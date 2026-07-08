Emmy Awards 2026: Το «The Pitt» οδηγεί την κούρσα με 25 υποψηφιότητες – «Άφαντο» το Stranger Things στις top κατηγορίες

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Η ιατρική σειρά The Pitt και η σειρά Hacks, με επίκεντρο τις περιπέτειες μιας γηράσκουσας κωμικού, συγκέντρωσαν τις περισσότερες υποψηφιότητες στην κούρσα των βραβείων Emmy, το ισοδύναμο των Όσκαρ της αμερικανικής τηλεόρασης.
Το «The Pitt» μετρά 25 υποψηφιότητες και θεωρείται φαβορί για το βραβείο της καλύτερης δραματικής σειράς, ενώ το «Hacks» εξασφάλισε 24 υποψηφιότητες.
Για το βραβείο καλύτερης δραματικής σειράς, υποψηφιότητες έλαβαν επίσης οι σειρές «The Diplomat», «The Gilded Age», «A Knight of the Seven Kingdoms», «Paradise», «Pluribus», «Slow Horses» και «Your Friends and Neighbors».
Στη μάχη για την καλύτερη κωμική σειρά, το «Hacks» θα έρθει αντιμέτωπο με τις σειρές «Abbott Elementary», «The Bear», «Margo’s Got Money Troubles», «Nobody Wants This», «Only Murders in the Building», «Shrinking» και «Widow’s Bay».
Οι νικητές των βραβείων Emmy θα ανακοινωθούν σε μια επίσημη τελετή στο Λος Άντζελες που θα προβληθεί ζωντανά στο NBC τη 14η Σεπτεμβρίου. Παρουσιάστρια της βραδιάς θα είναι η πρωταγωνίστρια του «Law & Order: SVU» Μαρίσκα Χαργκιτάι.
Ακολουθεί ο κατάλογος με τις υποψηφιότητες στις κυριότερες κατηγορίες για την 78η τελετή των βραβείων Emmy:
Σύμφωνα με το Deadline, η σειρά Stranger Things, που διαδραματίζεται την εποχή του Ρίγκαν, ανήκει σε εκείνες που… αγνοήθηκαν επιδεικτικά από τους κριτές, καθώς μπορεί να λάβει πολλές διακρίσεις σε τεχνικές κατηγορίες για την τελευταία σεζόν της, αλλά καμία αναγνώριση στις κατηγορίες Καλύτερης Δραματικής Σειράς ή ερμηνείας.
Διαβάστε επίσης:
Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 9 Ιουλίου
Emmy Awards: Η Mariska Hargitay αναλαμβάνει την παρουσίαση της 78ης τελετής (photos/video)
Ο ΑΝΤ1 ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Γιώργο Λιάγκα – Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.