Ασπρόπυργος: Νέα φωτιά κοντά στη μεγάλη πυρκαγιά

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Νέα φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στον Ασπρόπυργο, με το πύρινο μέτωπο να βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την προηγούμενη πυρκαγιά σε εργοστάσιο.

Η φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη κοντά στις γραμμές του Προαστιακού, με δυνάμεις της Πυροσβεστικής να σπεύδουν στο σημείο προκειμένου το πύρινο μέτωπο να μη λάβει διαστάσεις.

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