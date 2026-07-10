Πάνω από 490 έφηβοι με αυτοκτονική συμπεριφορά ζήτησαν υποστήριξη από το Χαμόγελο του Παιδιού: Η μαρτυρία του πατέρα της 16χρονης Λυδίας που έβαλε τέλος στη ζωή της

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«Μετά την απώλεια της Λυδίας, η ζωή μας διαλύθηκε. Το δικό μου παιδί δεν μπορώ να το φέρω πίσω, μπορώ όμως σε συνεργασία με Το Χαμόγελο του Παιδιού να κάνω δράσεις για την ενημέρωση των γονιών, των παιδιών, όλης της κοινωνίας.» Με αυτά τα συγκλονίστηκα λόγια, ο πατέρας της 16χρονης που έβαλε τέλος στη ζωή της τον περασμένο Ιανουάριο μέσα στο δωμάτιο της, περιέγραψε το δράμα που ζουν εκατοντάδες γονείς που χάνουν τόσο άδικα τα παιδιά τους, γιατί δεν είδαν τα «σημάδια» και δεν προλάβαν να τα σώσουν από τα ίδια τους τα χέρια.

Η συγκλονιστική τοποθέτηση του Διαμαντή Καραρήγα, πατέρα της 16χρονης Λυδίας έγινε στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου του «Χαμόγελου του Παιδιού» που παρουσίασε τα στοιχεία του α΄ εξαμήνου του 2026. Η συνέντευξη, πραγματοποιήθηκε χθες στο Πανελλήνιο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής & Ιατρικής Επέμβασης «Ανδρέας Γιαννόπουλος», παρουσία θεσμικών συνεργατών, υποστηρικτών και εθελοντών του Οργανισμού.

Ο κ. Καραρήγας μίλησε για την αξία και τη μέγιστη ανάγκη για ενημέρωση και πρόληψη στην εκδήλωση με βασικό μήνυμα «Δεν είναι αυτονόητο».

Με τη γλώσσα των αριθμών

Έντονο προβληματισμό και ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία της έρευνας του Χαμόγελου του Παιδιού κυρίως για την ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων.

Αναλυτικά κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2026, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» υποστήριξε 60.291 παιδιά, δηλαδή κατά μέσο όρο 333 παιδιά κάθε ημέρα, ενώ διαχειρίστηκε 101.099 κλήσεις και 3.780 μηνύματα μέσω των έξι Γραμμών Βοήθειας και Υποστήριξης και του Chat1056, που λειτουργούν σε 24ωρη βάση, που αντιστοιχούν σε 559 κλήσεις και 21 μηνύματα καθημερινά.

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί η σημαντική αύξηση των περιστατικών που σχετίζονται με την ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων.

Συνολικά 491 παιδιά υποστηρίχθηκαν για περιστατικά αυτοκτονικότητας και μη αυτοκτονικής αυτοτραυματικής συμπεριφοράς, αριθμός που αντιστοιχεί ήδη στο 63% των αντίστοιχων περιστατικών που καταγράφηκαν σε ολόκληρο το 2025. Το 70% των περιστατικών αφορά σε εφήβους, ενώ από αυτούς το 67% είναι κορίτσια, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη ενίσχυσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και της έγκαιρης παρέμβασης.

Παράλληλα, 150 παιδιά υποστηρίχθηκαν για σοβαρούς διαδικτυακούς κινδύνους, όπως ηλεκτρονικό σεξουαλικό εκβιασμό (sexual extortion), διαδικτυακό εκφοβισμό (cyberbullying), διαδικτυακή αποπλάνηση (grooming), προβληματική χρήση του διαδικτύου και έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο. Το 41% των περιστατικών αφορά παιδιά ηλικίας 13 έως 15 ετών, ενώ το 29% αφορά εφήβους 16 έως 18 ετών.

