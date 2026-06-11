Στίβος: Φοιτητής στις ΗΠΑ πέτυχε αδιανόητο παγκόσμιο ρεκόρ στα 110μ. με εμπόδια (video)

Ενα απίστευτο παγκόσμιο ρεκόρ σημειώθηκε σε κολεγιακούς αγώνες των ΗΠΑ, στον στίβο.

Συγκεκριμένα, στα 110 μέτρα με εμπόδια, ο Τζακόμπι Θαρπ τερμάτισε σε χρόνο 12.75, διαλύοντας το παγκόσμιο ρεκόρ του Αριες Μέριτ (12.80) που κρατούσε από το 2012.

JA'KOBE THARP ARE YOU KIDDING ME 🤯 12.75



✅ NCAA RECORD

✅ WORLD RECORD#NCAATF x 🎥 ESPN / @AuburnTFXC pic.twitter.com/YuN7crt8kc — NCAA Track & Field (@NCAATrackField) June 11, 2026

Το εντυπωσιακό είναι ότι το ρεκόρ έγινε στην… ημιτελική κούρσα και έχει να τρέξει και στον τελικό.

Να σημειωθεί βέβαια πως ο Θαρπ αν και ακόμη φοιτητής, έχει ήδη γίνει μέλος της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ σε διεθνείς διοργανώσεις καθώς πέρυσι είχε κερδίσει το εθνικό πρωτάθλημα.

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