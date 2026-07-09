Τάσεις MRB: Δημοφιλέστερη αρχηγός η Καρυστιανού, τελευταίος ο Βαρουφάκης, στη μέση ο Ανδρουλάκης

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Η Μαρία Καρυστιανού είναι η πολιτική αρχηγός η οποία συγκεντρώνει τα μεγαλύτερα ποσοστά δημοφιλίας, σύμφωνα με την δημοσκόπηση της MRB.
Η πρόεδρος της Ελπίδας είναι η μόνη με ποσοστό άνω των 30%, φτάνοντας το 30,8%, αρκετά μπροστά από τον Κ. Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα που ακολουθούν με 26,8% και 25,8% αντίστοιχα.
Στην αντίπερα όχθη, ο Γιάνης Βαρουφάκης είναι αυτός που συγκεντρώνει τις περισσότερες αρνητικές απόψεις, με ποσοστό 67,1%. Στη μέση, 7ος, είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης με 19,7% σε θετικές γνώμες.
Ενδιαφέρον έχουν οι αποκλίσεις που παρουσιάζουν σε σχέση με την δημοσκόπηση του περασμένου Δεκέμβρη όπου η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει χάσει 5 μονάδες σε δημοφιλία, ενώ στο -2.4% κάτω είναι ο Ανδρουλάκης.
Μεγάλη πτώση έχει και ο Σωκράτης Φάμελλος που έχει χάσει 3,7 μονάδες. Το παράδοξο είναι πως την μεγαλύτερη άνοδο την είχε ο Γ. Βαρουφακης με 1,5 μονάδα, όμως παρά το θετικό αυτό στοιχειο, παραμένει με τα μεγαλύτερα ποσοστά αρνητικής άποψης στους πολίτες.
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