Ιδιαίτερα ανησυχητικές παραμένουν και οι αναφορές κακοποίησης. Μέσω της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS 1056 και του Cyber Tipline Hellas ο Οργανισμός έλαβε και διαχειρίστηκε επώνυμες και ανώνυμες αναφορές που αφορούσαν 1.835 παιδιά (10 παιδιά την ημέρα), κυρίως για περιστατικά σωματικής και σεξουαλικής κακοποίησης, παραμέλησης και εγκατάλειψης.

Παράλληλα, ο Οργανισμός συνέχισε να επενδύει στην πρόληψη και στην έγκαιρη υποστήριξη των οικογενειών. Συγκεκριμένα, υποστήριξε 9.408 παιδιά που ζουν σε ευάλωτες οικογένειες, πραγματοποίησε διαδραστικές παρεμβάσεις πρόληψης και εκπαιδευτικά προγράμματα για 38.620 μαθητές και μαθήτριες, ενώ παρείχε προληπτικές ιατρικές και οδοντιατρικές εξετάσεις σε 4.825 παιδιά σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού, Κώστας Γιαννόπουλος δήλωσε:

«Πολλές φορές ακούμε να λένε: «Ευτυχώς υπάρχει το Χαμόγελο του Παιδιού”. Πίσω από κάθε παρέμβαση βρίσκονται άνθρωποι με γνώση και αφοσίωση, επιστημονικές ομάδες, εργαζόμενοι, εθελοντές, οχήματα, εξοπλισμός και τα 10 Κέντρα Δράσης του Οργανισμού που κινητοποιούνται άμεσα, όπου και όταν χρειαστεί. Μπορεί να φαίνεται αυτονόητο ότι θα είμαστε πάντα εκεί. Αλλά δεν είναι. Η δυνατότητα να συνεχίσουμε να προστατεύουμε τα παιδιά και να στεκόμαστε δίπλα σε κάθε οικογένεια που μας χρειάζεται υπάρχει χάρη στην εμπιστοσύνη και την έμπρακτη υποστήριξη της ελληνικής κοινωνίας.

Ενδεικτικά τα στοιχεία του «Το Χαμόγελο του Παιδιού» το α΄ εξάμηνο 2026:

υποστήριξε 491 παιδιά με αυτοκαταστροφική και αυτοκτονική συμπεριφορά, 150 παιδιά θύματα διαδικτυακών κινδύνων, 222 παιδιά και τις 135 μητέρες τους, θύματα ενδοοικογενειακής βίας

με αυτοκαταστροφική και αυτοκτονική συμπεριφορά, τους, θύματα πραγματοποίησε επιτόπια παρέμβαση για 126 παιδιά που διέτρεχαν άμεσο κίνδυνο

παρείχε συμβουλευτική υποστήριξη σε 1.195 παιδιά

παρείχε υποστήριξη σε 171 παιδιά για το πρόβλημα των οποίων ενημερώθηκε από τα ΜΜΕ

διαχειρίστηκε αναφορές για την κακοποίηση και παραμέληση για 1.835 παιδιά μέσω της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS1056 αλλά και του Cyber Tipline Hellas.

Επιπλέον υποστήριξε 274 παιδιά θύματα trafficking, διαχειρίστηκε αιτήματα για τη φιλοξενία 32 παιδιών, υποστήριξε 9.408 παιδιά και τις οικογένειές τους με σοβαρά προβλήματα διαβίωσης, παρείχε δημιουργική απασχόληση σε 756 νοσηλευόμενα παιδιά, υποστήριξε 692 παιδιά με προβλήματα υγείας, παρείχε εξειδικευμένες υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε 152 παιδιά.

Ακόμη παρείχε:

παιδιατρική κατ΄οίκον νοσηλεία σε 207 παιδιά με σοβαρά και χρόνια προβλήματα υγείας,

ένα ασφαλές περιβάλλον αλλά και υποστήριξη στους γονείς 63 παιδιών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Ημερήσια Φροντίδα,

Επιπλέον συμμετείχε ενεργά στην αναζήτηση 122 παιδιών που αγνοούνταν.

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