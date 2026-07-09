Θλίψη στον κόσμο της μουσικής: Πέθανε η Μπόνι Τάιλερ

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Η τραγουδίστρια Μπόνι Τάιλερ, γνωστή για επιτυχίες όπως τα «Total Eclipse of the Heart», «Holding Out for a Hero» και «It’s a Heartache», πέθανε σε ηλικία 75 ετών.

Σε μήνυμα που δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της εξαιρετικά δημοφιλούς ντίβας των power ballads αναφερόταν: «Η οικογένεια και η ομάδα της Μπόνι με βαθιά θλίψη ανακοινώνουν ότι η Μπόνι απεβίωσε απροσδόκητα χθες το βράδυ σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, ως συνέπεια της ασθένειας για την οποία υποβαλλόταν σε θεραπεία».

Τον Μάιο, η τραγουδίστρια, που καταγόταν από το Σκουέν της νότιας Ουαλίας, τέθηκε σε τεχνητό κώμα μετά από επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο στην Πορτογαλία. Τον περασμένο μήνα, ο εκπρόσωπός της δήλωσε ότι είχε βγει από το κώμα, αλλά παρέμενε «σε πολύ κακή κατάσταση και στην εντατική θεραπεία».

Η επίσημη ανακοίνωση, που εκδόθηκε το πρωί της Πέμπτης, πρόσθετε: «Θα εκδώσουμε περαιτέρω ανακοίνωση σύντομα, αλλά προς το παρόν ζητούμε σεβασμό στην ιδιωτική μας ζωή για να αντιμετωπίσουμε αυτή την τραγωδία».

Η Τάιλερ, κατά κόσμον Γκέινορ Χόπκινς, μεγάλωσε σε κοινωνική κατοικία στο Νιθ. Ανακαλύφθηκε από τον κυνηγό ταλέντων Ρότζερ Μπελ σε ένα κλαμπ στο Σουόνσι και κυκλοφόρησε το πρώτο της single, «Lost in France», το 1977. Το «It’s a Heartache», η μπαλάντα της σε στυλ κάντρι-ποπ που κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά, έφτασε στο νούμερο τέσσερα στα βρετανικά charts των singles και στο νούμερο τρία στο αμερικανικό Billboard Hot 100.

Η μεγαλύτερη επιτυχία της, το πιο ροκ «Total Eclipse of the Heart», κυκλοφόρησε έξι χρόνια αργότερα, το 1983 — αυτή τη φορά κατακτώντας την κορυφή των charts και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Το δραματικό αυτό κομμάτι, που γράφτηκε από τον στιχουργό του Meat Loaf, Τζιμ Στάινμαν, είχε αρχικά τον τίτλο «Vampires in Love», καθώς είχε γραφτεί για μια μουσική εκδοχή του «Nosferatu».

«Δεν κουράζομαι ποτέ να το τραγουδάω», δήλωσε πρόσφατα στο BBC News. «Το λατρεύω γιατί όλοι ανυπομονούν να το τραγουδήσουν». Έλαβε μια υποψηφιότητα για Grammy για το hit αυτό, καθώς και δύο επιπλέον υποψηφιότητες για το άλμπουμ «Faster Than the Speed of Night» και το single «Here She Comes».

Ο Στάινμαν έγραψε επίσης έναν άλλο σημαντικό ποπ-ροκ ύμνο της δεκαετίας του ’80, το αισθησιακό και μεγαλοπρεπές «Holding Out for a Hero», το οποίο ηχογραφήθηκε για το soundtrack της ταινίας «Footloose» και αργότερα εμφανίστηκε στο «Shrek 2».

Η Τάιλερ εκπροσώπησε το Ηνωμένο Βασίλειο στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision το 2013, τερματίζοντας 19η μεταξύ 26 συμμετοχών, και το 2023 της απονεμήθηκε ο τίτλος του MBE για τη συμβολή της στη μουσική. Πέρυσι, κυκλοφόρησε μια club έκδοση του «Total Eclipse of the Heart», σε παραγωγή των David Guetta και Hypaton, με τίτλο «Together».

Και φέτος – 43 χρόνια μετά την κυκλοφορία του – το πρωτότυπο τραγούδι ξεπέρασε το όριο του ενός δισεκατομμυρίου αναπαραγωγών στο Spotify. «Είμαι πραγματικά χαρούμενη, αν το σκεφτείς, υπάρχουν μόνο 8,3 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο», είπε η ίδια. Η τραγουδίστρια είχε ερμηνεύσει στο παρελθόν το τραγούδι της με τον εύστοχο τίτλο πάνω σε κρουαζιερόπλοιο στην Καραϊβική, την εποχή που έγινε ηλιακή έκλειψη στις ΗΠΑ το 2017. Αφήνει πίσω της τον σύζυγό της, Ρόμπερτ Σάλιβαν, με τον οποίο ήταν παντρεμένη για περισσότερα από 50 χρόνια.

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