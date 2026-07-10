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10.07.2026 19:53

Βιασμός 19χρονης στο ΑΤ Ομόνοιας: Ποινές «χάδι» στους δύο αστυνομικούς

10.07.2026 19:53
at-omonoias-elas

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Φυλάκιση 4 ετών και 5 μηνών και 4 ετών, αντίστοιχα, ήταν η τιμωρία που επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών στους δύο αστυνομικούς, οι οποίοι νωρίς το πρωί είχαν κριθεί κατά πλειοψηφία ένοχοι για το βιασμό σε βάρος 19χρονης στο Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας το 2022.

Ο ένας εκ των δύο αστυνομικών καταδικάστηκε και για την παράνομη καταγραφή.

Το δικαστήριο αναγνώρισε και στους δύο το ελαφρυντικό του σύννομου βίου, ενώ αποφάσισε και χορήγησε ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση των κατηγορούμενων, με αποτέλεσμα να παραμείνουν ελεύθεροι.

Υπενθυμίζεται, ότι το δικαστήριο μετέτρεψε την κατηγορία του ομαδικού βιασμού σε βιασμό από κοινού χωρίς συναίνεση και κήρυξε κατά πλειοψηφία ενόχους τους δυο κατηγορουμένους.

Ο ένας εκ αστυνομικών καταδικάστηκε ομόφωνα και για παράβαση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς φέρεται ότι κατέγραφε τις πράξεις με κάμερα που είχε τοποθετήσει στο τσαντάκι του.

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