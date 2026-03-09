search
ΔΕΥΤΕΡΑ 09.03.2026 14:44
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

09.03.2026 14:39

Η Κομισιόν διαβεβαιώνει ότι υπάρχουν επαρκή αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου

Τα κράτη μέλη της ΕΕ διαθέτουν επαρκή αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου παρά το γεγονός ότι έχουν διαταραχθεί οι εφοδιαστικές αλυσίδες λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Ανησυχούμε πολύ λιγότερο για την ασφάλεια του εφοδιασμού απ’ ό,τι για τις υψηλές τιμές ενέργειας», δήλωσε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Άννα-Κάισα Ίτκονεν.

Σύμφωνα με την ίδια, όλες οι χώρες της ΕΕ διαθέτουν έκτακτα αποθέματα πετρελαίου που επαρκούν για 90 ημέρες.

«Οι χώρες μέλη πρέπει να ενημερώσουν την Κομισιόν εφόσον αποδεσμεύσουν τα αποθέματα αυτά. Εξ όσων γνωρίζουμε κανένα κράτος μέλος δεν το έχει πράξει μέχρι στιγμής», υπογράμμισε.

Η Ίτκονεν επιβεβαίωσε εξάλλου ότι οι χώρες της G7 θα συζητήσουν την πιθανή αποδέσμευση στρατηγικών τους αποθεμάτων πετρελαίου στη διάρκεια διαδικτυακής τους συνεδρίασης αργότερα σήμερα.

