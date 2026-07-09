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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

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09.07.2026 07:18

Το πετρέλαιο σκαρφαλώνει στα 80 δολάρια – Νέο κύκλο ανόδου πυροδοτεί το «τέλος εκεχειρίας» του Τραμπ

09.07.2026 07:18
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Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου πυροδοτώντας ανησυχίες για νέο κύκλο αυξήσεων των καυσίμων μετά την νέα ένταση στη Μέση Ανατολή.

Η τιμή του πετρελαίου Brent σκαρφάλωσε στα 79 δολάρια ανά βαρέλι στις συναλλαγές της Πέμπτης (9.7.2026) αυξάνοντας τα εβδομαδιαία κέρδη του σε σχεδόν 10%, μετά την επιβεβαίωση από τον αμερικανικό στρατό ότι πραγματοποίησε επιθέσεις στο Ιράν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, εντείνοντας τις εντάσεις και τροφοδοτώντας ανησυχίες για τον ενεργειακό εφοδιασμό από τη Μέση Ανατολή.

Το σκηνικό πολέμου πυροδότησε άνοδο και στις τιμές του αργού WTI που διαπραγματεύεται πάνω από τα 74 δολάρια το βαρέλι, με άνοδο περίπου 1%.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι οι επιθέσεις είχαν ως στόχο να μειώσουν την ικανότητα του Ιράν να απειλήσει την πλοήγηση μέσω των Στενών του Ορμούζ, ενώ η Τεχεράνη δεσμεύτηκε για μια μεγάλης κλίμακας εκστρατεία αντιποίνων εναντίον των αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων σε όλη την περιοχή.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι, κατά την άποψή του, η εκεχειρία έχει τελειώσει και προειδοποίησε για πρόσθετη στρατιωτική δράση κατά του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου ενός νέου αποκλεισμού. Προειδοποίησε επίσης ότι οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να αυξηθούν περαιτέρω και είπε ότι μελλοντικές επιθέσεις μπορεί να στοχεύσουν τον βασικό τερματικό σταθμό εξαγωγών του Ιράν στο νησί Χαργκ.

Οι νέες εχθροπραξίες έχουν αυξήσει τους φόβους ότι η κατάρρευση της ενδιάμεσης ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα μπορούσε για άλλη μια φορά να διαταράξει τον παγκόσμιο εφοδιασμό με πετρέλαιο, με τα Στενά του Ορμούζ να παραμένουν στο επίκεντρο της σύγκρουσης.

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