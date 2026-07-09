F-35 για την Τουρκία: «Η Αθήνα δεν θα είναι ευχαριστημένη» λέει ο Δένδιας – «Δεν έχουν αλλάξει τα δεδομένα» λένε διπλωματικές πηγές

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Πιο συγκρατημένος – σε σχέση με άλλα κυβερνητικά στελέχη – εμφανίστηκε ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μπροστά στην προοπτική η Τουρκία να αποκτήσει από τις ΗΠΑ σύγχρονους κινητήρες για το εγχώριο μαχητικό TF-X KAAN, αλλά και μαχητικά 5ης γενιάς F-35.

Μιλώντας στο συνέδριο του Economist και αναφερόμενος στα όσα συνέβησαν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Ν. Δένδιας σημείωσε με νόημα ότι «η Ελλάδα δεν θα είναι χαρούμενη αν πάρει η Τουρκία F-35, ούτε αν λάβει κινητήρες για μαχητικά νέας γενιάς. […] Η γενική προσέγγισή μας είναι ότι δεν θα κρίνουμε εμείς τι κάνουν οι ΗΠΑ ή σε ποιον θα πουλήσουν. Αυτό είναι δουλειά της κυβέρνησης των ΗΠΑ».

Ωστόσο, έθεσε ένα ερώτημα προς την κυβέρνηση Τραμπ: «Είναι προς το πραγματικό συμφέρον των ΗΠΑ; Ναι ή όχι; Αυτό πρέπει να το απαντήσουν ο λαός και η κυβέρνηση των ΗΠΑ», τόνισε, επισημαίνοντας ότι «είναι σίγουρο ότι για την κυβέρνηση των ΗΠΑ το ΝΑΤΟ και ειδικά η σταθερότητα στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο είναι κρίσιμη. Το να δώσεις ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα σε μια χώρα στην Ανατολική Μεσόγειο χωρίς την κάλυψη ότι αυτό το πρόγραμμα δεν θα χρησιμοποιηθεί εναντίον ενός άλλου κράτους-μέλους είναι υπέρ ή κατά των συμφερόντων των ΗΠΑ;».

Η θέση Μητσοτάκη

Υπενθυμίζεται ότι μετά το τέλος της Συνόδου, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε δηλώσει ότι «κάνω απλά μια πραγματολογική παρατήρηση, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία προκειμένου η Τουρκία να προμηθευτεί τα F-35, γιατί θυμίζω ότι ο λόγος για τον οποίο η Τουρκία είχε απομακρυνθεί από το πρόγραμμα των F-35 συνδεόταν με την αγορά του συστήματος S-400, ένα σύστημα το οποίο το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ότι είναι ευθέως ανταγωνιστικό προς το ίδιο το πρόγραμμα των F-35».

Επίσης, ο Κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι «οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να εκπαιδεύονται στα ελληνικά F-35 τα οποία, όπως γνωρίζετε, ήδη κατασκευάζονται και η αγορά τους έχει πρακτικά δρομολογηθεί. […] Κρατήστε το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει παραγγείλει τα δικά της F-35. Η Ελλάδα από το 2019, από τότε που έχω την τιμή να είμαι Πρωθυπουργός της χώρας, έχει ενισχύσει σημαντικά την αεροπορία της. Θέλω να θυμίσω ότι τότε παραλάβαμε ένα πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των F-16 στην εκδοχή Viper το οποίο καρκινοβατούσε. Έχουμε προμηθευτεί 24 υπερσύγχρονα Rafale, με πολύ γρήγορες διαδικασίες. Και προφανώς έχουμε ήδη μπει και συμμετέχουμε ενεργά στο πρόγραμμα των F-35».

Θα άρουμε τις κυρώσεις

Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η Τουρκία αποβλήθηκε από το πρόγραμμα Joint Strike Fighter, που αναπτύσσει και κατασκευάζει τα F-35 το 2019, όταν – για λόγους που δεν είναι της παρούσης – αγόρασε το ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα S-400, ενώ το Κογκρέσο των ΗΠΑ επέβαλε κυρώσεις στις αμυντικές βιομηχανίες της Τουρκίας, στο πλαίσιο του νόμου CAATSA. Ωστόσο, οι κυρώσεις αυτές ήδη έχουν παραβιαστεί από την Ουάσινγκτον, όταν πούλησε επί κυβέρνησης Μπάιντεν στην Τουρκία 40 νέα F-16 και 80 κιτ αναβάθμισης παλιών μαχητικών.

