search
ΠΕΜΠΤΗ 09.07.2026 17:38
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.07.2026 16:11

Πύρινη κόλαση: Πολύνεκρο δυστύχημα σε φωτιά σε εργοστάσιο παπουτσιών στην Κίνα – Η δήλωση Σι για βαριές απώλειες (Video)

09.07.2026 16:11
fotia kina ergostasio

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Πυροσβέστες προσπαθούν να φθάσουν στους ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί σε ένα εργοστάσιο παπουτσιών στη νοτιοανατολική Κίνα όπου ξέσπασε πυρκαγιά, καθώς κρατικό ΜΜΕ έκανε λόγο για άγνωστο αριθμό απωλειών και ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ άφησε να εννοηθεί ότι η πυρκαγιά μπορεί να έχει προκαλέσει βαριές ανθρώπινες απώλειες.

Μέχρι στιγμής τα κινεζικά μέσα κάνουν λόγο για 28 νεκρούς.

Η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στο μεσημέρι (07:00 ώρα Ελλάδας) στην πόλη Τζιντζιάνγκ, στην επαρχία Φουτζιάν, και ορισμένοι άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί στην ταράτσα, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση CCTV.

Σε οδηγία που εκδόθηκε αργότερα σήμερα, ο Σι απαίτησε πλήρη επιχείρηση διάσωσης και είπε ότι η πυρκαγιά «προκάλεσε σημαντικές απώλειες» αφήνοντας να εννοηθεί ότι η πυρκαγιά μπορεί να είχε ως συνέπεια βαριές ανθρώπινες απώλειες.

Βίντεο που μετέδωσε η CCTV δείχνουν φλόγες να τυλίγουν το πολυώροφο εργοστάσιο και πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται στον ουρανό. Αρκετοί άνθρωποι, που εγκλωβίστηκαν προφανώς από την πυρκαγιά, φαίνονται στην ταράτσα καθώς ο καπνός στροβιλίζεται γύρω τους.

Οι προσπάθειες των πυροσβεστών εξακολουθούν να είναι σε εξέλιξη αν και οι εστίες είχαν σε μεγάλο βαθμό αντιμετωπιστεί μέχρι περίπου τις 5:40 (12:40 ώρα Ελλάδας), δήλωσε στην κρατική τηλεόραση αξιωματούχος της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας. Πυροσβέστες και συνεργεία διάσωσης έστειλαν 183 ανθρώπους και 35 οχήματα στο σημείο.

Διαβάστε επίσης:

Reuters: Ο Πούτιν πιθανότατα θα κλιμακώσει τον πόλεμο στην Ουκρανία παρά τις ειρηνευτικές προσπάθειες του Τραμπ

Η ΕΕ εξετάζει δασμούς στις εισαγωγές από ισραηλινούς εποίκους στη Δυτική Όχθη

Έμπολα: Τουλάχιστον 600 νεκροί στο Κονγκό – Στο 90% η πληρότητα των κέντρων θεραπείας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pierrakakis 654- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης από Eurogroup: «Δημόσιος πυλώνας το ψηφιακό ευρώ – Ανοδική η δυναμική της ΤΝ, υπάρχουν και κίνδυνοι»

sismanogleio
ΕΛΛΑΔΑ

Ο 76χρονος ομολόγησε ότι έβαλε εσκεμμένα τη φωτιά στο Σισμανόγλειο: «Ένιωθα παραγκωνισμένος»

Megaro-Maximou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέοι γενικοί γραμματείς στα υπουργεία Υγείας και Προστασίας του Πολίτη

karistianou_0907_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού: Επίθεση σε Άδωνι Γεωργιάδη για βέτο στο ΝΑΤΟ και τροποποίηση του ΠΚ με αιχμές κατά Τσίπρα

fotia ekrixi aspropurgos 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Σοκαριστικές εικόνες από την έκρηξη σε επιχείρηση – Το βυτίο με προπάνιο και οι τρεις διασωληνωμένοι εγκαυματίες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ErlingHaaland2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Όταν ο Χάαλαντ αγόρασε και δώρισε στην πόλη του βιβλίο κόστους 120.000 ευρώ με μύθους των Βίκινγκς

onasi-tops
ΚΟΣΜΟΣ

Από τους στίβους της παγκόσμιας ιππασίας στις δικαστικές αίθουσες: Η Αθηνά Ωνάση, ο Ίαν Τόπς και η διαμάχη των 63 εκατ. ευρώ

larnaka2 new
ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος, η «πίσω αυλή» του Ισραήλ: Ακίνητα, σχολεία, συναγωγές και ο φόβος ενός αθόρυβου εποικισμού

MixCollage-08-Jul-2026-11-09-PM-3465
ΚΑΛΧΑΣ

Το δόλωμα από Γεωργιάδη που δεν τσίμπησε η ΕΛΑΣ, το μοντέλο «Μαριλίζα», η Νοτοπούλου, και τα… Καβαφικά του ΣΥΡΙΖΑ, το δίδυμο Κασσελάκη – Χριστοδουλάκη

aggelopouloi papanikolaou ntorsei 1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σάλος με τα μαθήματα... καπιταλισμού από τους Αγγελόπουλους: Η υποαμοιβή ως κίνητρο χωρίς δικαίωση και οι Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 09.07.2026 17:38
pierrakakis 654- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης από Eurogroup: «Δημόσιος πυλώνας το ψηφιακό ευρώ – Ανοδική η δυναμική της ΤΝ, υπάρχουν και κίνδυνοι»

sismanogleio
ΕΛΛΑΔΑ

Ο 76χρονος ομολόγησε ότι έβαλε εσκεμμένα τη φωτιά στο Σισμανόγλειο: «Ένιωθα παραγκωνισμένος»

Megaro-Maximou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέοι γενικοί γραμματείς στα υπουργεία Υγείας και Προστασίας του Πολίτη

1 / 3