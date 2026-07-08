Emmy Awards 2026: Το «The Pitt» οδηγεί την κούρσα με 25 υποψηφιότητες – «Άφαντο» το Stranger Things στις top κατηγορίες

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Η ιατρική σειρά The Pitt και η σειρά Hacks, με επίκεντρο τις περιπέτειες μιας γηράσκουσας κωμικού, συγκέντρωσαν τις περισσότερες υποψηφιότητες στην κούρσα των βραβείων Emmy, το ισοδύναμο των Όσκαρ της αμερικανικής τηλεόρασης.

Το «The Pitt» μετρά 25 υποψηφιότητες και θεωρείται φαβορί για το βραβείο της καλύτερης δραματικής σειράς, ενώ το «Hacks» εξασφάλισε 24 υποψηφιότητες.

The Pitt leads Emmy nominations, but Stranger Things snubbed in top categories https://t.co/iRAfFr6RUy — BBC News (UK) (@BBCNews) July 8, 2026

Για το βραβείο καλύτερης δραματικής σειράς, υποψηφιότητες έλαβαν επίσης οι σειρές «The Diplomat», «The Gilded Age», «A Knight of the Seven Kingdoms», «Paradise», «Pluribus», «Slow Horses» και «Your Friends and Neighbors».

Στη μάχη για την καλύτερη κωμική σειρά, το «Hacks» θα έρθει αντιμέτωπο με τις σειρές «Abbott Elementary», «The Bear», «Margo’s Got Money ⁠Troubles», «Nobody Wants This», «Only Murders in the ⁠Building», «Shrinking» και «Widow’s ⁠Bay».

#Emmy Snubs and Surprises: 'Stranger Things' Shut Out of Major Races, Sydney Sweeney Misses and 'Widow's Bay' Shocks With 19 Nodshttps://t.co/NKEYsstTUh pic.twitter.com/pltzk2LOhp July 8, 2026

Οι νικητές των βραβείων Emmy θα ανακοινωθούν σε μια επίσημη τελετή στο Λος Άντζελες που θα προβληθεί ζωντανά στο NBC τη 14η Σεπτεμβρίου. Παρουσιάστρια της βραδιάς θα είναι η πρωταγωνίστρια του «Law & Order: SVU» Μαρίσκα Χαργκιτάι.

#Emmys: Outstanding Drama Series:



The Diplomat

The Gilded Age

A Knight of the Seven Kingdoms

Paradise

The Pitt

Pluribus

Slow Horses

Your Friends and Neighbors



Stay updated on the 2026 nominees here: https://t.co/yL6wHaLLlJ July 8, 2026

Ακολουθεί ο κατάλογος με τις υποψηφιότητες στις κυριότερες κατηγορίες για την 78η τελετή των βραβείων Emmy:

Καλύτερη δραματική σειρά:

The Diplomat

The Gilded Age

A Knight of the Seven Kingdoms

Paradise

The Pitt

Pluribus

Slow Horses

Your Friends and Neighbors

Καλύτερη κωμική σειρά:

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Margo’s Got Money ⁠Troubles

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

Shrinking

Widow’s Bay

Καλύτερη μίνι σειρά:

All Her Fault

The Beast in Me

Beef

DTF St. Louis

Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette

Καλύτερος ηθοποιός σε δραματική σειρά:

Στέρλινγκ Κ. Μπράουν, Paradise

Γκάρι Όλντμαν, Slow Horses

Μαρκ Ράφαλο, Task

Ρούφους Σιούελ, The Diplomat

Νόα Γουάιλ, The Pitt

Καλύτερη ηθοποιός σε δραματική σειρά:

Κάρι Κουν, The Gilded Age

Τσέις Ινφίνιτι, The Testaments

Κέρι Ράσελ, The Diplomat

Ρία Σίχορν, Pluribus

Zendaya, Euphoria

Καλύτερος ηθοποιός σε κωμική σειρά

Γιαχία Αμπντούλ Ματίν, Wonder Man

Στιβ Καρέλ, Rooster

Μάθιου Ρις, Widow’s Bay

Τζέισον Σίγκελ, Shrinking

Μάρτιν Σορτ, Only Murders in the Building

Καλύτερη ηθοποιός σε κωμική σειρά:

Κουίντα Μπράνσον, Abbott Elementary

Άιο Εντεμπίρι, The Bear

Έλ Φάνινγκ, Margo’s Got Money ⁠Troubles

Λίζα Κούντροου, Mon Comeback

Τζιν Σμαρτ, Hacks

Σύμφωνα με το Deadline, η σειρά Stranger Things, που διαδραματίζεται την εποχή του Ρίγκαν, ανήκει σε εκείνες που… αγνοήθηκαν επιδεικτικά από τους κριτές, καθώς μπορεί να λάβει πολλές διακρίσεις σε τεχνικές κατηγορίες για την τελευταία σεζόν της, αλλά καμία αναγνώριση στις κατηγορίες Καλύτερης Δραματικής Σειράς ή ερμηνείας.

The nominations for the 78th Primetime Emmy Awards were unveiled this morning.



Check out our look at who didn’t make the cut and should have, as well as some surprises that put that little extra pep in the Emmys’ step.



View the full list of #Emmys Snubs and Surprises here:… pic.twitter.com/PgcMVAq8Qg — Deadline (@DEADLINE) July 8, 2026

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