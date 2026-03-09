Οι ΑΠΕ σώζουν την…τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα, πού να προχωρούσε και η αποθήκευση!

Ο ήλιος και ο άνεμος σώζουν προς το παρόν την τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα, παρότι είναι σε εξέλιξη η σύρραξη στη Μέση Ανατολή, με τις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου να βρίσκονται σε σοκ λόγω και των κερδοσκοπικών παιγνιδιών.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η Ελλάδα αν και κατέγραψε αύξηση 0,8%, έχει την 4η φθηνότερη τιμή στην ΕΕ στην χονδρεμπορική αγορά ρεύματος με 82,94 ευρώ τη μεγαβατώρα (MWh), πίσω από τη Φινλανδία που καταγράφει 71,76 ευρώ, την Εσθονία με 81,53 ευρώ και τη Σουηδία με 82,05 ευρώ.

Το σημαντικό αυτό δεδομένο είναι αποτέλεσμα της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ – αιολικά και φωτοβολταϊκά – καθώς και από τα υδροηλεκτρικά, που συγκρατούν την τιμή της χονδρικής εξαιτίας της περιορισμένης χρήσης του ακριβού φυσικού αερίου μέχρι τις απογευματινές ώρες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στις 8 Μαρτίου η συμμετοχή στο δίκτυο του αερίου ήταν 39,67%, των αιολικών και φωτοβολταϊκών στο 34,12%, των υδροηλεκτρικών 19,96%, σύνολο, δηλαδή για τις ΑΠΕ, 54,08%.

Ο ήλιος και ο άνεμος σήμερα και μέχρι το μεσημέρι ανεβάζουν το μερίδιο των ΑΠΕ σε συντριπτικά ποσοστά με 57,53% από φωτοβολταϊκά και 31,75% από αιολικά με ένα ποσοστό της τάξης του 6% να προέρχεται από υδροηλεκτρικά. Η συμμετοχή, βέβαια, μετά τις απογευματινές ώρες αναμένεται να γείρει υπέρ του φυσικού αερίου, το οποίο και θα καθορίσει τελικά τη τιμή του ρεύματος. Και αυτό γιατί δεν υπάρχει στη χώρα ούτε ένα κιλοβάτ εγκατεστημένης μπαταρίας, προκειμένου να μην πηγαίνει χαμένη η πράσινη ενέργεια που παράγεται.

Λόγια του αέρα η εγκατάσταση μπαταριών

Η σύρραξη στη Μέση Ανατολή καταδεικνύει ότι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας μπορούν λόγω του ότι είναι εξαιρετικά φθηνές να συγκρατήσουν τις τιμές του ρεύματος στη χονδρική και κατά συνέπεια στη λιανική αγορά.

Το πρόβλημα, όμως, είναι ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν εγκατεστημένες μπαταρίες που θα μπορούσαν να αποθηκεύουν την παραγόμενη ενέργεια από ΑΠΕ έτσι ώστε να χρησιμοποιείται μετά τις απογευματινές ώρες. Η εγκατάσταση μπαταριών για την αποθήκευση της πράσινης ενέργειας είναι κρίσιμη για την μείωση των περικοπών παραγωγής από φωτοβολταϊκά και αιολικά και γενικότερα για τη σταθερότητα του ηλεκτρικού συστήματος.

Είναι χαρακτηριστικό ότι αν και εδώ και ένα χρόνο το ΥΠΕΝ κάλεσε ε επενδυτές να υποβάλουν αιτήσεις για περίπου 4,7 GW (Γιγαβάτ) έργων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες ακόμα δεν έχει προχωρήσει η εξέταση των αιτήσεων.

Όπως δεν έχει προχωρήσει εδώ και σχεδόν δύο χρόνια η δυνατότητα εγκατάστασης μπαταριών στα φωτοβολταϊκά πάρκα. Πρόκειται για μπαταρίες που εγκαθίστανται στο ίδιο σημείο σύνδεσης με το φωτοβολταϊκό πάρκο, δηλαδή χρησιμοποιούν την ίδια σύνδεση στο δίκτυο, αποθηκεύουν την ενέργεια που παράγεται και μπορούν να τη διοχετεύσουν αργότερα στο δίκτυο όταν χρειαστεί.

