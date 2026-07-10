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10.07.2026 16:20

Διώξεις για έκρηξη και εμπρησμό στους δύο συλληφθέντες για τη φωτιά στον Ασπρόπυργο, κάλεσμα για συγκέντρωση το Σάββατο

10.07.2026 16:20
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Δύο κακουργήματα και δύο πλημμελήματα περιλαμβάνονται στη δίωξη που άσκησε, κατά περίπτωση, ο Εισαγγελέας σε βάρος των δύο συλληφθέντων για την χθεσινή έκρηξη βυτιοφόρου στον Ασπρόπυργο, με απολογισμό 14 τραυματίες εκ των οποίων οι τέσσερις σοβαρά.

Οι κατηγορίες που απαγγέλθηκαν για το σοβαρό περιστατικό, αφορούν τα κακουργήματα της έκρηξης και του εμπρησμού από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο καθώς και τα πλημμελήματα της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια και της μη λήψης και τήρησης μέτρων ασφαλείας.

Η δικογραφία για την υπόθεση ανατέθηκε σε ανακριτή ενώπιον του οποίου παραπέμπονται για τις απολογίες τους οι κατηγορούμενοι.

Από τα στοιχεία της κύριας έρευνας που ξεκινά, θα κριθεί αν θα επεκταθεί η δίωξη και σε άλλα πρόσωπα, ενέργειες ή παραλείψεις των όποιων ενδέχεται να αναδειχθούν ως κρίσιμες για όσα έγιναν στο σημείο.

Κάλεσμα για συγκέντρωση το Σάββατο (11/7)

Το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής, το Κλαδικό Συνδικάτο Ενέργειας, το Συνδικάτο Χημικής Βιομηχανίας και το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Δυτικής Αττικής απευθύνουν κάλεσμα σε σωματεία του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, σε μεγάλη σύσκεψη – συγκέντρωση στην πλατεία Δημαρχείου στον Ασπρόπυργο, αύριο Σάββατο 11 Ιούλη, στις 10.30 π.μ.

Αντιπροσωπεία των Σωματείων βρέθηκε και σήμερα στα καμένα εργοστάσια. Κατήγγειλε το γεγονός ότι εργάτες σε παρακείμενες επιχειρήσεις δουλεύουν κανονικά, ενώ στην περιοχή επικρατεί αποπνικτική ατμόσφαιρα και τοξικό νέφος.

«Δεν θα αφήσουμε την υπεράσπιση της ζωής μας στα χέρια αυτών που τη θεωρούν κόστος!», τονίζουν εργατικά σωματεία της Δυτικής Αττικής για την έκρηξη και τη φωτιά σε βιομηχανίες του Ασπροπύργου.

Έντεκα εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία από τους οποίους οι 3 είναι διασωληνωμένοι σε σοβαρή κατάσταση.

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