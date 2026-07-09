Reuters: Ο Πούτιν πιθανότατα θα κλιμακώσει τον πόλεμο στην Ουκρανία παρά τις ειρηνευτικές προσπάθειες του Τραμπ

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Ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν απορρίπτει τις εκκλήσεις για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Κίεβο, δήλωσαν στο Reuters τρεις πηγές κοντά στο Κρεμλίνο, με τις πρόσφατες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Ουκρανίας σε διυλιστήρια πετρελαίου και λιμάνια της Ρωσίας να ενισχύουν την αποφασιστικότητά του να συνεχίσει να μάχεται προς το παρόν.

Δύο από τις πηγές, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσαν ότι ο Πούτιν είναι πιθανό να κλιμακώσει τη σύγκρουση, η οποία βρίσκεται πλέον στο πέμπτο έτος της. Μία από αυτές, η οποία συναντάται τακτικά με τον πρόεδρο, περιέγραψε μια «υψηλή πιθανότητα» κλιμάκωσης τους επόμενους μήνες.

Τα σχόλια αυτά έρχονται μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα ότι ο Πούτιν ήθελε να τελειώσει ο πόλεμος και ότι μια επίλυση ήταν «πιο κοντά από ό,τι φαντάζονται οι άνθρωποι». Ο Τραμπ είχε ξεχωριστές τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Πούτιν και τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι την περασμένη εβδομάδα. Συναντήθηκε με τον Ζελένσκι στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ την Τετάρτη, όπου ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι συζήτησαν «ιδέες για να φέρουν την ειρήνη πιο κοντά».

Ένας από τους ανθρώπους που γνωρίζουν τον τρόπο σκέψης του Πούτιν είπε ότι «είχε προσπαθήσει πολύ» για να επιτύχει τον βασικό στόχο της κατάληψης της υπόλοιπης περιοχής Ντονμπάς της ανατολικής Ουκρανίας, όπου η ρωσική προέλαση έχει επιβραδυνθεί φέτος. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι ο Πούτιν πρόσφατα επέπληξε μια ομάδα συμβούλων που πρότειναν έναν συμβιβασμό βασισμένο σε μια εκεχειρία κατά μήκος των σημερινών γραμμών του μετώπου. Η δεύτερη πηγή ανέφερε ότι ο Πούτιν πιστεύει ότι η Ρωσία σύντομα θα καταλάβει το Ντονμπάς.

Ο Ρώσος πρόεδρος απέρριψε δημόσια την έκκληση του Ζελένσκι τον Ιούνιο για συνάντηση και κατάπαυση του πυρός.

«Η Ρωσία είναι έτοιμη για μια ειρηνική επίλυση, αλλά έχει αρκετή ικανότητα να δράσει ανεξάρτητα και να συνεχίσει την ειδική στρατιωτική επιχείρηση», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ απαντώντας σε αίτημα για σχολιασμό του άρθρου του Reuters.

Απαντώντας σε αίτημα για σχολιασμό προς το γραφείο του Ζελένσκι, ένας ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι αναφορές των μυστικών υπηρεσιών του Κιέβου τους τελευταίους μήνες αντανακλούσαν ότι ο Πούτιν προετοιμαζόταν για περαιτέρω βήματα στον πόλεμο και όχι για ειρήνη, συμπεριλαμβανομένων νέων επιχειρήσεων στην Ουκρανία ή μιας πιθανής επίθεσης σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

Ορισμένοι Δυτικοί στρατιωτικοί αναλυτές πιστεύουν ότι η Ρωσία θα χρειαζόταν μια υποχρεωτική στρατολόγηση ανδρών σε επιχειρησιακή ηλικία για να επιτύχει τον στόχο της κατάληψης του Ντονμπάς. Η στρατολόγηση είναι μια πολιτικά αντιδημοφιλής κίνηση που ο Πούτιν διστάζει να κάνει από την αρχή του πολέμου.

Ρώσοι στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες συζητούν ολοένα και περισσότερο δημόσια την κλιμάκωση, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας χτυπήματος ευρωπαϊκών στόχων, όπως οι βάσεις του ΝΑΤΟ στις χώρες της Βαλτικής.

Ένα τέτοιο βήμα θα έθετε σε κίνδυνο τη Ρωσία να φέρει σε άμεση αντιπαράθεση τη συμμαχία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, θέτοντας σε δοκιμασία τη δέσμευση του ΝΑΤΟ ότι μια επίθεση σε ένα κράτος μέλος συνιστά επίθεση σε όλα.

Η Ρωσία θα μπορούσε να επιδιώξει να σπείρει εντάσεις εντός του ΝΑΤΟ με μεμονωμένες επιθέσεις, συγκρίσιμες με μια πρόσφατη ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Ρουμανία, σύμφωνα με τον Jack Watling του Βασιλικού Ινστιτούτου Ενωμένων Υπηρεσιών (RUSI), μιας δεξαμενής σκέψης για την άμυνα και την ασφάλεια στο Λονδίνο.

«Οι Ρώσοι δεν θα στόχευαν σε πόλεμο με το ΝΑΤΟ. Αλλά θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να διχάσει το ΝΑΤΟ σχετικά με το πώς να αντιδράσει», δήλωσε ο Watling. Πρόσθεσε ότι οι αυξημένες εντάσεις με το ΝΑΤΟ θα μπορούσαν να βοηθήσουν να δοθεί στον Πούτιν μια πολιτική δικαιολογία εντός της Ρωσίας για στρατιωτική θητεία.

