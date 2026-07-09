Πύρινη κόλαση: Πολύνεκρο δυστύχημα σε φωτιά σε εργοστάσιο παπουτσιών στην Κίνα – Η δήλωση Σι για βαριές απώλειες (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Πυροσβέστες προσπαθούν να φθάσουν στους ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί σε ένα εργοστάσιο παπουτσιών στη νοτιοανατολική Κίνα όπου ξέσπασε πυρκαγιά, καθώς κρατικό ΜΜΕ έκανε λόγο για άγνωστο αριθμό απωλειών και ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ άφησε να εννοηθεί ότι η πυρκαγιά μπορεί να έχει προκαλέσει βαριές ανθρώπινες απώλειες.
Μέχρι στιγμής τα κινεζικά μέσα κάνουν λόγο για 28 νεκρούς.
Η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στο μεσημέρι (07:00 ώρα Ελλάδας) στην πόλη Τζιντζιάνγκ, στην επαρχία Φουτζιάν, και ορισμένοι άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί στην ταράτσα, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση CCTV.
Σε οδηγία που εκδόθηκε αργότερα σήμερα, ο Σι απαίτησε πλήρη επιχείρηση διάσωσης και είπε ότι η πυρκαγιά «προκάλεσε σημαντικές απώλειες» αφήνοντας να εννοηθεί ότι η πυρκαγιά μπορεί να είχε ως συνέπεια βαριές ανθρώπινες απώλειες.
Βίντεο που μετέδωσε η CCTV δείχνουν φλόγες να τυλίγουν το πολυώροφο εργοστάσιο και πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται στον ουρανό. Αρκετοί άνθρωποι, που εγκλωβίστηκαν προφανώς από την πυρκαγιά, φαίνονται στην ταράτσα καθώς ο καπνός στροβιλίζεται γύρω τους.
Οι προσπάθειες των πυροσβεστών εξακολουθούν να είναι σε εξέλιξη αν και οι εστίες είχαν σε μεγάλο βαθμό αντιμετωπιστεί μέχρι περίπου τις 5:40 (12:40 ώρα Ελλάδας), δήλωσε στην κρατική τηλεόραση αξιωματούχος της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας. Πυροσβέστες και συνεργεία διάσωσης έστειλαν 183 ανθρώπους και 35 οχήματα στο σημείο.
Διαβάστε επίσης:
Reuters: Ο Πούτιν πιθανότατα θα κλιμακώσει τον πόλεμο στην Ουκρανία παρά τις ειρηνευτικές προσπάθειες του Τραμπ
Η ΕΕ εξετάζει δασμούς στις εισαγωγές από ισραηλινούς εποίκους στη Δυτική Όχθη
Έμπολα: Τουλάχιστον 600 νεκροί στο Κονγκό – Στο 90% η πληρότητα των κέντρων θεραπείας
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.