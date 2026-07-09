Πύρινη κόλαση: Πολύνεκρο δυστύχημα σε φωτιά σε εργοστάσιο παπουτσιών στην Κίνα – Η δήλωση Σι για βαριές απώλειες (Video)

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Πυροσβέστες προσπαθούν να φθάσουν στους ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί σε ένα εργοστάσιο παπουτσιών στη νοτιοανατολική Κίνα όπου ξέσπασε πυρκαγιά, καθώς κρατικό ΜΜΕ έκανε λόγο για άγνωστο αριθμό απωλειών και ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ άφησε να εννοηθεί ότι η πυρκαγιά μπορεί να έχει προκαλέσει βαριές ανθρώπινες απώλειες.

Μέχρι στιγμής τα κινεζικά μέσα κάνουν λόγο για 28 νεκρούς.

🚨 MASSIVE INFERNO: A horrific fire has just completely gutted a major shoe factory in Jinjiang, China, causing major casualties!



The blaze erupted at noon, trapping desperate workers on the multi-story rooftop surrounded by thick, suffocating black smoke as rescue teams… pic.twitter.com/KIfo2y2Bcs — Predictivemoney (@Predictivemoney) July 9, 2026

Η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στο μεσημέρι (07:00 ώρα Ελλάδας) στην πόλη Τζιντζιάνγκ, στην επαρχία Φουτζιάν, και ορισμένοι άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί στην ταράτσα, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση CCTV.

Σε οδηγία που εκδόθηκε αργότερα σήμερα, ο Σι απαίτησε πλήρη επιχείρηση διάσωσης και είπε ότι η πυρκαγιά «προκάλεσε σημαντικές απώλειες» αφήνοντας να εννοηθεί ότι η πυρκαγιά μπορεί να είχε ως συνέπεια βαριές ανθρώπινες απώλειες.

A major fire today broke out in a shoe factory in Jinjiang, Fujian, with significant casualties reported. 183 firefighters + 35 engines battled the blaze. Cause is under investigation. pic.twitter.com/KoPfkS8GKx — Shanghai Daily (@shanghaidaily) July 9, 2026

Βίντεο που μετέδωσε η CCTV δείχνουν φλόγες να τυλίγουν το πολυώροφο εργοστάσιο και πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται στον ουρανό. Αρκετοί άνθρωποι, που εγκλωβίστηκαν προφανώς από την πυρκαγιά, φαίνονται στην ταράτσα καθώς ο καπνός στροβιλίζεται γύρω τους.

Οι προσπάθειες των πυροσβεστών εξακολουθούν να είναι σε εξέλιξη αν και οι εστίες είχαν σε μεγάλο βαθμό αντιμετωπιστεί μέχρι περίπου τις 5:40 (12:40 ώρα Ελλάδας), δήλωσε στην κρατική τηλεόραση αξιωματούχος της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας. Πυροσβέστες και συνεργεία διάσωσης έστειλαν 183 ανθρώπους και 35 οχήματα στο σημείο.

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