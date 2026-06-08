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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

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08.06.2026 14:17

Μίνι ανασχηματισμός: Κώτσηρας στο Μεταφορών, Μαρκόπουλος στο ΥΠΟΙΚ, Σούκουλη στο ΥΠΕΝ, Χατζηβασιλείου στο ΥΠΕΞ

08.06.2026 14:17
anasximatismos080626

Ανακοινώθηκε ο μίνι ανασχηματισμός της κυβέρνησης, και – κατά τα φαινόμενα – υπήρξαν και κάποιες εκπλήξεις.

Συγκεκριμένα, ο 42χρονος Γιώργος Κώτσηρας αναλαμβάνει αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη που έχει προταθεί για Γραμματέας της ΠΕ της ΝΔ. Έχει θητεύσει υφυπουργός σε 3 υπουργεία (Εξωτερικών, Δικαιοσύνης και Οικονομικών), εκλέγεται βουλευτής στη Δυτική Αττική από το 2019 και είναι διδάκτωρ της Νομικής με ειδίκευση στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος αναλαμβάνει τη θέση του Γιώργου Κώτσηρα ως υφυπουργός αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και αναμένεται να εκπροσωπεί στη Βουλή τον Υπουργό Κυριάκο Πιερρακάκη όταν έχει αυξημένες υποχρεώσεις.

Η Μαριλένα Σούκουλη, αναλαμβάνει Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη θέση του εκλιπόντος Νίκου Ταγαρά. Ξεκίνησε να εργάζεται ως Μηχανικός στον ιδιωτικό τομέα από το 1996 και εκλέγεται βουλευτής Κορινθίας της ΝΔ επίσης από το 2019..

Ο 44χρονος βουλευτής Σερρών Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις και θα προετοιμάσει μεταξύ άλλων την ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ορκωμοσία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, καθώς θα πρέπει να προηγηθεί η εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του Γραμματέα της ΠΕ της ΝΔ. Στη θέση του Δημήτρη Μαρκόπουλου, σύμφωνα με πληροφορίες, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος.

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