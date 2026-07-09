Μαγιονέζα: Είναι, τελικά, τόσο ανθυγιεινή; – Τι λένε οι ειδικοί

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Η μαγιονέζα θεωρείται συνήθως ανθυγιεινή λόγω των λιπαρών και των θερμίδων της. Τι δείχνουν όμως τα επιστημονικά δεδομένα

Η μαγιονέζα είναι από τα πιο δημοφιλή καρυκεύματα παγκοσμίως. Συνοδεύει σάντουιτς, σαλάτες, πατάτες και δεκάδες άλλες συνταγές, όμως εδώ και χρόνια βρίσκεται στο στόχαστρο όσων προσπαθούν να ακολουθήσουν μια πιο υγιεινή διατροφή.

Ο λόγος είναι η υψηλή περιεκτικότητά της σε θερμίδες και λιπαρά, αλλά και η παρουσία κρόκου αυγού, που στο παρελθόν είχε συνδεθεί με αυξημένα επίπεδα χοληστερόλης.

Πόσο δικαιολογημένη είναι όμως αυτή η κακή φήμη;

Τι περιέχει η μαγιονέζα

Η κλασική μαγιονέζα παρασκευάζεται από λίγα βασικά συστατικά: κρόκο αυγού, φυτικό έλαιο, ξίδι ή χυμό λεμονιού και συχνά μουστάρδα. Λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε έλαιο, αποτελεί τρόφιμο με μεγάλη ενεργειακή πυκνότητα.

Μία κουταλιά της σούπας (περίπου 15 γραμμάρια) αποδίδει κατά μέσο όρο περίπου 90 έως 100 θερμίδες, περίπου 10 γραμμάρια λιπαρών και ελάχιστη πρωτεΐνη και υδατάνθρακες.

Αυτό σημαίνει ότι η ποσότητα που καταναλώνεται παίζει καθοριστικό ρόλο στη συνολική διατροφική της επίδραση.

Είναι πιο ανθυγιεινή από άλλα καρυκεύματα;

Σε σύγκριση με τη μουστάρδα, τη σάλσα ντομάτας ή ορισμένα ντρέσινγκ με βάση το γιαούρτι, η μαγιονέζα περιέχει σαφώς περισσότερες θερμίδες και λιπαρά. Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν πρέπει να αξιολογούμε ένα τρόφιμο αποκλειστικά με βάση τον αριθμό των θερμίδων του.

Η διαιτολόγος Sophie Medlin, σύμβουλος διατροφής στο City Dietitians του Λονδίνου, υποστηρίζει ότι η μαγιονέζα μπορεί να ενταχθεί σε μια ισορροπημένη διατροφή όταν καταναλώνεται με μέτρο και ως μέρος ενός συνολικά υγιεινού γεύματος.

Παράλληλα, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να αποτελεί καλύτερη επιλογή από άλλα επάλειμματα ή σάλτσες με υψηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά, όπως το βούτυρο, το τυρί κρέμα ή ορισμένες κρεμώδεις σάλτσες.

Μπορεί να βοηθήσει στην απορρόφηση βιταμινών;

Ένα από τα λιγότερο γνωστά χαρακτηριστικά της μαγιονέζας είναι ότι περιέχει λιπαρά, τα οποία συμβάλλουν στην απορρόφηση λιποδιαλυτών βιταμινών. Οι βιταμίνες Α, D, Ε και Κ απορροφώνται αποτελεσματικότερα όταν καταναλώνονται μαζί με κάποια πηγή λίπους.

Έτσι, μια μικρή ποσότητα μαγιονέζας σε μια σαλάτα μπορεί να διευκολύνει την αξιοποίηση αυτών των θρεπτικών συστατικών από τον οργανισμό. Παράλληλα, όταν η μαγιονέζα παρασκευάζεται με έλαια πλούσια σε ακόρεστα λιπαρά, όπως το ελαιόλαδο ή ορισμένα φυτικά έλαια, μπορεί να προσφέρει λιπαρά που θεωρούνται πιο ευνοϊκά για την καρδιαγγειακή υγεία σε σχέση με τα κορεσμένα λιπαρά.