Το αυξανόμενο κόστος του πολέμου

Οι επανειλημμένες επιθέσεις σε διυλιστήρια πετρελαίου, λιμάνια και αποθήκες στη Ρωσία και την υπό ρωσική κατοχή Ουκρανία έχουν προκαλέσει σοβαρές ελλείψεις καυσίμων, φέρνοντας τον αντίκτυπο του πολέμου στην πατρίδα για εκατομμύρια Ρώσους. Η δημοτικότητα του Πούτιν παραμένει υψηλή, αλλά πρόσφατα έφτασε στο χαμηλότερο σημείο της από την έναρξη του πολέμου το 2022, σύμφωνα με δημοσκόπηση.

Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας έχουν εκμεταλλευτεί αυτό που αποκαλούν μετατόπιση της δυναμικής στον πόλεμο. Κάποιοι ζητούν πρόσθετες οικονομικές κυρώσεις για να αναγκάσουν τον Πούτιν να τερματίσει τη σύγκρουση.

Οι πρόσφατες επιτυχίες της Ουκρανίας, ωστόσο, έχουν κάνει τον Πούτιν πιο θυμωμένο και πιο αποφασισμένο να δώσει μια σκληρή απάντηση, σύμφωνα με το άτομο που συναντά τακτικά τον Πούτιν.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει δύο μεγάλες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους στην Ουκρανία την τελευταία εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Κίεβο, σκοτώνοντας δεκάδες πολίτες. Η Μόσχα δήλωσε ότι οι επιθέσεις έπληξαν στρατιωτικούς στόχους.

Μιλώντας σε στρατηγούς την περασμένη εβδομάδα σε τηλεοπτικά σχόλια, ο Πούτιν δήλωσε ότι οι επιθέσεις της Ουκρανίας στις ενεργειακές υποδομές σήμαιναν ότι η Ρωσία θα επιδιώξει να καταλάβει περισσότερη ουκρανική γη κατά μήκος των συνόρων, πέρα ​​από το Ντονμπάς, ως «ζώνη ασφαλείας». Ένας πρώην αξιωματούχος του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, ο Αντρέι Ιλνίτσκι, δήλωσε σε άρθρο του στις 29 Ιουνίου στην εφημερίδα Kommersant ότι η κλιμάκωση της σύγκρουσης θα μπορούσε να ξεκινήσει με την καταστροφή 30 σημαντικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένου ενός χαλυβουργείου και του λιμανιού της Οδησσού.

Η Ρωσία έχει ήδη προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές σε εμπορικές επιχειρήσεις και λιμάνια σε όλη την Ουκρανία. Η παραγωγή και οι εξαγωγές έχουν επίσης επηρεαστεί από τις επανειλημμένες επιθέσεις της Ρωσίας σε εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας.

Ο Ιλνίτσκι πρόσθεσε ότι η επόμενη φάση θα μπορούσε να είναι επιθέσεις σε βάσεις του ΝΑΤΟ στις χώρες της Βαλτικής και τη Ρουμανία, καθώς και σε εγκαταστάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση που παράγουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς για την Ουκρανία.

Ερωτηθείς για το άρθρο του Ιλνίτσκι, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Πεσκόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους αυτή την εβδομάδα ότι η Ρωσία θα πρέπει να ενισχύσει τη δική της ασφάλεια και δεν μπορεί να «κλείσει τα μάτια της» στη στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης.

Ένας δύσκολος πόλεμος στο Ντονμπάς

Η συζήτηση για ρωσική κλιμάκωση έρχεται καθώς η βραδύτερη πρόοδός της στο πεδίο της μάχης έχει εγείρει την πιθανότητα ότι θα χρειαστεί σημαντικός χρόνος και απώλειες για να καταληφθεί το Ντονμπάς.

Μέχρι σήμερα, περίπου δύο εκατομμύρια στρατιώτες έχουν σκοτωθεί, τραυματιστεί ή αγνοούνται από την πλήρη εισβολή στις αρχές του 2022, εκ των οποίων 1,4 εκατομμύρια Ρώσοι, σύμφωνα με πρόσφατη εκτίμηση του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών. Καμία πλευρά δεν δημοσιεύει στοιχεία για τις στρατιωτικές απώλειες.

Τα ρωσικά στρατεύματα δυσκολεύονται να προωθηθούν φέτος κατά μήκος της πρώτης γραμμής μήκους 1.200 χιλιομέτρων, καθώς τα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη αντισταθμίζουν το αριθμητικό πλεονέκτημα της Ρωσίας σε στρατεύματα.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Ρωσία εισβάλλει στην ανατολική πόλη Κωστιαντίνιβκα, μία από τις πολλές πόλεις στη «ζώνη φρουρίου» της Ουκρανίας, ένα κρίσιμο αμυντικό μέτωπο στην περιοχή του Ντόνετσκ.

Στις 3 Ιουλίου, ο Πούτιν δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις είχαν καταλάβει την Κωστιαντίνιβκα. Η Ουκρανία το αρνήθηκε.

Μια μέρα αργότερα, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Τραμπ, ο Πούτιν προσπάθησε να τον πείσει ότι η Ρωσία θα καταλάμβανε το υπόλοιπο πέμπτο της περιοχής του Ντόνετσκ, το Ντόνμπας, το οποίο εξακολουθεί να ελέγχει η Ουκρανία.

Ο Πούτιν, σύμφωνα με την πηγή που τον συναντά τακτικά, θεωρεί την απόκτηση του ελέγχου της περιοχής ζήτημα αρχής, λέγοντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος «χρειάζεται κάποιο είδος νίκης».

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