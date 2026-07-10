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10.07.2026 18:21

Απρόοπτο στο λιμάνι της Ραφήνας: Αυτοκίνητο «σφηνώθηκε» στον καταπέλτη πλοίου (Photo)

10.07.2026 18:21
ploio aytokinito rafina – new

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Ένα μάλλον ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στο λιμάνι της Ραφήνας, όταν κατά τη διαδικασία αποβίβασης οχημάτων από πλοίο, ένα Ι.Χ. ακινητοποιήθηκε στον καταπέλτη.

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες του irafina.gr, το όχημα έμεινε σφηνωμένο στο άνοιγμα του καταπέλτη, με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η έξοδος των υπόλοιπων οχημάτων.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ μέλη του πληρώματος και παρευρισκόμενοι επιχείρησαν να βοηθήσουν ώστε να απομακρυνθεί το αυτοκίνητο και να συνεχιστεί ομαλά η αποβίβαση.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ούτε αν υπήρξε κάποια μηχανική βλάβη ή άλλο πρόβλημα στο όχημα.

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