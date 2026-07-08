Πιερρακάκης από Economist: «Η Ευρώπη χρειάζεται κοινό δόγμα στην Τεχνητή Νοημοσύνη – Δεν αρκεί μια ήπειρος για να ρυθμίσει τα μοντέλα AI»

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Για την ανάγκη να αποκτήσει η Ευρώπη ένα ενιαίο, συμπαγές και φιλόδοξο τεχνολογικό δόγμα, προκειμένου να μην μετατραπεί σε «ουραγό» των εξελίξεων απέναντι στις ΗΠΑ και την Κίνα, μίλησε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, στο πλαίσιο του 30ού Ετήσιου Κυβερνητικού Roundtable του The Economist.

Σε μια συζήτηση υψηλού επιπέδου με τον Alasdair Ross (Countries Editor του «The World Ahead»), ο κ. Πιερρακάκης, αξιοποιώντας την εμπειρία του από το χαρτοφυλάκιο της Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ανέλυσε τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στο «τι πρέπει» και το «τι μπορεί» να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχοντας ως πυξίδα τις εμβληματικές εκθέσεις των Μάριο Ντράγκι και Ενρίκο Λέτα για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα.

Η διπλή φύση της Τεχνητής Νοημοσύνης: Μεταξύ «διαστημικής κούρσας» και «πυρηνικών εξοπλισμών»

Η τοποθέτηση του Έλληνα υπουργού για τα Μεγάλα Γλωσσικά Μοντέλα (LLMs) και την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτική, καθώς περιέγραψε μια έντονη δυαδικότητα που προκαλεί δέος αλλά και ανησυχία.

«Από τη μία πλευρά, η εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης θυμίζει τη διαστημική κούρσα (λόγω των τεράστιων προοπτικών ανάπτυξης), αλλά από την άλλη πλευρά, θυμίζει την κούρσα των πυρηνικών εξοπλισμών», σημείωσε χαρακτηριστικά. Όπως εξήγησε, οι δυνατότητες των νέων υπερ-μοντέλων AI είναι τόσο μεγάλες, που μπορούν να «εισβάλουν» σχεδόν σε οποιοδήποτε ψηφιακό σύστημα.

Αυτό δημιουργεί μια άμεση και τεράστια ανάγκη για επενδύσεις στην ασφάλεια των συστημάτων. «Πολλά από τα συστήματα που χρησιμοποιούμε διεθνώς είναι παλιά και ξεπερασμένα. Θα απαιτηθεί ένα πολύ σημαντικό επίπεδο επενδύσεων για αναβαθμίσεις ασφαλείας (patching), κάτι που ο κόσμος δεν έχει ακόμη συνειδητοποιήσει πλήρως», προειδοποίησε.

«Καμία ήπειρος δεν μπορεί να ρυθμίσει μόνη της το AI»

Αναφερόμενος στο θεσμικό πλαίσιο, ο κ. Πιερρακάκης ξεκαθάρισε ότι τα παραδοσιακά γεωγραφικά σύνορα δεν υφίστανται στον ψηφιακό κόσμο. «Καμία χώρα –και θα έλεγα ούτε καμία ήπειρος από μόνη της– δεν είναι αρκετά μεγάλη ώστε να διακυβερνήσει και να ρυθμίσει τα ισχυρά μοντέλα AI. Αυτό που απαιτείται επειγόντως είναι ο διεθνής, πολυμερής συντονισμός».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η βασική διαφορά αυτής της τεχνολογικής επανάστασης με τις προηγούμενες είναι η εκθετική ταχύτητα. «Ό,τι παλαιότερα συνέβαινε μέσα σε δεκαετίες, τώρα θα συμβαίνει μέσα σε χρόνια, μήνες ή ακόμη και εβδομάδες. Τα πολιτικά συστήματα αντιδρούν συνήθως με “υπο-γραμμικό” τρόπο, ενώ οι εξελίξεις τρέχουν με εκθετικό ρυθμό».

Οι τρεις επιλογές της Ευρώπης: Lead, Build, Regulate

Απαντώντας στο αν η Ευρώπη έχει χάσει το τρένο της παραγωγής, ο κ. Πιερρακάκης πρότεινε ένα ξεκάθαρο τρίπτυχο στρατηγικής:

Να ηγηθούμε (Lead): Να επιλέξουμε τους τομείς όπου έχουμε ήδη παγκόσμιους πρωταθλητές (όπως οι υποδομές τηλεπικοινωνιών 5G και 6G με την Ericsson στη Σουηδία και τη Nokia στη Φινλανδία) και να δημιουργήσουμε μεγάλα οικοσυστήματα γύρω τους.

Να οικοδομήσουμε (Build): Να δημιουργήσουμε ευρωπαϊκές εναλλακτικές σε στρατηγικούς τομείς, όπως έγινε στο παρελθόν με την Airbus και το Galileo. Ωστόσο, ο υπουργός σημείωσε ότι επειδή οι πόροι είναι πεπερασμένοι, δεν μπορούμε να φτιάξουμε «ευρωπαϊκές εκδοχές για τα πάντα».

Έξυπνη Ρύθμιση (Regulate): Εκεί όπου δεν έχουμε πλεονέκτημα, όπως στις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (cloud) όπου οι αμερικανικοί κολοσσοί κατέχουν τα δύο τρίτα της αγοράς, πρέπει να γίνουμε έξυπνοι ρυθμιστές. Να ελέγχουμε τα δεδομένα, να διασφαλίζουμε ότι μένουν εντός Ευρώπης και να εκμηδενίζουμε το κόστος μετάβασης από τον έναν πάροχο στον άλλο.

Στοπ στη «φυγή» των Startups προς το Delaware των ΗΠΑ

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο χρηματοδοτικό κενό που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές νεοφυείς επιχειρήσεις. «Κάθε νεοφυής επιχείρηση που δημιουργείται στην Ευρώπη θα πρέπει να μπορεί να υλοποιήσει το σύνολο των φιλοδοξιών της εντός της ευρωπαϊκής ηπείρου», τόνισε ο κ. Πιερρακάκης.

Όπως εξήγησε, σήμερα μια startup στην Ευρώπη, όταν φτάσει σε ένα συγκεκριμένο μέγεθος, αντιμετωπίζει την υπαρξιακή ανάγκη να μετατραπεί σε εταιρεία του Delaware για να βρει αμερικανικά κεφάλαια. «Αυτό θα έπρεπε να αποτελεί επιλογή και όχι αναγκαιότητα. Πρέπει να διαθέτουμε τους απαραίτητους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς και την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, ώστε να κρατάμε τα μυαλά και τις επιχειρήσεις μας εδώ».

Μια πρόταση-σταθμός για τις τηλεπικοινωνίες

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Πιερρακάκης αποκάλυψε ότι κατέθεσε πρόταση για την κεντρική διεξαγωγή των δημοπρασιών φάσματος (τηλεπικοινωνιών) σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντί να γίνονται ξεχωριστά και κατακερματισμένα στα 27 κράτη-μέλη.

Στόχος είναι, μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), μέρος αυτών των εσόδων να επανεπενδύεται για τη χρηματοδότηση εφαρμογών και υποδομών, μετατρέποντας τη συζήτηση για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό από ένα «παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος» σε μια στρατηγική ενίσχυσης της συνολικής ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης.

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