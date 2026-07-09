Πριν τις διακοπές: Θεραπείες προσώπου που προετοιμάζουν ιδανικά την επιδερμίδα

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Οι καλοκαιρινές διακοπές είναι η περίοδος που όλοι επιθυμούμε να δείχνουμε ξεκούραστοι, λαμπεροί και ανανεωμένοι.

Η έκθεση στον ήλιο, η ζέστη, η θάλασσα και το αλάτι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του καλοκαιριού, όμως μπορούν να επιβαρύνουν σημαντικά την επιδερμίδα. Για τον λόγο αυτό, η σωστή προετοιμασία του προσώπου πριν τις διακοπές αποτελεί το καλύτερο δώρο που μπορούμε να προσφέρουμε στον εαυτό μας.

Το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα είναι ο ιατρικός καθαρισμός προσώπου. Με την απομάκρυνση των νεκρών κυττάρων, του σμήγματος και των ρύπων, το δέρμα αναπνέει καλύτερα και γίνεται πιο δεκτικό στις θεραπείες που ακολουθούν. Παράλληλα, μειώνονται οι ατέλειες, οι φραγμένοι πόροι και η λιπαρότητα, προσφέροντας μία πιο υγιή και φωτεινή όψη.

Ιδανική επιλογή πριν το καλοκαίρι αποτελούν επίσης τα skin boosters, μία από τις πιο σύγχρονες θεραπείες βαθιάς ενυδάτωσης. Πρόκειται για ειδικό υαλουρονικό οξύ που εγχέεται επιφανειακά στο δέρμα, ενισχύοντας την ενυδάτωση από μέσα προς τα έξω.

Η επιδερμίδα αποκτά ελαστικότητα, φυσική λάμψη και πιο λεία υφή, χωρίς να αλλάζουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου. Το αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερα φυσικό για όσους επιθυμούν ένα ξεκούραστο και φρέσκο πρόσωπο κατά τη διάρκεια των διακοπών.

«Μία ακόμη εξαιρετική επιλογή είναι το venus legacy, μία μη επεμβατική θεραπεία σύσφιξης και αναζωογόνησης που συνδυάζει πολυπολικές ραδιοσυχνότητες και παλμικά μαγνητικά πεδία. Η τεχνολογία αυτή ενεργοποιεί την παραγωγή νέου κολλαγόνου και ελαστίνης, βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος και χαρίζει πιο σφριγηλή και νεανική όψη. Είναι ανώδυνη, δεν απαιτεί χρόνο αποθεραπείας και επιτρέπει την άμεση επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες, γεγονός που την καθιστά ιδανική λίγο πριν τις καλοκαιρινές εξορμήσεις» αναφέρει ο κ. Απόστολος Γαϊτάνης, Πλαστικός Χειρουργός, MD CCST, μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής & Επανορθωτικής Χειρουργικής.

Ανάλογα με τις ανάγκες κάθε προσώπου, μπορούν να συνδυαστούν και άλλες θεραπείες, όπως ήπια ενυδατικά peeling, μεσοθεραπεία ή ειδικά πρωτόκολλα αντιοξείδωσης που προστατεύουν την επιδερμίδα από το οξειδωτικό στρες που προκαλεί η αυξημένη ηλιακή ακτινοβολία.

Αξίζει να τονιστεί ότι οι αισθητικές θεραπείες πριν το καλοκαίρι δεν έχουν στόχο να αλλάξουν την εικόνα μας, αλλά να αναδείξουν τη φυσική ομορφιά και τη φρεσκάδα του προσώπου. Η σωστή αξιολόγηση από εξειδικευμένο πλαστικό χειρουργό ή δερματολόγο είναι απαραίτητη, ώστε να επιλεγεί ο κατάλληλος συνδυασμός θεραπειών με βάση την ηλικία, τον τύπο του δέρματος και τις προσωπικές ανάγκες καθενός.

Φυσικά, καμία θεραπεία δεν μπορεί να υποκαταστήσει την καθημερινή φροντίδα. Η σωστή ενυδάτωση, η χρήση αντηλιακού υψηλής προστασίας και η αποφυγή της υπερβολικής έκθεσης στον ήλιο παραμένουν οι σημαντικότεροι σύμμαχοι για μία υγιή επιδερμίδα όλο το καλοκαίρι.

«Με λίγες, στοχευμένες και εξατομικευμένες παρεμβάσεις πριν τις διακοπές, το πρόσωπο αποκτά φωτεινότητα, ελαστικότητα και υγιή όψη, ώστε να απολαύσετε τις καλοκαιρινές σας στιγμές με αυτοπεποίθηση και φυσική λάμψη. Γιατί η πιο όμορφη εικόνα στις διακοπές είναι εκείνη που αποπνέει υγεία, φροντίδα και αυθεντική ανανέωση» καταλήγει ο κ. Γαϊτάνης.

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