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09.07.2026 14:18

Ο Λοβέρδος συμπλέει με Άδωνι για «χρηματισμό Τσίπρα», επικαλούμενος Κοντονή, που όμως διέψευσε

09.07.2026 14:18
loverdos beleris

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Μία ακατανόητη δήλωση, κάπου ανάμεσα στη θολούρα και τον υπαινικτικό λόγο έκανε ο Ανδρέας Λοβέρδος κληθείς να τοποθετηθεί επί όσων είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης σε βάρος του Αλέξη Τσίπρα, περί χρηματισμού για τους ποινικούς κώδικες.

Ο πρώην υποψήφιος  πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και νυν υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ επικαλέστηκε μία συζήτηση που είχε εκείνη την εποχή με τον Σταύρο Κοντονή, χωρίς να αποκαλύψει τι ακριβώς του είπε ο τότε υπουργός Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, για να συμπλεύσει εμμέσως με τα λεγόμενα του κ. Γεωργιάδη, λέγοντας ότι τώρα… συναρμολόγησε εκείνο το γεγονός με «τα χρήματα για το κόμμα του Α. Τσίπρα».   

Μόνο που ο Κοντονής σε χθεσινές του δηλώσεις ξεκαθάρισε ότι δεν μίλησε για χρηματισμό, αλλά για διαπλοκή.

Μήπως να εξηγήσει ο Λοβέρδος τι ακριβώς εννοεί; Ειδικά όταν εμπλέκει έτσι τον Κοντονή, μία εξήγηση είναι αναγκαία. Άλλο το τένις στην Πολιτεία κι άλλο ο δημόσιος πολιτικός λόγος…

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ΠΕΜΠΤΗ 09.07.2026 15:57
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