Πλήρης, light ή vegan;

Υπάρχουν διαφορές; Τα τελευταία χρόνια οι επιλογές έχουν πολλαπλασιαστεί και οι καταναλωτές μπορούν να βρουν την κλασική μαγιονέζα, τις light εκδοχές, τα vegan προϊόντα, ενώ υπάρχουν και αυτές που μπορείτε να φτιάξετε μόνοι σας σπίτι.

Οι light εκδοχές περιέχουν συνήθως λιγότερο λάδι και συνεπώς λιγότερες θερμίδες. Ωστόσο, συχνά περιλαμβάνουν πρόσθετα συστατικά, όπως άμυλα, σταθεροποιητές ή γλυκαντικά, προκειμένου να διατηρούν την κρεμώδη υφή τους.

Οι vegan εκδοχές δεν περιέχουν αυγό, όμως η διατροφική τους αξία εξαρτάται κυρίως από τον τύπο του λαδιού που χρησιμοποιείται. Όσο για τη σπιτική μαγιονέζα, επιτρέπει μεγαλύτερο έλεγχο στα υλικά, χωρίς όμως να παύει να είναι τρόφιμο με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά και θερμίδες.

Τι ισχύει για τη χοληστερόλη;

Η σύνδεση των αυγών με την υψηλή χοληστερόλη αποτελεί ένα από τα πιο διαδεδομένα διατροφικά στερεότυπα των τελευταίων δεκαετιών. Σήμερα, όμως, οι περισσότερες επιστημονικές οδηγίες αναγνωρίζουν ότι η χοληστερόλη που περιέχεται στις τροφές δεν επηρεάζει στον ίδιο βαθμό τα επίπεδα χοληστερόλης στο αίμα όπως πιστευόταν παλαιότερα.

Αντίθετα, σημαντικότερο ρόλο φαίνεται να διαδραματίζει η συνολική πρόσληψη κορεσμένων και τρανς λιπαρών, καθώς και το συνολικό διατροφικό πρότυπο. Για τους περισσότερους υγιείς ανθρώπους, η περιστασιακή κατανάλωση μαγιονέζας δεν θεωρείται σημαντικός παράγοντας αύξησης της χοληστερόλης.

Υπάρχουν κίνδυνοι από τη σπιτική μαγιονέζα;

Η σπιτική μαγιονέζα απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς συνήθως παρασκευάζεται με ωμά αυγά. Αν δεν τηρηθούν οι κανόνες υγιεινής και σωστής συντήρησης, υπάρχει κίνδυνος τροφιμογενών λοιμώξεων, όπως η σαλμονέλωση.

Οι ειδικοί συνιστούν:

χρήση φρέσκων και ασφαλών αυγών,

διατήρηση στο ψυγείο,

κατανάλωση σε σύντομο χρονικό διάστημα,

αποφυγή παραμονής της εκτός ψυγείου για πολλές ώρες, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες.

Ποιοι πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί

Η κατανάλωση μαγιονέζας χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή σε ορισμένες ομάδες πληθυσμού, όπως:

άτομα που ακολουθούν πρόγραμμα απώλειας βάρους,

άτομα με αυξημένες θερμιδικές ή λιπιδαιμικές απαιτήσεις,

όσοι λαμβάνουν συγκεκριμένα φάρμακα, όπως αντιπηκτικά,

άτομα με αλλεργία στο αυγό ή στη σόγια.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, καλό είναι να υπάρχει εξατομικευμένη καθοδήγηση από γιατρό ή διαιτολόγο.

Η μαγιονέζα δεν αποτελεί «απαγορευμένη» τροφή ούτε χρειάζεται να αποκλείεται από μια ισορροπημένη διατροφή. Ωστόσο, παραμένει ένα τρόφιμο με υψηλή περιεκτικότητα σε θερμίδες και λιπαρά, γεγονός που καθιστά σημαντικό τον έλεγχο της ποσότητας που καταναλώνεται.

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι το «κλειδί» δεν βρίσκεται στην πλήρη αποφυγή της, αλλά στη μέτρια κατανάλωση και στην ένταξή της στο πλαίσιο μιας συνολικά υγιεινής και ισορροπημένης διατροφής.

Πηγή: iatropedia

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