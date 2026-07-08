search
ΤΕΤΑΡΤΗ 08.07.2026 21:39
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.07.2026 21:23

Emmy Awards 2026: Το «The Pitt» οδηγεί την κούρσα με 25 υποψηφιότητες – «Άφαντο» το Stranger Things στις top κατηγορίες

08.07.2026 21:23
emmy ypopsifiotites – new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η ιατρική σειρά The Pitt και η σειρά Hacks, με επίκεντρο τις περιπέτειες μιας γηράσκουσας κωμικού, συγκέντρωσαν τις περισσότερες υποψηφιότητες στην κούρσα των βραβείων Emmy, το ισοδύναμο των Όσκαρ της αμερικανικής τηλεόρασης.

Το «The Pitt» μετρά 25 υποψηφιότητες και θεωρείται φαβορί για το βραβείο της καλύτερης δραματικής σειράς, ενώ το «Hacks» εξασφάλισε 24 υποψηφιότητες.

Για το βραβείο καλύτερης δραματικής σειράς, υποψηφιότητες έλαβαν επίσης οι σειρές «The Diplomat», «The Gilded Age», «A Knight of the Seven Kingdoms», «Paradise», «Pluribus», «Slow Horses» και «Your Friends and Neighbors».

Στη μάχη για την καλύτερη κωμική σειρά, το «Hacks» θα έρθει αντιμέτωπο με τις σειρές «Abbott Elementary», «The Bear», «Margo’s Got Money ⁠Troubles», «Nobody Wants This», «Only Murders in the ⁠Building», «Shrinking» και «Widow’s ⁠Bay».

Οι νικητές των βραβείων Emmy θα ανακοινωθούν σε μια επίσημη τελετή στο Λος Άντζελες που θα προβληθεί ζωντανά στο NBC τη 14η Σεπτεμβρίου. Παρουσιάστρια της βραδιάς θα είναι η πρωταγωνίστρια του «Law & Order: SVU» Μαρίσκα Χαργκιτάι.

Ακολουθεί ο κατάλογος με τις υποψηφιότητες στις κυριότερες κατηγορίες για την 78η τελετή των βραβείων Emmy:

Καλύτερη δραματική σειρά:

  • The Diplomat
  • The Gilded Age
  • A Knight of the Seven Kingdoms
  • Paradise
  • The Pitt
  • Pluribus
  • Slow Horses
  • Your Friends and Neighbors

Καλύτερη κωμική σειρά:

  • Abbott Elementary
  • The Bear
  • Hacks
  • Margo’s Got Money ⁠Troubles
  • Nobody Wants This
  • Only Murders in the Building
  • Shrinking
  • Widow’s Bay

Καλύτερη μίνι σειρά:

  • All Her Fault
  • The Beast in Me
  • Beef
  • DTF St. Louis
  • Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette

Καλύτερος ηθοποιός σε δραματική σειρά:

  • Στέρλινγκ Κ. Μπράουν, Paradise
  • Γκάρι Όλντμαν, Slow Horses
  • Μαρκ Ράφαλο, Task
  • Ρούφους Σιούελ, The Diplomat
  • Νόα Γουάιλ, The Pitt

Καλύτερη ηθοποιός σε δραματική σειρά:

  • Κάρι Κουν, The Gilded Age
  • Τσέις Ινφίνιτι, The Testaments
  • Κέρι Ράσελ, The Diplomat
  • Ρία Σίχορν, Pluribus
  • Zendaya, Euphoria

Καλύτερος ηθοποιός σε κωμική σειρά

  • Γιαχία Αμπντούλ Ματίν, Wonder Man
  • Στιβ Καρέλ, Rooster
  • Μάθιου Ρις, Widow’s Bay
  • Τζέισον Σίγκελ, Shrinking
  • Μάρτιν Σορτ, Only Murders in the Building

Καλύτερη ηθοποιός σε κωμική σειρά:

