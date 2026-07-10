Το Zeekr 7GT αποσπά την κορυφαία διάκριση 5 αστέρων στο Euro NCAP

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Το ολοκαίνουργιο Zeekr 7GT απέσπασε την κορυφαία αξιολόγηση των 5 αστέρων στις δοκιμές ασφάλειας του Euro NCAP, έπειτα από επιτυχή ολοκλήρωση των απαιτητικών δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τα νέα πρωτόκολλα αξιολόγησης του οργανισμού για το 2026.
Πέτυχε εξαιρετικές επιδόσεις και στους τέσσερις βασικούς τομείς αξιολόγησης. Στην προστασία σε σύγκρουση (Crash Protection) απέσπασε 93%, στην ασφάλεια μετά τη σύγκρουση (Post-Crash Safety) συγκέντρωσε 95%, στην αποφυγή σύγκρουσης (Crash Avoidance) πήρε 93% και στην ασφαλή οδήγηση (Safe Driving) κατέκτησε το 79%.
Η ανακοίνωση της κορυφαίας αξιολόγησης με 5 αστέρια συμπίπτει με την έναρξη της εμπορικής πορείας του Zeekr 7GT στις ευρωπαϊκές αγορές, μετά το λανσάρισμά του νωρίτερα μέσα στη χρονιά.
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