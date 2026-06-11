search
ΠΕΜΠΤΗ 11.06.2026 13:38
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.06.2026 12:05

Στίβος: Φοιτητής στις ΗΠΑ πέτυχε αδιανόητο παγκόσμιο ρεκόρ στα 110μ. με εμπόδια (video)

11.06.2026 12:05
tharp

Ενα απίστευτο παγκόσμιο ρεκόρ σημειώθηκε σε κολεγιακούς αγώνες των ΗΠΑ, στον στίβο.

Συγκεκριμένα, στα 110 μέτρα με εμπόδια, ο Τζακόμπι Θαρπ τερμάτισε σε χρόνο 12.75, διαλύοντας το παγκόσμιο ρεκόρ του Αριες Μέριτ (12.80) που κρατούσε από το 2012.

Το εντυπωσιακό είναι ότι το ρεκόρ έγινε στην… ημιτελική κούρσα και έχει να τρέξει και στον τελικό.

Να σημειωθεί βέβαια πως ο Θαρπ αν και ακόμη φοιτητής, έχει ήδη γίνει μέλος της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ σε διεθνείς διοργανώσεις καθώς πέρυσι είχε κερδίσει το εθνικό πρωτάθλημα.

Διαβάστε επίσης:

Το «μυστικό εργοστάσιο» του Μουντιάλ: Εκεί όπου «γεννιέται» το πιο διάσημο τρόπαιο του κόσμου – Μια άγνωστη ιστορία 50 χρόνων (video)

Μουντιάλ 2026: Η ώρα των «μικρών» που διεκδικούν μια θέση στην ιστορία (photos)

Μυθική ανατροπή στους τελικούς του NBA: Οι Νικς επέστρεψαν από το -29 και πήραν τη νίκη από τους Σπερς με 107-106 (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
XARIS_DOUKAS_2204
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: Ιστορική απόφαση για το δάνειο των 75 εκατ. ευρώ – Ας απολογηθούν για τη στάση τους οι υπόλοιπες παρατάξεις

xardalias_gavriil
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Xαρδαλιάς: 5,8 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής για τις νέες κατασκηνώσεις της Ι Μ. Νέας Ιωνίας

chalkidiki_luna-park_2708_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δυστύχημα στο λούνα παρκ στη Χαλκιδική: «Καταπέλτης» η εισαγγελέας – Πρόταση για ενοχή και των 4 κατηγορουμένων (video)

samaras-diki-valiraki
ΕΛΛΑΔΑ

Σαμαράς για Βαλυράκη: Ήταν μια βίαιη δολοφονία – Μιλήσαμε τηλεφωνικά εκείνη τη μέρα

giorgos_savvidis_file
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Σαββίδης: Ένοχος για ηθική αυτουργία σε εκβίαση μάνατζερ ποδοσφαιριστών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ac-car
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κουμπί ανακύκλωσης στο A/C του αυτοκινήτου: Το λάθος που κάνουν όλοι - Πότε πρέπει να το πατάς

aftokinito_ladia_1006_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κάθε πότε πρέπει να αλλάζονται τα λάδια στο κιβώτιο ταχυτήτων;

eurovision voulgaria dara
MEDIA

Eurovision '27: Χάος στην Ευρώπη για νέο μποϋκοτάζ - Η Ολλανδία αναμένει έκθεση της EBU για τη διαβλητή ψηφοφορία και το... Ισραήλ

apotelesmata_panelladikes_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδικές: Πού θα κινηθούν οι βάσεις - Πού αναμένεται πτώση

famellos- notopoulou – karystianou- pyrgow ellhniko – new
ΚΑΛΧΑΣ

Η θεωρία της «παχιάς ουράς – fat tail» στα γκάλοπ, οι «3» πιέζουν Φάμελλο, η Νοτοπούλου και το ΠΑΣΟΚ, πρώην Συριζαίοι στην Καρυστιανού και ο Riviera Tower

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 11.06.2026 13:38
XARIS_DOUKAS_2204
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: Ιστορική απόφαση για το δάνειο των 75 εκατ. ευρώ – Ας απολογηθούν για τη στάση τους οι υπόλοιπες παρατάξεις

xardalias_gavriil
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Xαρδαλιάς: 5,8 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής για τις νέες κατασκηνώσεις της Ι Μ. Νέας Ιωνίας

chalkidiki_luna-park_2708_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δυστύχημα στο λούνα παρκ στη Χαλκιδική: «Καταπέλτης» η εισαγγελέας – Πρόταση για ενοχή και των 4 κατηγορουμένων (video)

1 / 3