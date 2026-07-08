«Δεν πλήττεται ο αυτοσεβασμός σου όταν σιωπάς δίπλα στον Τραμπ;» – Δανός δημοσιογράφος «κάρφωσε» τον Ρούτε (Video)

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Σε αμηχανία βρέθηκε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη σύνοδο κορυφής της Συμμαχίας στην Άγκυρα, όταν Δανός δημοσιογράφος τον κάλεσε να απαντήσει για τη στάση σιωπής που τηρεί απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, ακόμη και όταν ο Αμερικανός πρόεδρος στρέφεται εναντίον Ευρωπαίων συμμάχων.

Μάλιστα, ο δημοσιογράφος έθεσε ευθέως το ζήτημα του κατά πόσο η επιλογή του Ρούτε να βρίσκεται δίπλα στον Τραμπ χωρίς να αντιδρά επηρεάζει τον «αυτοσεβασμό» του. «Κάθεσαι δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ όταν μιλά για την κατάκτηση της Γροιλανδίας και όταν επιτίθεται σε συμμάχους, όπως η Ισπανία, πράγματα που δεν φαίνεται να ενέκρινε ο παλιός Μαρκ Ρούτε. Δεν επηρεάζεται ο αυτοσεβασμός σου όταν κάθεσαι δίπλα του και δεν λες τίποτα;», ρώτησε χαρακτηριστικά.

Η… διπλωματική απάντηση Ρούτε

Ο ΓΓ του ΝΑΤΟ επέλεξε να μην απαντήσει ευθέως στην αιχμηρή ερώτηση, αλλά υπερασπίστηκε τη συμβολή του Τραμπ στη Συμμαχία, λέγοντας ότι «αναγνωρίζω τον έπαινο εκεί όπου πρέπει». Παράλληλα, υποστήριξε πως ο Αμερικανός πρόεδρος αξίζει αναγνώριση, καθώς «το ΝΑΤΟ είναι σήμερα πολύ ισχυρότερο».

Ο Ρούτε απέδωσε την ενίσχυση της Συμμαχίας τόσο στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, όσο και στην πίεση που άσκησε ο Τραμπ προς τις ευρωπαϊκές χώρες για αύξηση των αμυντικών δαπανών. Όπως είπε, η ανάγκη για πιο ισορροπημένη κατανομή των δαπανών μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ αποτελεί διαχρονική επιδίωξη της Ουάσινγκτον, ήδη από την περίοδο του Αϊζενχάουερ.

WOW — Danish reporter *goes there* with Mark Rutte



"You sit next to Donald Trump at moments when he talks about conquering Greenland, talks about lashing out at allies like Spain — things it doesn't seem like the old Mark Rutte would approve of. Does this have any affect on… pic.twitter.com/9XYisCYtF3 — Aaron Rupar (@atrupar) July 8, 2026

Αναφερόμενος στο ζήτημα της Γροιλανδίας, ο Μαρκ Ρούτε δήλωσε πως έχει ήδη μεταφέρει στον Τραμπ ότι κατανοεί τις ανησυχίες του για την παρουσία της Ρωσίας και της Κίνας στον Αρκτικό Βορρά, ωστόσο, η απάντηση πρέπει να δοθεί «μαζί», μέσα από το πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

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