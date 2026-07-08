Άργος: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορούνται οι δύο αστυνομικοί – Πώς έγινε η αιματηρή καταδίωξη του 20χρονου, 13 σφαίρες σε 30 λεπτά

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Αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος των αστυνομικών που πυροβόλησαν τον 20χρονο κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν δύο αστυνομικοί που έκαναν χρήση των όπλων τους.

Ο 20χρονος φέρει δύο τραύματα από σφαίρες στο κεφάλι και σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν είναι εγκεφαλικά νεκρός.

13 πυροβολισμοί σε 30 λεπτά

Η καταδίωξη ξεκίνησε στις 2.00 τα ξημερώματα και διήρκησε περίπου 30 λεπτά, με τους δύο αστυνομικούς που συνελήφθησαν να κάνουν χρήση των όπλων τους τουλάχιστον 13 φορές.

Οι αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση υποστηρίζουν ότι ο 20χρονος αγνόησε το σήμα που του έκαναν για έλεγχο και διέφυγε αναπτύσσοντας ταχύτητα.

Τελικά τον εγκλώβισαν κοντά σε σούπερμαρκετ, με τον 20χρονο να εμβολίζει τα οχήματα τους, έπειτα να βγαίνει από το αμάξι και να επιχειρεί να σκαρφαλώσει σε μαντρότοιχο. Σε βίντεο που εξασφάλισε το MEGA φαίνονται περιπολικά να σπεύδουν στο σημείο πριν τους πυροβολισμούς και αφού έπεσαν οι πυροβολισμοί να σπεύδει ασθενοφόρο για να παραλάβει τον 20χρονο.

Η εκδοχή τους μένει να επιβεβαιωθεί ή να διαψευσθεί από την ανεξάρτητη έρευνα.

Η ανακοίνωση του Θριάσιου Νοσοκομείου

«Σήμερα, γύρω στις 6:30, προσεκομίσθη στα ΤΕΠ του Θριασίου από τα ΤΕΠ νοσοκομείου Αργούς, νεαρός περίπου 25, αγνώστων στοιχείων, διασωληνωμένος με μυδρίαση κ τραύμα στο κεφάλι από πυροβολισμό. Μπήκε αμέσως χειρουργείο κ παραμένει στη νευροχειρουργική κλινική. Είναι εγκεφαλικά νεκρός».

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Πρώτες πρωινές ώρες, σήμερα, 8 Ιουλίου 2026, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) Αργολίδας επιχείρησαν να διενεργήσουν έλεγχο σε οδηγό οχήματος σε περιοχή του Άργους.

Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στα σήματα στάσης των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα, προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, ενώ επιχείρησε να εμβολίσει αστυνομικούς που βρίσκονταν εκτός υπηρεσιακών οχημάτων, καθώς και υπηρεσιακά οχήματα κατά τη διάρκεια της διαφυγής του. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία κινήθηκε με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο.

Τελικώς, το όχημα εγκλωβίστηκε από περιπολικά, τα οποία εμβόλισε και στη συνέχεια ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα πεζός επιχειρώντας να διαφύγει αναρριχώμενος σε μαντρότοιχο. Δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού τους οπλισμού, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άνδρα. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., το οποίο τον μετέφερε σε νοσοκομείο, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αττικής, όπου νοσηλεύεται.

Στη διαδρομή διαφυγής του, πλησίον του σημείου που έγινε το αρχικό σήμα στάσης από τους αστυνομικούς, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε αεροβόλο πιστόλι, το οποίο θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί, σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη. Παράλληλα έχει ξεκινήσει η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία για τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών υπό τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου με τη συνδρομή της Δ.Α.Ο.Ε..

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