«Τα μασάει» ο Θεοχάρης: Μυρίζει εκλογές, αλλά… θα γίνουν «περίπου» στην ώρα τους

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Και με τον αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ θέλησε να είναι ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών.

Μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, ο υφυπουργός ρωτήθηκε για τις διαρκείς εξορμήσεις του πρωθυπουργού ανά τη χώρα και τις συγκεντρώσεις/συνομιλίες του με πολίτες και παραδέχθηκε ότι «όταν έχουμε μεγάλη έμφαση σε τέτοιου είδους εμφανίσεις, το πράγμα μυρίζει εκλογές».

Ωστόσο, έσπευσε να διευκρινίσει ότι οι εκλογές θα γίνουν «περίπου στην ώρα τους» το 2027, ενώ σημείωσε χαρακτηριστικά ότι και στο παρελθόν όσοι στοιχημάτισαν σε πρόωρες εκλογές τελικά «βγήκαν χαμένοι».

Τώρα, πώς μεταφράζεται το «περίπου στην ώρα τους», μόνο ο Θεοχάρης ξέρει…

Διαβάστε επίσης

Ο Λοβέρδος συμπλέει με Άδωνι για «χρηματισμό Τσίπρα», επικαλούμενος Κοντονή, που όμως διέψευσε

Κοινωνία του 1/4: Εφιαλτική διαπίστωση για την δεινή οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών – Δεν πείθουν τα μέτρα της κυβέρνησης

Ράπισμα για τον Κώστα Τασούλα: Η Προεδρία της Δημοκρατίας καταρρέει σε αξιοπιστία επί των ημερών του