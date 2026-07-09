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09.07.2026 14:03

Φωτιά στο Σισμανόγλειο: Μια νεκρή, μια σύλληψη και μεγάλες καταστροφές – «Κινδύνευσαν ζωές» είπε ο Γεωργιάδης, «κάπνιζα», παραδέχθηκε ο συλληφθείς (Video)

09.07.2026 14:03
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Μια 90χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της – από ανακοπή καρδιάς – όταν ξέσπασε φωτιά στον 1ο όροφο του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «Σισμανόγλειο».

Η άτυχη γυναίκα υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια της εκκένωσης της κλινικής, καθώς είχε κινητικά προβλήματα και χρειάστηκε να την μεταφέρουν από την κλινική. Οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή της, ωστόσο δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν.

Συνελήφθη 76χρονος

Εν τω μεταξύ, στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος μετέβησαν άμεσα στο σημείο, όπου προχώρησαν στη διερεύνηση των συνθηκών εκδήλωσης της πυρκαγιάς και προχώρησαν στην προσαγωγή, με τη συνδρομή της αστυνομίας ενός 76χρονου, ο οποίος νοσηλευόταν στον θάλαμο από τον οποίο ξεκίνησε η πυρκαγιά.

Τελικά, ο 76χρονος ομολόγησε την πράξη του, δηλώνοντας μετανιωμένος. Σύμφωνα με πληροφορίες ο συλληφθείς είπε στους αστυνομικούς ότι «κάπνιζα και πήρε φωτιά». Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο με συμπτώματα οισοφαγίτιδας. Μέσα στη νύχτα, ο διπλανός του στον θάλαμο νοσηλείας ενημέρωσε για καπνούς στο δωμάτιο. Τότε ο 76ρονος φέρεται να κάλεσε τη σύζυγό του, λέγοντας ότι έβαλε φωτιά κατά λάθος, της ζήτησε να έρθει να τον παραλάβει και έφυγε από το νοσοκομείο.

«Θα μπορούσαμε να θρηνούμε θύματα»

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος μετέβη στο νοσοκομείο, δήλωσε ότι «στις πέντε παρά το πρωί, ένα στρώμα σε θάλαμο της Παθολογικής έπιασε φωτιά. Η νοσηλεύτρια την κατάλαβε αμέσως μπήκε στο θάλαμο και είδε το κρεβάτι να φλέγεται. Εκεί δεν υπήρχε κάποιο εύφλεκτο υλικό, κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα. Ο ασθενής που νοσηλευόταν στο κρεβάτι αυτό είχε φύγει από το νοσοκομείο και πριν από λίγο μάθαμε ότι τον εντόπισε η αστυνομία στο σπίτι του. Από ότι μαθαίνω από την αστυνομία δήλωσε ότι είδε ένα περίεργο όνειρο και μετά κατάλαβε ότι υπήρχε φωτιά και έφυγε».

«Έχει υποστεί σοβαρές ζημιές το νοσοκομείο. Μια ολόκληρη κλινική έχει πρακτικά καταστραφεί και πρέπει να την φτιάξουμε από την αρχή. Αλλά αυτό είναι δευτερεύον, θα το ξαναφτιάξουμε», τόνισε ο υπουργός. «Το πρωτεύον είναι ότι όλοι οι ασθενείς μεταφέρθηκαν με ασφάλεια και το λέω γιατί θα μπορούσε κάλλιστα να εγκλωβιστούν στην φωτιά αυτή και να θρηνούμε πολλά ανθρώπινα θύματα σήμερα. Είμαι συγκλονισμένος. Από την άλλη πλευρά θέλω να πω πως είμαι περήφανος γιατί μίλησα με αρκετούς από τους ασθενείς αυτούς. Ολοι οι ασθενείς εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους στο προσωπικό, που τους απομάκρυνε με πολύ μεγάλη τάξη και ασφάλεια».

Όσον αφορά στη γυναίκα που πέθανε, ο υπουργός είπε ότι «ήταν να καταλήξει από πριν, ήταν η πρώτη που μεταφέρθηκε εκτός νοσοκομείου, δεν εισέπνευσε καπνό και δεν είχε καμία εμπλοκή με τη φωτιά».

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