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11.06.2026 11:54

Καταγγελία Χρηστίδη: Άλλαξαν νύχτα τον νόμο για να διορίσουν Υφυπουργό τον Χατζηβασιλείου

11.06.2026 11:54
XRISTIDIS_XATZIVASILIOU

Σε μια σοβαρή καταγγελία προχώρησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης αναφορικά με τον διορισμό του Τάσου Χατζηβασιλείου στη θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών αρμόδιου για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, στον πρόσφατο ανασχηματισμό.

Σύμφωνα με όσα έγραψε ο βουλευτής, η κυβέρνηση έφερε μεταμεσονύχτια τροπολογία για να αλλάξει τον νόμο σύμφωνα με τον οποίο «κανένα Υπουργείο δεν μπορεί να έχει περισσότερες από τρεις (3) συνολικά θέσεις Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», θέσεις που ήταν ωστόσο ήδη καλυμμένες.

«Με λίγα λόγια: αντί η κυβέρνηση να προσαρμοστεί στο νόμο, αλλάζει τον νόμο, για να βολέψει έναν δικό της. Πρώτη φορά ξανά συμβαίνει» σχολιάζει ο Παύλος Χρηστίδης.

Η ανάρτηση Χρηστίδη

«Επιτελικό κράτος Μητσοτάκη: Τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιά.

Σύμφωνα με τον ανασχηματισμό που ανακοινώθηκε, την Παρασκευή 12 Ιουνίου, θα ορκιστεί για να αναλάβει το χαρτοφυλάκιο των ευρωπαϊκών υποθέσεων στο Υπουργείο Εξωτερικών ο κ. Χατζηβασιλείου.

Μόνο που υπάρχει ένα, όχι και τόσο μικρό, κώλυμα: Σύμφωνα με τον νόμο για το επιτελικό κράτος “Κανένα Υπουργείο δεν μπορεί να έχει περισσότερες από τρεις (3) συνολικά θέσεις Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. Οι θέσεις των Αναπληρωτών Υπουργών δεν μπορεί να είναι παραπάνω από μία σε κάθε Υπουργείο» (άρθρο 13 παρ.5 Ν4622/2019).

Αυτές οι max 3 θέσεις που προβλέπει ο νόμος, όμως, είναι ήδη καλυμμένες από τον Γιάννη Λοβέρδο, την Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και τον Χάρη Θεοχάρη.

Οπότε, σύμφωνα με το «επιτελικό κρατος», θα πρέπει να παραιτηθεί κάποιος από τους τρεις.

Αντί για αυτό η κυβέρνηση φέρνει μεταμεσονύχτια τροπολογία και κάνει τους τρεις αναπληρωτές, τέσσερις.

Τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδια.

Με λίγα λόγια: αντί η κυβέρνηση να προσαρμοστεί στο νόμο, αλλάζει τον νόμο, για να βολέψει έναν δικό της. Πρώτη φορά ξανά συμβαίνει»

Η ανάρτηση Χρηστίδη

Η επίμαχη τροπολογία:

tropologiia xatzivasileiouΛήψη

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