Σε εξετάσεις εγκεφαλικού θανάτου θα υποβληθεί ο 20χρονος που τον πυροβόλησαν αστυνομικοί: «Το καλύτερο σενάριο είναι να μείνει φυτό», λέει η δικηγόρος της οικογένειας 

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Με μηχανική υποστήριξη κρατιέται στη ζωή ο 20χρονος ελληνορώσος που δέχθηκε 13 σφαίρες από αστυνομικούς στο Άργος.

Τις επόμενες ώρες θα υποβληθεί σε εξετάσεις εγκεφαλικού θανάτου, ώστε οι γιατροί να διαπιστώσουν την ακριβή κλινική του κατάσταση.

Η δικηγόρος της οικογένειας επισήμανε ότι μία σφαίρα έχει εγκλωβιστεί στο δεξί ημισφαίριο του εγκεφάλο. Το καλύτερο σενάριο είναι ο νεαρός να μείνει φυτό και το χειρότερο να έχει επέλθει μη αναστρέψιμος εγκεφαλίκός θάνατος. Στην δεύτερη περίπτωση θα θεωρηθεί επίσημα νεκρός και θα προβούν στην αποσύνδεση του από τη μηχανική υποστήριξη.

Σύμφωνα με το ιατρικό πιστοποιητικό μόνο μία σφαίρα βρήκε τον 20χρονο αλλά τον βρήκε στον κεφάλι, ενώ εκτιμάται ότι οι αστυνομικοί τον πυροβόλησαν πισώπλατα.

Είχε τραυματική εμπειρία από προηγούμενη κράτηση

«Η μία σφαίρα ήταν η μοιραία. Από ό,τι φαίνεται η βλάβη είναι βαρύτατη και μη αναστρέψιμη. Οι εκδοχές που παίζουν είναι να παραμείνει φυτό και ο κλινικός θάνατος. Αναμένεται να γίνει τεστ στο ΚΑΤ εγκεφαλικού θανάτου, γιατί οι ενδείξεις δείχνουν προς τα εκεί», τόνισε η δικηγόρος της οικογένειας Μαρία Σφέτσου.

Ερωτηθείσα γιατί δεν σταμάτησε στο σήμα για έλεγχο, είπε «έχει κάποια νοητική στέρηση, που προκύπτει και από τα πιστοποιητικά του ΚΕΠΑ. Είχε την τραυματική εμπειρία μίας προηγούμενης κράτησης και αντέδρασε με φόβο και πανικό».

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