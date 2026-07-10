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10.07.2026 22:59

Χαλκιδική: Τραγωδία στη Σιθωνία με 36χρονο νεκρό σε δυστύχημα με jet ski

10.07.2026 22:59
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Τη ζωή του έχασε ένας 36χρονος άνδρας το απόγευμα της Παρασκευής, 10/7, έπειτα από δυστύχημα που σημειώθηκε στη θάλασσα, στην παραλία Ζωγράφου στη Σιθωνία Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με το thesspost.gr, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν, βάσει μαρτυριών, πως ο άνδρας, βουλγαρικής καταγωγής, τραυματίστηκε ενώ βρισκόταν πάνω στο ιδιωτικό του jet ski, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Στο σημείο έφτασε άλλο jet ski για την παροχή βοήθειας και ο 36χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

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