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ΕΛΛΑΔΑ

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10.07.2026 17:40

Από αυτοκίνητο φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά στην Οινούσσα Σερρών – Δύο προσαγωγές

10.07.2026 17:40
serres fotia

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Σε εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση για τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Οινούσσας Σερρών, την ώρα που η εικόνα της φωτιάς είναι καλύτερη.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή και συνεχίζουν να επιχειρούν.

Σύμφωνα με το ertnews, άνδρες του Ανακριτικού Τμήματος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σερρών προχώρησαν στην προσαγωγή δύο ατόμων, τα οποία επέβαιναν στο όχημα από το οποίο φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά. Και δύο εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας, ενώ οι αρμόδιες αρχές συλλέγουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά

Ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με τη συνδρομή εθελοντών επιχειρούν αδιάκοπα στα πύρινα μέτωπα, ενώ πραγματοποιούνται συνεχείς ρίψεις νερού από εναέρια μέσα, τα οποία ενισχύουν την προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς στα πιο δύσβατα σημεία.

Εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, η πυρκαγιά πήρε μεγάλες διαστάσεις, με το έργο της κατάσβεσης να εξελίσσεται σε μια δραματική μάχη με τον χρόνο, καθώς η φωτιά βρίσκεται λίγα μέτρα από τα πρώτα σπίτια στην Οινούσσα.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.07.2026 19:28
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