρα του να προκριθεί στη φάση των «32», όπου ξεχώρισε και πάλι, παρά την ήττα στην παράταση από την παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή.

Ο Ορτέα, ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Οβιέδο, έχει πραγματοποιήσει εκτεταμένο ερευνητικό έργο στα θαλάσσια ύδατα γύρω από το αρχιπέλαγος του Πράσινου Ακρωτηρίου και το 2023 τιμήθηκε από τη νησιωτική χώρα με το Μετάλλιο Αξίας.

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