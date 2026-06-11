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11.06.2026 11:37

Μήνυση Κωνσταντοπούλου σε Άδωνι και Μαρινάκη για συκοφαντική δυσφήμηση

11.06.2026 11:37
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Δικογραφία κατά του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη διαβιβάστηκε στη Βουλή, ύστερα από μήνυση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου για συκοφαντική δυσφήμηση.

Η μήνυση της Ζωής Κωνσταντοπούλου στους δυο υπουργούς αφορά δημόσιες δηλώσεις τους σε σχέση με την υπόθεση καταγγελιών πρώην εργαζόμενης στην Πλεύση Ελευθερίας, η οποία είχε και συγγενική σχέση με τη βουλευτή του κόμματος Τζώρτζια Κεφαλά (είναι κουνιάδα της). Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω πρώην εργαζόμενη έχει καταγγείλει την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας για εργασιακό bullying και μη καταβολή δεδουλευμένων.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε προειδοποιήσει από βήματος Ολομέλειας πως θα προβεί σε μηνύσεις, αντικρούοντας όλες τις κατηγορίες της πρώην εργαζόμενης, επιμένοντας να μιλά για «χυδαία ψεύδη» τα οποία οργανώθηκαν από τον «εσμό των παρακρατικών».

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