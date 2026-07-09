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09.07.2026 12:59

Χουριέτ: «Αυτή είναι η φόρμουλα για να ξεμπλοκάρει το πρόβλημα για τα F-35»

09.07.2026 12:59
Σε αδιέξοδο ο Ερντογάν: Γιατί το «μοντέλο Κρήτης» δεν μπορεί να λειτουργήσει για τους S-400 (Photo) - Media

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Η φιλοκυβερνητική τουρκική εφημερίδα Χουριέτ παρουσιάζει ως πιθανότερο σενάριο για την εκτόνωση της κρίσης στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις τη μεταβίβαση των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400 σε τρίτη χώρα του Κόλπου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η λύση αυτή θεωρείται από την Ουάσιγκτον η πλέον συμβατή με το ισχύον νομικό πλαίσιο, καθώς θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την άρση των κυρώσεων CAATSA και την επανεκκίνηση των συζητήσεων για τα μαχητικά F-35, χωρίς όμως να συνεπάγεται αυτομάτως την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα.

Η εφημερίδα επισημαίνει ότι οι κυρώσεις CAATSA και το ζήτημα των F-35 αποτελούν δύο διακριτές υποθέσεις. Η άρση των κυρώσεων θα αφαιρούσε ένα σημαντικό πολιτικό και νομικό εμπόδιο, ωστόσο η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 θα απαιτούσε ξεχωριστή διαδικασία με πολιτικές, νομικές και τεχνικές εγκρίσεις.

Επικαλούμενη πληροφορίες από Αμερικανούς αξιωματούχους, η Χουριέτ αναφέρει ότι η πώληση των S-400 σε τρίτη χώρα του Κόλπου αποτελεί την επικρατέστερη επιλογή, καθώς η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να θεωρεί απαραίτητη προϋπόθεση την πλήρη απομάκρυνση των συστημάτων από το τουρκικό οπλοστάσιο. Αντίθετα, λύσεις που είχαν εξεταστεί στο παρελθόν, όπως η αποθήκευση ή η αδρανοποίηση των S-400 εντός της Τουρκίας, δεν κρίνονται συμβατές με το αμερικανικό νομικό πλαίσιο.

Το δημοσίευμα σημειώνει ακόμη ότι, βάσει της συμφωνίας με τη Ρωσία, οποιαδήποτε μεταβίβαση των S-400 απαιτεί τη συναίνεση της Μόσχας, η οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν εμφανίζεται εκ προοιμίου αρνητική.

Υπενθυμίζεται ότι οι κυρώσεις CAATSA επιβλήθηκαν το 2020 μετά την αγορά των S-400 και αφορούσαν κυρίως την τουρκική Προεδρία Αμυντικών Βιομηχανιών. Για την άρση τους απαιτείται ο Αμερικανός πρόεδρος να πιστοποιήσει στο Κογκρέσο ότι η Τουρκία δεν διαθέτει πλέον S-400 ή άλλο αντίστοιχο ρωσικό σύστημα και ότι έχει δεσμευθεί να μην αποκτήσει ανάλογο εξοπλισμό στο μέλλον.

Σε ό,τι αφορά τα F-35, η Χουριέτ αναφέρει ότι, εφόσον υπάρξει πρόοδος, το πρώτο βήμα θα μπορούσε να είναι η παράδοση των έξι αεροσκαφών που είχαν ήδη κατασκευαστεί για την Τουρκία πριν από τον αποκλεισμό της από το πρόγραμμα. Ωστόσο, θα απαιτηθούν εργασίες συντήρησης, νέα εκπαίδευση πιλότων και επαναπιστοποίηση του τεχνικού προσωπικού.

Παράλληλα, η εφημερίδα υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται στο τελικό στάδιο έγκρισης της εξαγωγής 80 κινητήρων για 40 μαχητικά KAAN, κίνηση που ερμηνεύεται ως ένδειξη σταδιακής επαναπροσέγγισης στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.

Τέλος, αναφέρεται ότι η συμφωνία για την αγορά 40 νέων F-16 παραμένει σε ισχύ, παρά τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις σχετικά με το κόστος της παραγωγής και του εξοπλισμού. Κατά τη Χουριέτ, ενδεχόμενη πρόοδος στο ζήτημα των S-400 και των κυρώσεων CAATSA θα μπορούσε να διευκολύνει και την ολοκλήρωση της συμφωνίας για τα F-16.

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