  • Κουίντα Μπράνσον, Abbott Elementary
  • Άιο Εντεμπίρι, The Bear
  • Έλ Φάνινγκ, Margo’s Got Money ⁠Troubles
  • Λίζα Κούντροου, Mon Comeback
  • Τζιν Σμαρτ, Hacks

Σύμφωνα με το Deadline, η σειρά Stranger Things, που διαδραματίζεται την εποχή του Ρίγκαν, ανήκει σε εκείνες που… αγνοήθηκαν επιδεικτικά από τους κριτές, καθώς μπορεί να λάβει πολλές διακρίσεις σε τεχνικές κατηγορίες για την τελευταία σεζόν της, αλλά καμία αναγνώριση στις κατηγορίες Καλύτερης Δραματικής Σειράς ή ερμηνείας.

Διαβάστε επίσης:

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 9 Ιουλίου

Emmy Awards: Η Mariska Hargitay αναλαμβάνει την παρουσίαση της 78ης τελετής (photos/video)

Ο ΑΝΤ1 ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Γιώργο Λιάγκα – Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kate-hudson-eksot
LIFESTYLE

Η Κέιτ Χάντσον απολαμβάνει το ελληνικό καλοκαίρι – Η βόλτα με σκάφος και οι τρυφερές στιγμές με τον σύντροφό της (Photos)

emmy ypopsifiotites – new
MEDIA

Emmy Awards 2026: Το «The Pitt» οδηγεί την κούρσα με 25 υποψηφιότητες – «Άφαντο» το Stranger Things στις top κατηγορίες

kerameos_1506_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεραμέως: Πρόσθετοι ωφελούμενοι από τη ρύθμιση για τις συντάξεις χηρείας

asthenoforo-syros
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Σύρο για 72χρονο που έπεσε σε πηγάδι (Photos)

erdogan new
ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν για δηλώσεις Μητσοτάκη και F-35: «Δεν έπρεπε να υποπέσει σε ένα τέτοιο λάθος – Θέμα των ηγετών η επίλυση των ζητημάτων του Αιγαίου» – Τι είπε για το casus belli

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Jarell Quansah
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άνοιξε ο ασκός του Αιόλου: Βουλευτής των Εργατικών καλεί τη FIFA να άρει την τιμωρία παίκτη της Αγγλίας - Η Γαλλία άσκησε έφεση για κίτρινη του Ολίσε

kairos
ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή του καιρού την Πέμπτη με βροχές και 30άρια: Η ζέστη κάνει πίσω, ενώ η Ευρώπη «ψήνεται»

larnaka2 new
ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος, η «πίσω αυλή» του Ισραήλ: Ακίνητα, σχολεία, συναγωγές και ο φόβος ενός αθόρυβου εποικισμού

cyprus
ΚΟΣΜΟΣ

Ο «soft» εποικισμός της Κύπρου από το Ισραήλ - Στα χέρια τους 3.800 ακίνητα, η πίεση στη Λευκωσία και ο ρόλος της Black Cube

ErlingHaaland2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Όταν ο Χάαλαντ αγόρασε και δώρισε στην πόλη του βιβλίο κόστους 120.000 ευρώ με μύθους των Βίκινγκς

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 08.07.2026 21:37
kate-hudson-eksot
LIFESTYLE

Η Κέιτ Χάντσον απολαμβάνει το ελληνικό καλοκαίρι – Η βόλτα με σκάφος και οι τρυφερές στιγμές με τον σύντροφό της (Photos)

emmy ypopsifiotites – new
MEDIA

Emmy Awards 2026: Το «The Pitt» οδηγεί την κούρσα με 25 υποψηφιότητες – «Άφαντο» το Stranger Things στις top κατηγορίες

kerameos_1506_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεραμέως: Πρόσθετοι ωφελούμενοι από τη ρύθμιση για τις συντάξεις χηρείας

1 / 3