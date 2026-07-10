Eteron – Έρευνα για την Ψυχική Υγεία: Δραματικές ελλείψεις, ανισότητες και σοβαρά κενά στην πρόσβαση

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Υποχρηματοδότηση, δραματικές ελλείψεις σε προσωπικό στις ψυχιατρικές δομές, δυσκολία στη χαρτογράφηση των αναγκών των ασθενών και ιδιωτικοποίηση -κυρίως σε δομές που αφορούν παιδιά-, είναι ορισμένα από τα συμπεράσματα της νέας έρευνας του Ινστιτούτο για την Έρευνα και την Κοινωνική αλλαγή Eteron για την Ψυχική Υγεία.
Στο πλαίσιο του προγράμματος για τη Δημόσια Υγεία, η Eteron συνιστά μια προσπάθεια καταγραφής του δικτύου δομών και υπηρεσιών ψυχικής φροντίδας, αποτυπώνοντας τα σοβαρά προβλήματα και τις ανεπάρκειες που επικρατούν.
Το πρώτο και σημαντικότερο εύρημα της έρευνας είναι η δυσκολία συλλογής στοιχείων για τις δομές ψυχικής υγείας, τη στελέχωσή τους, τις υπηρεσίες που παρέχουν, τα ωφελούμενα άτομα και τις ανάγκες τους.
Η δυσκολία αυτή είναι χαρακτηριστική της αποσπασματικότητας και της έλλειψης κεντρικού σχεδιασμού στις πολιτικές για την ψυχική υγεία. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι η ιδιωτικοποίηση, καθώς από τις καταγεγραμμένες μονάδες ψυχικής υγείας αρκετές είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ).
Η έλλειψη πρωτοβάθμιας φροντίδας συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τα πολύ υψηλά ποσοστά ακούσιων νοσηλειών, τα οποία είναι τετραπλάσια σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η υποστελέχωση των δομών και η έλλειψη πόρων έχουν ως αποτέλεσμα την εφαρμογή αναχρονιστικών μεθόδων που έχουν στηλιτευτεί διεθνώς ως παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως οι καθηλώσεις.
Μεγάλα προβλήματα εντοπίζονται και στον παιδοψυχιατρικό τομέα, όπου ο ιδιωτικός τομέας εκτιμάται ότι καλύπτει το 85-90% της παιδοψυχιατρικής φροντίδας, ενώ ολόκληρες περιοχές δεν διαθέτουν παιδοψυχίατρο στο δημόσιο σύστημα υγείας, με αποτέλεσμα οι ανάγκες είτε να μένουν ακάλυπτες είτε να χρειάζεται οι οικογένειες να μετακινηθούν στα μεγάλα αστικά κέντρα για να βρουν ανταπόκριση.
Παράλληλα, η ομογενοποίηση των θεραπευτικών προγραμμάτων με τη σύσταση του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων (ΕΟΠΑΕ) έχει επιφέρει πλήγμα στα δημόσια προγράμματα απεξάρτησης, ακυρώνοντας τη δυνατότητα των εξαρτημένων να επιλέγουν το πρόγραμμα που τους ταιριάζει.
Η έρευνα αντικατοπτρίζει την κρισιμότητα και τις ανισότητες που κυριαρχούν στον τομέα της ψυχικής υγείας, επηρεάζοντας το σύνολο του πληθυσμού και ακόμα περισσότερο τις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Το ζητούμενο είναι η γενναία υποστήριξη της δημόσιας ψυχικής υγείας, αλλά και η συνολική αλλαγή παραδείγματος, η ενίσχυση των κοινοτικών δομών και η ουσιαστική, πια, αποασυλοποίηση.
Πηγή: eteron.org
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