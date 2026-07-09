Κρήτη: Συνελήφθη διευθυντής ξενοδοχείου για τον ξυλοδαρμό ανήλικου εργαζόμενου

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Συνελήφθη ο διευθυντής ξενοδοχείου στη Χερσόνησο Κρήτης για τον ξυλοδαρμό ανήλικου εργαζόμενου.
Ο 16χρονος με καταγωγή από την Αλβανία κατήγγειλε στην αστυνομία ότι ο διευθυντής της μονάδας τον χτύπησε στην πλάτη, τον εξύβρισε και τον απείλησε.
Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί προχώρησαν σήμερα το πρωί στη σύλληψη του διευθυντή του ξενοδοχείου.
Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων αρχών, οι οποίες διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες φέρεται να σημειώθηκε το περιστατικό.
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