Φθάνοντας στην Άγκυρα για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε για το αίτημα της Τουρκίας για F-35 ότι «θα άρουμε τις κυρώσεις, εντάξει; Δεν θέλω να χάνω χρόνο απαντώντας σε αυτό. Θα άρουμε αυτές τις κυρώσεις. Ήρθε η ώρα. Δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις στους φίλους μας. Δεν θέλω να πνίξω τον φίλο μου με κυρώσεις», ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι η Άγκυρα έχει καταλήξει σε φόρμουλα για το σύστημα S-400, ώστε να ικανοποιηθεί η προϋπόθεση που θέτουν οι ΗΠΑ για να ανοίξει ο δρόμος για την πώληση των μαχητικών 5ης γενιάς.

Διπλωματικές πηγές: Δεν έχει αλλάξει κάτι με τα F-35

Η προοπτική επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, η συμμετοχή της στο ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα SAFE, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, το Κυπριακό και οι εξελίξεις σε Λιβύη και Μέση Ανατολή βρέθηκαν στο επίκεντρο της άτυπης ενημέρωσης που πραγματοποίησαν ανώτατες διπλωματικές πηγές.

Η Αθήνα εμφανίζεται καθησυχαστική απέναντι στα σενάρια που αναπτύσσονται το τελευταίο διάστημα, επιμένοντας ότι δεν υπάρχουν αποφάσεις που να μεταβάλλουν τα σημερινά δεδομένα, ενώ διαμηνύει ότι παρακολουθεί στενά όλες τις εξελίξεις και προετοιμάζεται για κάθε ενδεχόμενο.

Σύμφωνα με τις διπλωματικές πηγές, δεν υπάρχει σήμερα καμία απόφαση για την προμήθεια F-35 στην Τουρκία, ούτε έχουν κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες από την αμερικανική διοίκηση και το Κογκρέσο. Όπως επισημαίνουν, η μοναδική δημόσια τοποθέτηση του Αμερικανού Προέδρου ήταν ότι το θέμα βρίσκεται ακόμη υπό εξέταση, γεγονός που απέχει σημαντικά από το να θεωρηθεί ειλημμένη απόφαση.

Οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν ότι για να προχωρήσει οποιαδήποτε εξέλιξη απαιτείται να πιστοποιηθεί επισήμως προς το Κογκρέσο ότι η Τουρκία δεν διαθέτει πλέον το ρωσικό σύστημα S-400 και ότι δεν υφίσταται καμία μελλοντική συνεργασία που θα δημιουργούσε ασυμβίβαστο με το πρόγραμμα των F-35. Πρόκειται, όπως τονίζουν, για μία σύνθετη διαδικασία, η οποία δεν έχει ακόμη ξεκινήσει.

Στην Αθήνα θεωρούν ότι η δημόσια συζήτηση που έχει αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα κινείται πολύ πιο γρήγορα από τα πραγματικά δεδομένα. Υπενθυμίζουν ότι η Τουρκία παραμένει εκτός του προγράμματος από το 2019, ενώ ακόμη και στο υποθετικό σενάριο επανένταξής της θα απαιτηθούν χρονοβόρες πολιτικές και θεσμικές διαδικασίες, πριν υπάρξει οποιοδήποτε πρακτικό αποτέλεσμα.

Αντίθετα, επισημαίνουν ότι η Ελλάδα βρίσκεται ήδη σε διαφορετική φάση, καθώς η εκπαίδευση των Ελλήνων χειριστών στα F-35 αρχίζει το επόμενο διάστημα, ενώ οι πρώτες παραδόσεις των αεροσκαφών αναμένονται μέσα στα επόμενα χρόνια. «Δεν μπορεί να αγνοείται η πραγματική εικόνα των τελευταίων ετών», σημειώνουν χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας ότι η Πολεμική Αεροπορία διαθέτει ήδη περισσότερα από 50 αναβαθμισμένα F-16 Viper και προχωρά κανονικά στον σχεδιασμό για την ένταξη των F-35, την ώρα που η Τουρκία εξακολουθεί να βρίσκεται εκτός του σχετικού προγράμματος.

Στο ίδιο πλαίσιο, οι ανώτατες διπλωματικές πηγές απορρίπτουν τις εκτιμήσεις περί διπλωματικής αποτυχίας της Αθήνας, υποστηρίζοντας ότι η σημερινή εικόνα αποτελεί προϊόν της σταθερής στρατηγικής που ακολουθήθηκε τα τελευταία χρόνια στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Όπως αναφέρουν, οι σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ έχουν αποκτήσει πλέον έντονα θεσμικό χαρακτήρα και δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από τις επιλογές ή το ύφος της εκάστοτε αμερικανικής κυβέρνησης, ενώ η επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών παραμένει συνεχής σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο.

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