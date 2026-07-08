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Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.07.2026 18:59

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 9 Ιουλίου

08.07.2026 18:59
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Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Βολεύει η πόλωση Κυριάκο και Αλέξη» και αναλυτικό – αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τους σκληρούς πολιτικούς τόνους από Ν.Δ. και ΕΛ.Α.Σ. με στόχο τη δημοσκοπική άνοδο, αλλά και για την αισιοδοξία τους ότι οι αναποφάσιστοι θα στραφούν στα κόμματα εξουσίας και όχι στον χαβαλέ, κυκλοφορεί το «ΠΟΝΤΙΚΙ» το πρωί της Πέμπτης.

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