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10.07.2026 21:00

Η Opel GSE Formula E Team και η Sparco ενώνουν τις δυνάμεις τους ενόψει του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος ABB FIA Formula E (photos)

10.07.2026 21:00
sophia-floersch (10)

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Η Opel GSE Formula E Team και η Sparco ενώνουν τις δυνάμεις τους ενόψει του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος ABB FIA Formula E.

Η ιταλική εταιρεία αγωνιστικού εξοπλισμού θα είναι ο επίσημος τεχνικός συνεργάτης του αγωνιστικού ρουχισμού των βασικών οδηγών της Opel GSE Formula E Team, καθώς και της οδηγού δοκιμών και εξέλιξης Sophia Florsch για τη σεζόν 2026-27.

Ο ειδικά σχεδιασμένος αγωνιστικός εξοπλισμός, που περιλαμβάνει αγωνιστικές φόρμες, γάντια, πυράντοχα εσώρουχα και αγωνιστικά υποδήματα, έχει σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις του κορυφαίου μηχανοκίνητου αθλητισμού, συνδυάζοντας ασφάλεια, λειτουργικότητα και ξεχωριστή αισθητική.

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