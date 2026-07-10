search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.07.2026 23:42
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.07.2026 21:45

Βιολόγος ονόμασε θαλάσσιο σαλιγκάρι Βοζίνια από τον τερματοφύλακα του Πράσινου Ακρωτηρίου

10.07.2026 21:45
Vozinha

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ισπανός βιολόγος και φίλαθλος του ποδοσφαίρου Χεσούς Ορτέα έδωσε το όνομα του Βοζίνια, του τερματοφύλακα του Πράσινου Ακρωτηρίου που εντυπωσίασε τους φιλάθλους αποκρούοντας όλες τις προσπάθειες της Ισπανίας στο ντεμπούτο της χώρας του σε Παγκόσμιο Κύπελλο, σε ένα νέο είδος θαλάσσιου σαλιγκαριού που ανακάλυψε.

Ο Ορτέα ανακάλυψε το μικροσκοπικό, κατακόκκινο μαλάκιο στην Καραϊβική και προγραμμάτισε την ανακοίνωση της ανακάλυψης ώστε να συμπέσει χρονικά με τη διεξαγωγή του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

«Επιλέξαμε την ονομασία Vozinha προς τιμήν του Βοζίνια… ο οποίος διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στην πρώτη συμμετοχή της χώρας του σε Παγκόσμιο Κύπελλο απέναντι στους “Ρόχας” (Ισπανία)», ανέφερε ο Ορτέα στη δημοσίευσή του. «Ο χρωματισμός του είδους αποτελεί φόρο τιμής σε αυτό το επίτευγμα».

Ο 40χρονος Βοζίνια αναδείχθηκε σε μία από τις μεγάλες αποκαλύψεις της διοργάνωσης, βοηθώντας τη χώρα του να προκριθεί στη φάση των «32», όπου ξεχώρισε και πάλι, παρά την ήττα στην παράταση από την παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή.

Ο Ορτέα, ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Οβιέδο, έχει πραγματοποιήσει εκτεταμένο ερευνητικό έργο στα θαλάσσια ύδατα γύρω από το αρχιπέλαγος του Πράσινου Ακρωτηρίου και το 2023 τιμήθηκε από τη νησιωτική χώρα με το Μετάλλιο Αξίας.

Διαβάστε επίσης

Πώς η Τουρκία από «προβληματικό παιδί» εξελίχθηκε σε ρυθμιστή στο ΝΑΤΟ

WSJ: Το Ισραήλ προειδοποίησε τον Τραμπ ότι το Ιράν σχεδιάζει τη δολοφονία του – Επιφυλακτικό το CNN για τις στοχεύσεις του Τελ Αβίβ

Μουντιάλ 2026: Πώς η FIFA στηρίζει δημόσια την αμερικανική ηγεμονία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
anavolika-1
ΕΛΛΑΔΑ

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης αναβολικών: Και αστυνομικός ανάμεσα στους συλληφθέντες, κατασχέθηκαν ουσίες αξίας 500.000 ευρώ (Photos/Video)

tentoglou
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τεντόγλου: Παγκόσμια κορυφαία επίδοση με 8,61 μ. στο Diamond League του Μονακό – Τρίτη η Τζένγκο στον ακοντισμό (Videos)

jet_ski
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Τραγωδία στη Σιθωνία με 36χρονο νεκρό σε δυστύχημα με jet ski

usa_iran_conflict_new
ΚΟΣΜΟΣ

«Ο πόλεμος δεν θα τελειώσει ποτέ με παράδοσή μας» – Το τελεσίγραφο του Ιράν και το «ναι» από Τραμπ σε συνομιλίες, αλλά «η εκεχειρία τελείωσε»

xasis_kamenavourla
ΕΛΛΑΔΑ

Χασισοφυτεία με 4.000 δενδρύλλια εντοπίστηκε σε χωριό έξω από τη Λαμία – Τρεις συλλήψεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ErlingHaaland2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Όταν ο Χάαλαντ αγόρασε και δώρισε στην πόλη του βιβλίο κόστους 120.000 ευρώ με μύθους των Βίκινγκς

seires-new
MEDIA

Tηλεθέαση: Τι ποσοστά σημείωσαν στο φινάλε τους «H Γη της Ελιάς» και «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι»

onasi-tops
ΚΟΣΜΟΣ

Από τους στίβους της παγκόσμιας ιππασίας στις δικαστικές αίθουσες: Η Αθηνά Ωνάση, ο Ίαν Τόπς και η διαμάχη των 63 εκατ. ευρώ

2024_10_23T06_37_42_badun_images.badun.es_0e504fcc63b4_tarta_rapida_de_dulce_de_leche_y_platano_quick_banoffee_pie__1290_742
CUCINA POVERA

Banoffee, η βασίλισσα των ταρτών

PAOK
ΕΛΛΑΔΑ

Βαρύ πένθος στον ΠΑΟΚ για τον θάνατο της ποδοσφαιρίστριας Άννας-Μαρίας Πανταζώνη σε τροχαίο με απορριματοφόρο - Πώς συνέβη το δυστύχημα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.07.2026 23:40
anavolika-1
ΕΛΛΑΔΑ

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης αναβολικών: Και αστυνομικός ανάμεσα στους συλληφθέντες, κατασχέθηκαν ουσίες αξίας 500.000 ευρώ (Photos/Video)

tentoglou
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τεντόγλου: Παγκόσμια κορυφαία επίδοση με 8,61 μ. στο Diamond League του Μονακό – Τρίτη η Τζένγκο στον ακοντισμό (Videos)

jet_ski
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Τραγωδία στη Σιθωνία με 36χρονο νεκρό σε δυστύχημα με jet ski

1 / 3