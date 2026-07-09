Μαρία Καρυστιανού: Η επιστράτευση της «προδοσίας», ως αντίβαρο στη δημοσκοπική υποχώρηση

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Δεν είναι η πρώτη φορά που η Μαρία Καρυστιανού καταφεύγει στη βαρύτερη λέξη της ελληνικής πολιτικής ζωής, την προδοσία. Τον Ιούνιο του 2025, με αφορμή την υπόθεση των Τεμπών και το αίτημα της για προανακριτική επιτροπή, κατηγόρησε ευθέως τον Κυριάκο Μητσοτάκη για εσχάτη προδοσία, ένα κακούργημα του άρθρου 134 του Ποινικού Κώδικα. Δεκατρείς μήνες αργότερα, με αφορμή τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, επανέρχεται με τον ίδιο χαρακτηρισμό γράφοντας ότι η σκόπιμη μη άσκηση του βέτο συνιστά εθνική προδοσία και ότι ο πρωθυπουργός θα λογοδοτήσει και για αυτό. Ανάμεσα στις δύο αναρτήσεις έχει μεσολαβήσει κάτι που δεν αναφέρεται πουθενά στο κείμενό της, αλλά εξηγεί πολλά. Οι δημοσκοπήσεις γύρισαν εναντίον της.

Βλέποντας αυτά τα εξοργιστικά που συμβαίνουν δίπλα μας, στην Άγκυρα , σε συνδυασμό με την εδώ αφωνία, νιώθω την ανάγκη να δηλώσω τα εξής:

Δεν θα σταθώ στην απαξίωση προς το πρόσωπο του ΠΘ της Ελλάδος, διότι γνωρίζω την πλήρη αποτυχία του να ενεργεί ως ηγέτης που φροντίζει τη… pic.twitter.com/NtPmM5WRh1 July 8, 2026

Η εικόνα των μετρήσεων του Ιουνίου και του Ιουλίου είναι ενιαία και δεν επιδέχεται πολλές ερμηνείες. Η Metron Analysis κατέγραψε την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» στο 7,5% στην εκτίμηση ψήφου, όταν την προηγούμενη μέτρηση βρισκόταν στο 10,4%, με την ίδια την κ. Καρυστιανού να υποχωρεί κατά περίπου πέντε μονάδες στη δημοτικότητα, από 39% σε 34%, χάνοντας για πρώτη φορά μετά από μήνες την πρωτιά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η Prorata για την Εφημερίδα των Συντακτών τον Ιούλιο την έφερε στο 8,5% από 9,5%. Η Interview για την POLITIC κατέγραψε τη μεγαλύτερη υποχώρηση της μέτρησης στο κόμμα της, με το 67% των πολιτών να δηλώνει ότι τα στελέχη του δεν έχουν πειστική πολιτική παρουσία και μόλις το 6% να αναγνωρίζει επάρκεια και σοβαρότητα. Στην πιο πρόσφατη μέτρηση της ίδιας εταιρείας, η Ελληνική Λύση περνά μπροστά της. Το κόμμα που πριν από λίγους μήνες διεκδικούσε τη δεύτερη θέση, σήμερα παλεύει να κρατήσει την τέταρτη.

Σε αυτό ακριβώς το σημείο ενεργοποιείται η ρητορική της προδοσίας. Όταν ένα κόμμα που γεννήθηκε από τον πόνο των Τεμπών αρχίζει να χάνει τη συγκινησιακή του ώθηση, χρειάζεται καύσιμο πιο ισχυρό από τη μνήμη. Και το πιο ισχυρό καύσιμο στην ελληνική πολιτική συνήθως είναι η καταγγελία του εθνικού ξεπουλήματος.

Το λεξιλόγιο είναι γνώριμο σε όποιον έζησε την περίοδο 2010 έως 2015. Τότε ακούγαμε καθημερινά για προδότες, για κυβερνήσεις κατοχής, για ξεπούλημα της πατρίδας, για πολιτικούς που θα λογοδοτούσαν στα δικαστήρια και στον λαό. Η φρασεολογία ήταν εργαλείο και όχι ανάλυση. Λειτουργούσε γιατί μιλούσε σε ένα κοινό οργισμένο, απογοητευμένο, πεπεισμένο ότι το «σύστημα» είναι ενιαίο και εχθρικό. Η κ. Καρυστιανού αναπαράγει σήμερα την ίδια ρητορική, με τα ίδια συστατικά. Ντροπή, θυμός, απογοήτευση, δουλικότητα χαρακτήρα, όσοι πρόδωσαν διαχρονικά τη γη των προγόνων μας. Ένας πολιτικός λόγος της εποχής των μνημονίων που επιχειρείται να ξαναζεσταθεί και να αναζωογονηθεί.

Η δεύτερη κίνησή της στην ίδια ανάρτηση είναι επίσης αποκαλυπτική, καθώς χαρακτηρίζει τα κόμματα της αντιπολίτευσης παθητικά έως ανύπαρκτα και τους καταλογίζει ότι έχουν χαθεί στην προεκλογική ψηφοθηρία. Η αρχηγός ενός κόμματος που καταρρέει δημοσκοπικά κατηγορεί τους υπόλοιπους για ψηφοθηρία, την ώρα που η ίδια στήνει την πιο κλασική ψηφοθηρική κατασκευή κατηγορώντας τους αντιπάλους για προδότες. Στόχος φυσικά όλης αυτής της ρητορικής δεν είναι τόσο ο κ. Μητσοτάκης, είναι το ακροατήριο. Το αντισυστημικό κοινό που αναζητά κάποιον να ονομάσει ενόχους και να τους καταδικάσει χωρίς δίκη. Εκείνο το κοινό δεν ζητά επιχειρήματα για την ομοφωνία στο Βορειοατλαντικό Συμβούλιο, ούτε για το ποιος αποφασίζει τελικά την πώληση των F-35. Ζητά ονόματα και ενοχές.

Και εδώ βρίσκεται το βαθύτερο πρόβλημα. Η κ. Καρυστιανού μπήκε στην πολιτική με ένα κεφάλαιο που ελάχιστοι διαθέτουν, την ηθική αυθεντία μιας μητέρας που έχασε το παιδί της και ζητούσε δικαιοσύνη. Κάθε φορά που η λέξη προδοσία εκτοξεύεται για να καλύψει μια δημοσκοπική τρύπα, χάνει λίγη από τη βαρύτητά της, μέχρι που δεν σημαίνει τίποτα.

Το ερώτημα δεν είναι αν η ανάρτηση θα της αποδώσει δημοσκοπικά στην επόμενη μέτρηση. Πιθανότατα θα αποδώσει. Το ερώτημα είναι τι μένει από ένα πολιτικό εγχείρημα που, μόλις δει τις δημοσκοπήσεις να υποχωρούν, καταφεύγει σε ρητορική εθνικού διχασμού. Στο Μαξίμου δεν ανησυχούν, στην Πειραιώς παρακολουθούν με ενδιαφέρον. Ξέρουν ότι όποιος ζει από την υπερβολή, από την υπερβολή και εξαντλείται.

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