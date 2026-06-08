Τσουκαλάς: «Η κυβέρνηση βαφτίζει σταθερότητα τη διαρκή αβεβαιότητα, τη μεταρρυθμιστική άπνοια, την ακρίβεια και τις ανισότητες» (video)

Στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤNews και στους δημοσιογράφους Κώστα Παπαχλιμίντζο και Κατερίνα Δούκα παραχώρησε συνέντευξη ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Αναφερόμενος στις πιέσεις της ακρίβειας και στην εικόνα της ελληνικής οικονομίας σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι «το σημαντικό είναι το τέλμα που υπάρχει στην κοινωνία. Εδώ βλέπουμε ότι έχουμε έναν πληθωρισμό 56% παραπάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Είμαστε στις τρεις χώρες με τον μεγαλύτερο πληθωρισμό στην Ευρώπη και στις τρεις πρώτες στον ΟΟΣΑ. Μόνο η Κολομβία και η Τουρκία μας ξεπερνούν. Αυτό δείχνει ότι η κυβέρνηση δεν νιώθει καν την ανάγκη να απαντήσει για ποιο λόγο εμείς βρισκόμαστε εκτός ευρωπαϊκής κανονικότητας. Ενώ η υπόλοιπη Ευρώπη μπορεί και συγκρατεί τις τιμές ή έχει πιο μικρή αύξηση, εμείς έχουμε αυτή τη μεγάλη αύξηση».

Στο ίδιο πλαίσιο, πρόσθεσε ότι «η κυβέρνηση πανηγυρίζει για το “καλό νέο” ότι βγήκαμε από τον κατάλογο των χωρών που είχαν θέμα μακροοικονομικής ανισορροπίας, αλλά αποσιωπά ότι είμαστε πρωταθλητές στην ακρίβεια και στη χαμηλή αγοραστική δύναμη. Αυτό είναι το τέλμα το οποίο σήμερα περιγράφεται. Εδώ φαίνεται ότι αυτό που η κυβέρνηση βαφτίζει σταθερότητα, δεν είναι τίποτε άλλο από την αδυναμία να μπορέσει να ελέγξει την ακρίβεια, από τις ανισότητες, από την οικονομική υστέρηση και τη μεταρρυθμιστική άπνοια. Ο κόσμος έχει ανάγκη από σιγουριά και ασφάλεια».

Αναφορικά με το ζήτημα των υποκλοπών και το πρόσφατο δημοσίευμα της εφημερίδας «Το Βήμα», ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι «σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο κ. Ντίλιαν ισχυρίζεται ότι υπάρχουν έγγραφα με τις συμβάσεις που αποδεικνύουν τη συνεργασία της Intellexa με την ΕΥΠ την επίμαχη περίοδο, πριν δηλαδή ενεργοποιηθεί το Predator. Θα περίμενα να έρθει η κυβέρνηση και να το διαψεύσει, να πει ότι αυτό είναι ψέμα, είτε λέει “Το Βήμα” ψέματα, είτε λέει ο Ντίλιαν ψέματα. Όταν δεν διαψεύδεται από την κυβέρνηση ένα δημοσίευμα που λέει ότι υπάρχει έγγραφο που αποδεικνύει την αγορά του Predator, περιμένω την ελληνική δικαιοσύνη να καλέσει τον κ. Ντίλιαν, να ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο και να προχωρήσει στη διερεύνηση».

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη ότι ο κ. Ντίλιαν είναι καταδικασμένος και δεν προσκόμισε στοιχεία στο δικαστήριο, ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε πως «συμφωνώ ότι είναι καταδικασμένος. Τον εξαιρεί όμως αυτό από το να μπορεί να κληθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας; Όχι, δεν υπάρχει καμία τέτοια διάταξη».

