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09.07.2026 16:44

O Κατρίνης διαπιστώνει κενό στην εξωτερική πολιτική της χώρας – Η «Γαλάζια Πατρίδα» και το casus belli

09.07.2026 16:44
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Με βίντεο στα social media ο Μιχάλης Κατρίνης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζει τη συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και εγείρει θέμα «κενού στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής της χώρα μας», αφού όπως λέει, ο πρωθυπουργός δεν έθεσε το θέμα του τουρκικού casus belli, ούτε αυτό της «Γαλάζιας Πατρίδας» επισήμως στη διάσκεψη.

Αντ’αυτού, όπως λέει ο κ. Κατρίνης, επέλεξε να θέσει το ζήτημα του casus belli στα… ελληνικά ΜΜΕ, καθαρά για επικοινωνιακούς λόγους.

Η ανάρτηση:

«Γιατί ο πρωθυπουργός επέλεξε να μην θέσει – ως όφειλε – στη διάσκεψη του #ΝΑΤΟ το ζήτημα του casus belli αλλά και της επικείμενης ψήφισης του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας» από την τουρκική Εθνοσυνέλευση; Γιατί πολύ απλά επέλεξε να θέσει το ζήτημα σε δηλώσεις σε ελληνικά ΜΜΕ εκτός διάσκεψης, καθαρά για επικοινωνιακούς λόγους.

Κανένα από τα δύο θέματα δεν τέθηκε επισήμως στη διάσκεψη,

άρα δεν καταγράφηκε στα πρακτικά,

άρα δεν δίνει το δικαίωμα στα μέλη του Κογκρέσου να το επικαλεστούν ως επιχείρημα για να μπλοκάρουν την πώληση αμερικανικών όπλων και δη των F-35 στην #Τουρκία.

Η μη αναφορά στη «Γαλάζια Πατρίδα» αλλά και η μη επίσημη αναφορά στο casus belli στις εργασίες της διάσκεψης δεν συνιστούν ουσιαστική και αποτελεσματική αντίδραση στις τουρκικές απειλές, αλλά κενό στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής της χώρας μας».

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ΠΕΜΠΤΗ 09.07.2026 17:39
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