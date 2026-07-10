Θεσσαλονίκη: Στο πλευρό της οικογένειας της 15χρονης αθλήτριας του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκε οι καθηγητές της – Συγκλονίζει ο πατέρας της

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Τα συλλυπητήρια τους στην οικογένεια της Άννας Μαρίας, που έχασε τη ζωή της σε τροχαίο, εκφράζουν με επιστολή τους η διευθύντρια και οι εκπαιδευτικοί του 7ου Γυμνάσιου Θεσσαλονίκης, του οποίου μαθήτρια ήταν η 15χρονη, η οποία ήταν και αθλήτρια του ΠΑΟΚ.

«Οι σκέψεις μας αυτές τις δύσκολες ώρες είναι με την οικογένεια της μαθήτριας της Γ΄ τάξης του σχολείου μας Άννας Μαρίας, που χάθηκε τόσο άδικα σήμερα σε τροχαίο. Εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια και ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο στους δικούς της ανθρώπους», επισημαίνουν η διευθύντρια και οι εκπαιδευτικοί.

Εκφράζουν τη βούλησή τους να σταθούν δίπλα στους μαθητές. «Παράλληλα, στεκόμαστε δίπλα σε όλα τα παιδιά μας, που καλούνται να διαχειριστούν μια τόσο οδυνηρή απώλεια. Χρειάζονται τη στήριξή μας με αγάπη, υπομονή και κατανόηση, δίνοντάς τους τον χρόνο και τον χώρο να εκφράσουν τα συναισθήματά τους. Η απώλεια μιας συμμαθήτριας είναι κάτι πολύ δύσκολο και οδυνηρό για όλους. Είναι φυσιολογικό να νιώθουν θλίψη, σοκ ή ακόμη και δυσκολία να πιστέψουν αυτό που συνέβη», τονίζουν.

Εύχονται σε όλους δύναμη και κουράγιο, «ώστε να ξεπεράσουμε μαζί αυτή τη δύσκολη δοκιμασία» και καλούν τα παιδιά «να κρατήσουν στις καρδιές τους τις όμορφες στιγμές που μοιράστηκαν μαζί της, τη φιλία, το χαμόγελο και τις αναμνήσεις που θα τους συντροφεύουν πάντα»

»Ας είναι η μνήμη της Άννας Μαρίας φωτεινή και αιώνια» καταλήγει η επιστολή.

«Το απορριμματοφόρο μας χτύπησε από πίσω», λέει ο πατέρας της 15χρονης

Την ίδια ώρα, ευθύνες στον οδηγό του απορριμματοφόρου καταλογίζει ο πατέρας της 15χρονης αθλήτριας του ΠΑΟΚ που έχασε τη ζωή της όταν η μηχανή στην οποία επέβαιναν οι δυο τους συγκρούστηκε με το βαρύ όχημα στη Θεσσαλονίκη.

Ο πατέρας είχε πάει να πάρει την κόρη του από την προπόνηση ποδοσφαίρου και κατά τον γυρισμό τους στο σπίτι συνέβη το μοιραίο δυστύχημα λίγο μετά τις 11:00.

«Μου σκότωσαν το παιδί μου, το απορριμματοφόρο μας χτύπησε από πίσω» ανέφερε ο πατέρας της 15χρονης, όπως μετέδωσε η εκπομπή Live News και πρόσθεσε πως από την σφοδρή σύγκρουση, τόσο εκείνος όσο και η 15χρονη, εκσφενδονίστηκαν 15 μέτρα μακριά.

«Μου σκότωσαν το παιδί μου. Κινούμουν με την κόρη μου με μηχανή και μας χτύπησε από πίσω ένα απορριμματοφόρο όχημα. Εγώ δεν έπαθα τίποτα. Ούτε γρατζουνιά και το παιδί μου σκοτώθηκε. Η μηχανή έχει χτυπηθεί από πίσω που σημαίνει ότι από εκεί ήρθε το απορριμματοφόρο. Μας πέταξε 15 μέτρα μακριά. Το παιδί μου το πάτησε. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Η κόρη μου δεν έρχεται πίσω. Έγινε στις έντεκα και τέταρτο το πρωί» τόνισε ο πατέρας της 15χρονης.

Η ανήλικη διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου κατέληξε παρά τις προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

Η Άννα-Μαρία Πανταζώνη έπαιζε στην ομάδα ΠΑΟΚ Β’ του ποδοσφαίρου γυναικών.

Η νεαρή αθλήτρια συμμετείχε στο βασικό στάδιο προετοιμασίας της ομάδας, με τον Α.Σ. ΠΑΟΚ να εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για την απώλειά της.

ΠΑΟΚ: «Καλό ταξίδι Άννα Μαρία»

Ο σύλλογος την αποχαιρέτησε με ανακοίνωση του «η οικογένεια του ΠΑΟΚ πενθεί για την απώλεια ενός νέου παιδιού, μιας αθλήτριας που είχε ολόκληρη τη ζωή μπροστά της, ενώ συμμετείχε στο βασικό στάδιο προετοιμασίας της γυναικείας ομάδας. Η είδηση της πρόωρης απώλειάς της μας έχει συγκλονίσει όλους και έχει βυθίσει σε βαρύ πένθος ολόκληρο τον σύλλογο».

Ως φόρο τιμής στη μνήμη της Άννας-Μαρίας, αποφασίστηκαν τα εξής:

Η ακύρωση του προγραμματισμένου αυριανού φιλικού αγώνα της ομάδας μας στη Βουλγαρία απέναντι στη Λουντογκόρετς.

Η χρήση μαύρου περιβραχιόνιου από τις αθλήτριες της ομάδας μας σε όλους τους προσεχείς αγώνες, ως ένδειξη πένθους και τιμής στη μνήμη της.

Η κατάθεση στεφάνου εκ μέρους του Α.Σ. ΠΑΟΚ στη μνήμη της αθλήτριας μας.

Η παρουσία σύσσωμου του ποδοσφαιρικού γυναικείου τμήματος στην εξόδιο ακολουθία

Ο ΠΑΟΚ με νεότερη ανακοίνωση θα ενημερώσει τον τόπο και τον χρόνο της εξοδίου ακολουθίας.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας για το τροχαίο

Η ανακοίνωση εξέδωσε η Αστυνομία για το τροχαίο στο οποίο έχασε τη ζωή της η 15χρονη έχει ως εξής:

«Σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 και ώρα 11:10, στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ύψος του κόμβου Νεάπολης, στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς ανατολικά, δίκυκλο που οδηγούσε 56χρονος ημεδαπός συγκρούστηκε με Δ.Χ. απορριμματοφόρο όχημα με οδηγό 48χρονο άντρα.

Συνέπεια του τροχαίου ατυχήματος ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός ανήλικης επιβάτιδας του δικύκλου και ο ελαφρύς τραυματισμός του οδηγού του.

Ο οδηγός του απορριμματοφόρου, αρχικά, αποχώρησε από τον τόπο του συμβάντος και στη συνέχεια μετέβη στην Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, αστυνομικοί της οποίας διενεργούν προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος».

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