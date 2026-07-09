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Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2446
09/07/2026
09.07.2026 06:39

ΣΥΡΙΖΑ: Στην Κ.Ε. η αναμέτρηση Φάμελλου – μειοψηφίας εν μέσω των πρώτων παραιτήσεων βουλευτών

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2446
09/07/2026
09.07.2026 06:39
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Στην κρίσιμη Κεντρική Επιτροπή που θα γίνει μεθαύριο Σάββατο θα ανοίξει τα χαρτιά του ο Σωκράτης Φάμελλος για το τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την άρνηση της ΕΛ.Α.Σ. για συνεργασία σε επίπεδο κομμάτων. Το κλίμα αναμένεται εκρηκτικό, δεδομένου ότι η μειοψηφία αμφισβητεί τις επιλογές του, με προεξάρχοντα τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος ήδη δηλώνει «παρών» ως υποψήφιος για πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ζητώντας παραίτηση Φάμελλου.

Την ίδια ώρα, έχει ανοίξει ο χορός των παραιτήσεων βουλευτών, πιέζοντας ακόμη περισσότερο τον Φάμελλο. Την αρχή έκανε ο Γιώργος Καραμέρος, ανακοινώνοντας την παραίτησή του το περασμένο Σάββατο (αν και αυτή μέχρι χθες το απόγευμα δεν είχε υποβληθεί επίσημα στον Πρόεδρο της Βουλής), και ακολούθησε χθες η Κατερίνα Νοτοπούλου. Επιλαχών της Νοτοπούλου είναι ο Γιάννης Αμανατίδης, ο οποίος θεωρείται ότι βρίσκεται κοντά στην ομάδα Παππά.

Σύμφωνα με κομματικές πηγές, αυτή τη φορά δεν θα προηγηθεί συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, διότι τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής την προκάλεσε η μειοψηφία διά των 73 υπογραφών και όχι ο πρόεδρος. Το κυρίαρχο ερώτημα είναι αν ο Σωκράτης Φάμελλος θα επιμείνει στην εισήγηση της 6ης Ιουνίου, που επικρίθηκε και από τις δύο πλευρές για το ότι δεν ήταν «καθαρή», ή αν θα κάνει πιο ξεκάθαρο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να κατέβει στις εκλογές με αντιπαραθετικό στον Τσίπρα ψηφοδέλτιο.

Το σίγουρο είναι, λένε συνεργάτες του, πως «δεν πρόκειται να υιοθετήσει λογικές περιχαράκωσης και αυτόνομης καθόδου», με άλλα λόγια ο Σωκράτης Φάμελλος δεν αναμένεται να επιχειρήσει μια γεφύρωση του χάσματος με τη μειοψηφία.

Εκτιμάται ότι ακόμη διαθέτει πλειοψηφία στο όργανο, παρά τις παραιτήσεις και τις αποχωρήσεις. Γίνονται δε όλες αυτές τις μέρες έντονες προσπάθειες κινητοποίησης των μελών που πρόσκεινται στην πλειοψηφία για να έρθουν και να ψηφίσουν στη συνεδρίαση, με τη μειοψηφία να έχει βγει στα κεραμίδια, καλώντας όσους σκοπεύουν να κατευθυνθούν στην ΕΛ.Α.Σ. να μην ψηφίσουν στην Κ.Ε. για την τύχη του ΣΥΡΙΖΑ από τη στιγμή που θα πάνε σε άλλο κόμμα.

Η εικόνα που υπάρχει είναι ότι από τα «γεννητούρια» της ΕΛ.Α.Σ. κι έπειτα έχουν σημειωθεί πέντε παραιτήσεις, ενώ τους τελευταίους μήνες έχουν αποχωρήσει από την Κ.Ε. άλλοι 30, σύνολο δηλαδή 35 μελών που κατά την Κουμουνδούρου έχουν αντικατασταθεί.

Τη λίστα των μελών, όπως έχει διαμορφωθεί ύστερα από όλες αυτές τις παραιτήσεις, ζητά η μειοψηφία – καταρχάς ο Νίκος Παππάς έστειλε σχετική επιστολή στον Φάμελλο, ενώ ακολούθησε και ο Τρύφων Αλεξιάδης. Πάντως, από τη μειοψηφία, με εξαίρεση τον «θερμόαιμο» Πολάκη, φαίνεται να υπάρχει η εκτίμηση πως η συνεδρίαση της 11ης Ιουλίου θα είναι μία ακόμη θερμή συνεδρίαση, αλλά όχι η «μητέρα των μαχών», υπό την έννοια ότι οι συσχετισμοί εκ των πραγμάτων θα ανατραπούν μέχρι τις αρχές φθινοπώρου, λόγω των αθρόων αποχωρήσεων προς την ΕΛ.Α.Σ.

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