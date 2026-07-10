Θεσσαλονίκη: «Το απορριμματοφόρο μας χτύπησε από πίσω», λέει ο πατέρας της 15χρονης αθλήτριας του ΠΑΟΚ που έχασε τη ζωή της

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Ευθύνες στον οδηγό του απορριμματοφόρου καταλογίζει ο πατέρας της 15χρονης αθλήτριας του ΠΑΟΚ που έχασε τη ζωή της όταν η μηχανή στην οποία επέβαιναν οι δυο τους συγκρούστηκε με το βαρύ όχημα στη Θεσσαλονίκη.

Ο πατέρας είχε πάει να πάρει την κόρη του από την προπόνηση ποδοσφαίρου και κατά τον γυρισμό τους στο σπίτι συνέβη το μοιραίο δυστύχημα λίγο μετά της 11:00.

«Μου σκότωσαν το παιδί μου, το απορριμματοφόρο μας χτύπησε από πίσω» ανέφερε ο πατέρας της 15χρονης, όπως μετέδωσε η εκπομπή Live News και πρόσθεσε πως από την σφοδρή σύγκρουση, τόσο εκείνος όσο και η 15χρονη, εκσφενδονίστηκαν 15 μέτρα μακριά.

«Μου σκότωσαν το παιδί μου. Κινούμουν με την κόρη μου με μηχανή και μας χτύπησε από πίσω ένα απορριμματοφόρο όχημα. Εγώ δεν έπαθα τίποτα. Ούτε γρατζουνιά και το παιδί μου σκοτώθηκε. Η μηχανή έχει χτυπηθεί από πίσω που σημαίνει ότι από εκεί ήρθε το απορριμματοφόρο. Μας πέταξε 15 μέτρα μακριά. Το παιδί μου το πάτησε. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Η κόρη μου δεν έρχεται πίσω. Έγινε στις έντεκα και τέταρτο το πρωί» τόνισε ο πατέρας της 15χρονης.

Η ανήλικη διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου κατέληξε παρά τις προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

Η Άννα-Μαρία Πανταζώνη έπαιζε στην ομάδα ΠΑΟΚ Β’ του ποδοσφαίρου γυναικών.

Η νεαρή αθλήτρια συμμετείχε στο βασικό στάδιο προετοιμασίας της ομάδας, με τον Α.Σ. ΠΑΟΚ να εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για την απώλειά της.

ΠΑΟΚ: «Καλό ταξίδι Άννα Μαρία»

Ο σύλλογος την αποχαιρέτησε με ανακοίνωση του «η οικογένεια του ΠΑΟΚ πενθεί για την απώλεια ενός νέου παιδιού, μιας αθλήτριας που είχε ολόκληρη τη ζωή μπροστά της, ενώ συμμετείχε στο βασικό στάδιο προετοιμασίας της γυναικείας ομάδας. Η είδηση της πρόωρης απώλειάς της μας έχει συγκλονίσει όλους και έχει βυθίσει σε βαρύ πένθος ολόκληρο τον σύλλογο».

Ως φόρο τιμής στη μνήμη της Άννας-Μαρίας, αποφασίστηκαν τα εξής:

Η ακύρωση του προγραμματισμένου αυριανού φιλικού αγώνα της ομάδας μας στη Βουλγαρία απέναντι στη Λουντογκόρετς.

Η χρήση μαύρου περιβραχιόνιου από τις αθλήτριες της ομάδας μας σε όλους τους προσεχείς αγώνες, ως ένδειξη πένθους και τιμής στη μνήμη της.

Η κατάθεση στεφάνου εκ μέρους του Α.Σ. ΠΑΟΚ στη μνήμη της αθλήτριας μας.

Η παρουσία σύσσωμου του ποδοσφαιρικού γυναικείου τμήματος στην εξόδιο ακολουθία

Ο ΠΑΟΚ με νεότερη ανακοίνωση θα ενημερώσει τον τόπο και τον χρόνο της εξοδίου ακολουθίας.

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