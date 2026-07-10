Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή κατηγορούνται οι συλληφθέντες για τον φονικό εμπρησμό της Marfin – Την Τρίτη απολογούνται

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Αντιμέτωποι με κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή θα δώσουν την Τρίτη το πρωί απολογία ενώπιον της Ανακρίτριας οι δύο συλληφθέντες για τον εμπρησμό της Μαρφίν, που κατέληξε στον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων, το Μάιο του 2010 στην οδό Σταδίου.

Οι δύο 42χρονοι άνδρες που συνελήφθησαν σήμερα το πρωί από την Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος, οδηγήθηκαν , υπό ισχυρή αστυνομική δύναμη, λίγο μετά τις πέντε το απόγευμα στα δικαστήρια προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος τους.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαστικής λειτουργού, από την οποία ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να ετοιμάσουν τις απολογίες τους. Ένταλμα για την φονική πυρπόληση της Τράπεζας εκδόθηκε και σε βάρος 46χρονης, η οποία ζει στην Βρετανία.

Για την τρίτη κατηγορούμενη θα αποσταλεί στις βρετανικές αρχές διεθνές ένταλμα, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία για την έκδοση της στην Ελλάδα.

Οι δύο άνδρες καλούνται να αντικρούσουν στοιχεία που έχει συλλέξει μετά από εκτεταμένη έρευνα η ΔΑΟΕ, σύμφωνα με τα οποία οι, τότε 26 ετών, κατηγορούμενοι συνδέονται με την φονική επίθεση, ενώ στη δικογραφία φέρεται να υπάρχει υλικό που τους εμφανίζει με ακάλυπτα πρόσωπα, το οποίο έχει συσχετιστεί με άλλο υλικό από την φονική εμπρηστική επίθεση στην τράπεζα.

Nέα ευρήματα που προέκυψαν από μία εμπεριστατωμένη έκθεση, την οποία συνέταξε το Τμήμα Ψηφιακών Πειστηρίων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, «δένουν», σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τους τρεις κατηγορούμενους με την υπόθεση της Μarfin.

Δεμένο το κατηγορητήριο

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα προς τη ΔΑΟΕ «ενεργοποίησε» τις εξελίξεις, κατονομάζοντας ως υπαίτιους της φονικής επίθεσης τρία συγκεκριμένα πρόσωπα καθώς και επιπλέον μέλη που φέρονται να ανήκουν στην ίδια εγκληματική ομάδα.

Όπως υποστηρίζουν αρμόδια στελέχη της ΕΛΑΣ, το περιεχόμενο της έκθεσης παρέχει αδιάσειστα στοιχεία για τους τρεις κατηγορούμενους, καθώς τους παρουσιάζει «χωρίς τις κουκούλες».

Η υπόθεση του εμπρησμού της τράπεζας Μαρφίν στην οδό Σταδίου, κατά τη διάρκεια της μεγάλης διαδήλωσης της 5ης Μαΐου 2010, άνοιξε ξανά πριν από έναν χρόνο. Με εντολή του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, η έρευνα ανατέθηκε στη νεοσύστατη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Η έρευνα ξεκίνησε από το μηδέν

Την υπόθεση χειρίστηκε από την αρχή το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της ΔΑΟΕ, υπό την εποπτεία του εισαγγελέα της υπηρεσίας, κ. Γκίζη.

Στο πλαίσιο της έρευνας, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι αστυνομικοί κατάφεραν να αποκτήσουν νέες φωτογραφίες και βίντεο.

Το υλικό προερχόταν:

από τη διάρκεια της επίθεσης με βόμβες μολότοφ στην τράπεζα,

από τις κινήσεις των δραστών πριν από την επίθεση,

από την πορεία τους μετά τον εμπρησμό,

από σημεία κατά μήκος της διαδήλωσης, στην οποία είχαν εισχωρήσει τα άτομα που πέταξαν τις μολότοφ.

Από την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στην Εγκληματολογική Υπηρεσία προέκυψαν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα πρόσωπα των τριών κατηγορουμένων.

Στη συνέχεια ενημερώθηκε η ανακρίτρια και εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης.

Ποιοι είναι οι τρεις κατηγορούμενοι

Τα εντάλματα αφορούν δύο άνδρες, ηλικίας 42 ετών σήμερα, οι οποίοι ήταν 26 ετών όταν πυρπολήθηκε η τράπεζα, και μία γυναίκα ηλικίας 46 ετών, η οποία ήταν 30 ετών τη μοιραία ημέρα του Μαΐου του 2010.

Στελέχη της ΕΛΑΣ υποστηρίζουν ότι στο νέο υλικό οι τρεις κατηγορούμενοι εμφανίζονται με ακάλυπτα πρόσωπα.

Μετά την έκδοση των ενταλμάτων σύλληψης πραγματοποιήθηκε επιχείρηση της ΔΑΟΕ, κατά την οποία συνελήφθησαν οι δύο 42χρονοι.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν έρευνες:

στα σπίτια όπου διέμεναν στην Κυψέλη και στα Άνω Λιόσια,

στα πατρικά τους σπίτια στο Μαρούσι και στο Χαλάνδρι,

στο πατρικό σπίτι της 46χρονης γυναίκας στην Αθήνα.

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