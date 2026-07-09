Κρήτη: Συνελήφθη διευθυντής ξενοδοχείου για τον ξυλοδαρμό ανήλικου εργαζόμενου

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Συνελήφθη ο διευθυντής ξενοδοχείου στη Χερσόνησο Κρήτης για τον ξυλοδαρμό ανήλικου εργαζόμενου.

Ο 16χρονος με καταγωγή από την Αλβανία κατήγγειλε στην αστυνομία ότι ο διευθυντής της μονάδας τον χτύπησε στην πλάτη, τον εξύβρισε και τον απείλησε.

Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί προχώρησαν σήμερα το πρωί στη σύλληψη του διευθυντή του ξενοδοχείου.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων αρχών, οι οποίες διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες φέρεται να σημειώθηκε το περιστατικό.

Διαβάστε επίσης

Δίκη Λιγνάδη: «Παίρνεις έναν 17χρονο που έχει όλα τα κακά του κόσμου και του κάνεις αυτό; Ήταν βάρβαρο» κατέθεσε ένας από τους καταγγέλλοντες

Πέθανε η Πάολα Ρεβενιώτη, η τρανς πρωτοπόρος του ΛΟΑΤΚΙ κινήματος

Καταδίωξη στο Άργος: Τα αποτελέσματα της βαλλιστικής περιμένουν οι Αρχές – Εγκεφαλικά νεκρός ο 20χρονος από τα πυρά των αστυνομικών