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09.07.2026 11:28

Καμπανάκι Σαμαρά για ΝΔ: 1 στους 4 ψηφοφόρους των ευρωεκλογών βλέπει το νέο κόμμα, θεαματική η αύξηση από τον Δεκέμβριο

09.07.2026 11:28
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Ένα εξόχως ανησυχητικό για τη ΝΔ εύρημα κατέγραψε η MRB στις εξαμηνιαίες Τάσεις, που δημοσίευσε σήμερα.

Ένας στους 4 ψηφοφόρους της ΝΔ στις ευρωεκλογές (για την ακρίβεια το 27%) δηλώνει ότι σκέφτεται να ψηφίσει το κόμμα που ετοιμάζει ο Αντώνης Σαμαράς – «σίγουρα» και «μάλλον». Πρόκειται για στοιχείο σοκ, καθώς αποκαλύπτει τη διείσδυση που φαίνεται να έχει ο πρώην πρωθυπουργός όχι στη βάση του 41%, αλλά στην εναπομείνασα της ΝΔ, μετά τις ευρωεκλογές.

Χτυπάει δηλαδή ευθέως στο κέντρο του γαλάζιου εκλογικού σώματος.

Μάλιστα το ποσοστό αυτό είναι αυξημένο περίπου κατά 40% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025, τις προηγούμενες Τάσεις της εταιρείας δηλαδή. Τότε καταγραφόταν ότι από τους ψηφοφόρους της ΝΔ στις ευρωεκλογές, ήταν το 19,9% που δηλώνει “σίγουρα” και “μάλλον” πως θα ψήφιζε ένα κόμμα Σαμαρά. Υπάρχει μία θεαματικά αυξανόμενη τάση όσο περνά ο χρόνος και πλησιάζει η ανακοίνωση για το νέο κόμμα.

Και όλα αυτά πριν ακόμα ανακοινώσει και πριν ιδρύσει το νέο κόμμα ο Σαμαράς. Στο γενικό εκλογικό σώμα το ποσοστό της δυνητικής ψήφου πάει στο 15,2%, ένα επίσης αξιόλογο ποσοστό στη σημερινή συγκυρία.

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