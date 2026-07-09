Πέθανε η Πάολα Ρεβενιώτη, η τρανς πρωτοπόρος του ΛΟΑΤΚΙ κινήματος

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Την τελευταία της πνοή άφησε η Πάολα Ρεβενιώτη, στα 68 της χρόνια, μετά από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο, όπως έγινε γνωστό από δικούς της ανθρώπους.

Ποια ήταν η τρανς πρωτοπόρος του ελληνικού ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος

Η Πάολα Ρεβενιώτη υπήρξε μια από τις πιο εμβληματικές μορφές της ελληνικής ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. Τρανς γυναίκα, εκδότρια, φωτογράφος, κινηματογραφίστρια και ακτιβίστρια, κατέγραψε με τη ζωή και το έργο της τη σκληρή πραγματικότητα της κοινότητάς της.

Από τον Πειραιά στην πρώτη γραμμή της διεκδίκησης

Η Πάολα Ρεβενιώτη γεννήθηκε στον Πειραιά το 1958 και συνδέθηκε όσο λίγες προσωπικότητες με την ιστορία της τρανς ορατότητας στην Ελλάδα.

Η παρουσία της στον δημόσιο χώρο δεν περιορίστηκε σε μία ιδιότητα. Υπήρξε σεξεργάτρια, ποιήτρια, φωτογράφος, εκδότρια, δημιουργός ντοκιμαντέρ και πολιτικό πρόσωπο, επιμένοντας να μιλά για ζητήματα που επί δεκαετίες έμεναν στο περιθώριο: την ταυτότητα φύλου, την ομοφυλοφιλία, την καταστολή, τη σεξουαλικότητα, την κοινωνική υποκρισία και τη ζωή των ανθρώπων που δεν χωρούσαν στα στερεότυπα της εποχής.

Το «Κράξιμο» και η φωνή μιας ολόκληρης κοινότητας

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, η Πάολα Ρεβενιώτη άρχισε να εκδίδει το περιοδικό «Κράξιμο», μια από τις πιο τολμηρές εκδοτικές προσπάθειες της εποχής.

Το περιοδικό περιγραφόταν ως έντυπο «επαναστατικής ομοφυλόφιλης έκφρασης» και αποτέλεσε χώρο καταγραφής, έκφρασης και διεκδίκησης για ανθρώπους που σπάνια έβρισκαν θέση στον δημόσιο λόγο.

Μέσα από το «Κράξιμο», η Ρεβενιώτη έδωσε φωνή σε εμπειρίες που η επίσημη κοινωνία προτιμούσε να αγνοεί. Δεν επρόκειτο μόνο για ένα περιοδικό, αλλά για μια πολιτική πράξη σε μια περίοδο όπου η ΛΟΑΤΚΙ+ ορατότητα στην Ελλάδα βρισκόταν ακόμη στα πρώτα της βήματα.

Οι πρώτες Pride εκδηλώσεις στην Αθήνα

Η Πάολα Ρεβενιώτη υπήρξε ενεργή στο ΛΟΑΤΚΙ+ κίνημα από τα τέλη της δεκαετίας του 1970.

Τη δεκαετία του 1990 συμμετείχε στην οργάνωση από τις πρώτες εκδηλώσεις Pride στην Αθήνα, σε μια εποχή όπου η δημόσια διεκδίκηση των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας απαιτούσε προσωπικό κόστος και έκθεση.

Η ίδια αντιμετώπιζε τον ακτιβισμό όχι ως ξεχωριστό ρόλο, αλλά ως κομμάτι της καθημερινής της ύπαρξης. Σε συνέντευξή της, όταν ρωτήθηκε αν την εκφράζει περισσότερο ο ρόλος της ακτιβίστριας, της δημοσιογράφου, της καλλιτέχνιδας, της σκηνοθέτριας ή της πολιτικού, είχε απαντήσει χαρακτηριστικά: «Τίποτα και όλα μαζί».

Τα ντοκιμαντέρ

Από το 2011 και μετά, η Πάολα Ρεβενιώτη δραστηριοποιήθηκε έντονα στον χώρο του ντοκιμαντέρ μέσα από το The Paola Project, δηλαδή «Το Πρότζεκτ της Πάολα», και την ομάδα Paola Team Documentaries, δηλαδή «Ντοκιμαντέρ της Ομάδας Πάολα».

Με την κάμερά της κατέγραψε ιστορίες κοινωνικού, πολιτικού και ιστορικού ενδιαφέροντος, συχνά εστιάζοντας σε πρόσωπα και εμπειρίες που έμεναν εκτός κυρίαρχης αφήγησης.

Ανάμεσα στα έργα της ξεχωρίζει το ντοκιμαντέρ «Καλιαρντά» του 2014, αφιερωμένο στη γλώσσα των καλιαρντών και στην ιστορία της ομοφυλόφιλης ζωής στην Ελλάδα.

Το 2021 δημιούργησε τις «Πικροδάφνες», συνεχίζοντας την καταγραφή μιας πραγματικότητας που σπάνια αποτυπώνεται χωρίς φίλτρα.

Η σχέση της με την πολιτική

Η Πάολα Ρεβενιώτη είχε και δημόσια πολιτική παρουσία. Υπήρξε υποψήφια με το ΜέΡΑ25, ενώ συνεργάστηκε και με το Ράδιο ΜέΡΑ ως παραγωγός.

Η πολιτική της παρουσία δεν ήταν αποκομμένη από τη συνολική της πορεία. Αντίθετα, συνδεόταν με τις διεκδικήσεις που υπερασπιζόταν για δεκαετίες: την ορατότητα, την ισότητα, την ελευθερία του αυτοπροσδιορισμού και την υπεράσπιση των ανθρώπων που βρίσκονται στο κοινωνικό περιθώριο.

Μια ζωή έξω από τα στερεότυπα

Η σημασία της Πάολας Ρεβενιώτη δεν περιορίζεται σε έναν μόνο τομέα. Δεν ήταν απλώς εκδότρια, ούτε μόνο ακτιβίστρια, ούτε μόνο κινηματογραφίστρια.

Ήταν μια γυναίκα που έζησε δημόσια, διεκδίκησε χώρο και κατέγραψε με επιμονή τις ιστορίες ανθρώπων που για χρόνια έμεναν αόρατοι.

Η διαδρομή της συνδέεται με:

την ιστορία της τρανς ορατότητας στην Ελλάδα,

την πρώιμη ΛΟΑΤΚΙ+ διεκδίκηση,

την ανεξάρτητη εκδοτική δραστηριότητα,

την καταγραφή της queer ζωής στην Αθήνα,

τη σύνδεση προσωπικής εμπειρίας και δημόσιου λόγου.

Η Πάολα Ρεβενιώτη άφησε πίσω της ένα έργο που λειτουργεί ταυτόχρονα ως μαρτυρία, αρχείο και πολιτική παρέμβαση. Με τον λόγο, τις εικόνες, τα έντυπα και τα ντοκιμαντέρ της, διεκδίκησε να ειπωθεί μια ιστορία που για πολλά χρόνια δεν είχε θέση στα επίσημα αφηγήματα.

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