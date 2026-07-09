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ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

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09.07.2026 15:06

«Τα μασάει» ο Θεοχάρης: Μυρίζει εκλογές, αλλά… θα γίνουν «περίπου» στην ώρα τους

09.07.2026 15:06
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Και με τον αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ θέλησε να είναι ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών.

Μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, ο υφυπουργός ρωτήθηκε για τις διαρκείς εξορμήσεις του πρωθυπουργού ανά τη χώρα και τις συγκεντρώσεις/συνομιλίες του με πολίτες και παραδέχθηκε ότι «όταν έχουμε μεγάλη έμφαση σε τέτοιου είδους εμφανίσεις, το πράγμα μυρίζει εκλογές».

Ωστόσο, έσπευσε να διευκρινίσει ότι οι εκλογές θα γίνουν «περίπου στην ώρα τους» το 2027, ενώ σημείωσε χαρακτηριστικά ότι και στο παρελθόν όσοι στοιχημάτισαν σε πρόωρες εκλογές τελικά «βγήκαν χαμένοι».

Τώρα, πώς μεταφράζεται το «περίπου στην ώρα τους», μόνο ο Θεοχάρης ξέρει…

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ΠΕΜΠΤΗ 09.07.2026 15:57
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