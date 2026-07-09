Ασπρόπυργος: Νέα φωτιά κοντά στη μεγάλη πυρκαγιά

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Νέα φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στον Ασπρόπυργο, με το πύρινο μέτωπο να βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την προηγούμενη πυρκαγιά σε εργοστάσιο.
Η φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη κοντά στις γραμμές του Προαστιακού, με δυνάμεις της Πυροσβεστικής να σπεύδουν στο σημείο προκειμένου το πύρινο μέτωπο να μη λάβει διαστάσεις.
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