Σχετικά με τις δηλώσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσουκαλάς δήλωσε ότι «λένε πως το ΠΑΣΟΚ δεν ήθελε συνεργασία. Την ίδια όμως θέση έχει πάρει και ο κ. Τσίπρας: καμία συνεργασία. Άρα, υπάρχει μια συλλογική ασυνέπεια. Εμείς απευθύναμε πρόσκληση σε κάθε δημοκρατικό πολίτη να έρθει και να συμμετάσχει στις διαδικασίες μας». Κατόπιν, συμπλήρωσε πως «λένε ότι έχει διαταραχθεί το πολιτικό σκηνικό με την κάθοδο του κ. Τσίπρα. Είναι δυνατόν αυτό; Έχει το ίδιο ποσοστό που είχε το ΠΑΣΟΚ έναν μήνα πριν. Έναν μήνα πριν δεν είχε διαταραχθεί το πολιτικό σκηνικό και αναταράχθηκε τώρα; Όλα όσα λένε στον ΣΥΡΙΖΑ είναι ανακόλουθα με όσα έλεγαν πριν. Οι εξελίξεις στη Νέα Αριστερά και στον ΣΥΡΙΖΑ δείχνουν ότι το νέο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού είναι ο ΣΥΡΙΖΑ του 2023».

Αναφορικά με τους στρατηγικούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης, ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι «η κυβέρνηση θέλει μια επανάληψη του 2023. Έναν αντίπαλο που τον έχει νικήσει πέντε φορές και ξέρει ότι δεν μπορεί να της αντιπαρατεθεί. Ο Μιτεράν έλεγε ότι στην πολιτική πιο σημαντικό από το να έχεις φίλους, είναι να έχεις εχθρούς. Αυτό μάλλον ακολουθεί καλά ο Πρωθυπουργός και γι’ αυτόν τον λόγο προσπαθεί να σκηνοθετήσει ένα πολιτικό σκηνικό στα πρότυπα του 2023».

Σχολιάζοντας τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι «επί εννέα μήνες κυριαρχεί η συζήτηση περί δημιουργίας δύο νέων κομμάτων και καταγράφεται η δυνητική τους επιρροή από τον Σεπτέμβριο. Δεν έχει ξαναγίνει σε μια χώρα, αντί να συζητείται η πολιτική, η οικονομία και η κοινωνία, να μονοπωλούν τον δημόσιο λόγο οι δημοσκοπήσεις και να μετρώνται επί εννέα μήνες κόμματα που δεν έχουν ακόμη ιδρυθεί. Θεωρώ λογικό ότι θα υπάρξει μια προσωρινή δημοσκοπική αναδιάταξη. Όταν κάτσει η σκόνη, εκεί θα αναμετρηθούν σχέδια, προγράμματα και ποιος είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να αντιπαρατεθεί με τη Νέα Δημοκρατία και να τη νικήσει, όχι εκείνος που τον νοιάζει να βγει απλά δεύτερος».

Τέλος, σχετικά με την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για την προστασία των δανειοληπτών, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής υπογράμμισε ότι «όταν πρόκειται για ερμηνεία νόμου, δεν τίθεται ζήτημα αναδρομικότητας. Η ισχύς της προκύπτει από την ημέρα της απόφασης της δικαστικής ρύθμισης. Άρα, είναι δεδομένο ότι η απόφαση ισχύει αναδρομικά. Αν η δικαιοσύνη ήθελε να θέσει ημερομηνία έναρξης, θα το έλεγε ρητά. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την αύξηση του ακατάσχετου, αρνούμενη να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση για τους δανειολήπτες και να αναλάβει ουσιαστικές πρωτοβουλίες για τον αντιλογισμό των ποσών που έχουν καταλάβει δανειολήπτες αχρεωστήτως και την επανένταξη όσων δανειοληπτών έμειναν εκτός ρύθμισης λόγω παράνομων πρακτικών. Αλλιώς η κυβέρνηση εξυπηρετεί στην πράξη τα συμφέροντα των funds. Υπήρχε εξάλλου εξαρχής προστατευτική πρόβλεψη για το προοδευτικό ακατάσχετο από τον νόμο 4611/2019, γιατί επτά χρόνια δεν την εφαρμόσατε; Οφείλει η κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της και να μην οδηγήσει τους πολίτες σε έξοδα στα δικαστήρια για ζητήματα που έχουν ήδη κριθεί από τη δικαιοσύνη».

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